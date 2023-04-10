Внук Аллы Пугачевой получил гражданство США

Никита Пресняков. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков несколько месяцев назад уехал в США. 31-летний наследник звездной фамилии отправился за океан осенью, в разгар мобилизации. Позже в Штаты вслед за ним перебралась и жена Никиты Алена. В Америке внук Пугачевой работает клипмейкером – он снимает клипы западным артистам. Чтобы строить карьеру за океаном, он взял псевдоним Ник Прес.

Многие гадали, как Никите удалось получить разрешение на работу. Но все оказалось просто: у внука Пугачевой уже есть гражданство США. Об этом журналистам проговорилась его вторая бабушка Елена Преснякова.

По словам Пресняковой, имея гражданство этой страны, Никита чувствует себя в Америке вполне комфортно. Видимо, возвращаться в Россию он не собирается – вот и решил выставить на продажу доставшийся ему в подарок от Пугачевой дом в Подмосковье. Несколько лет назад Алла Борисовна презентовала внуку дачу на Истре. Сейчас особняк выставлен на продажу за 225 миллионов рублей. Ну а если Никита все-таки решит вернуться, то ему есть где жить: ему принадлежит просторная квартира в центре Москвы.

«У него квартира есть своя в городе. Очень хорошая, просторная квартира», - рассказала Елена Преснякова в беседе с «МК».

Артистка регулярно общается с внуком по телефону. Правда, про продажу дома Пугачевой он родным не рассказал.

«Я не в курсе этих дел совершенно, - призналась Елена. – Мы на эти темы с ним никогда не разговариваем. Он – взрослый парень, сам решает, как поступать. Мы в его дела не засовываемся».

Никита Пресняков с мамой Кристиной Орбакайте и бабушкой Аллой Пугачевой. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Напомним, Никита Пресняков родился в Лондоне. Долгое время сын Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова жил и учился в США, поэтому он довольно легко адаптировался к жизни за океаном. Свободно пересечь границу ему удалось благодаря еще одному паспорту. В прошлом году выяснилось, что у Преснякова-младшего есть гражданство Литвы.

В 2009 году сын певицы окончил Нью-Йоркскую киноакадемию (New York Film Academy), где обучался режиссуре. Теперь эти навыки ему пригодились. Никита уже снял клип для американской звезды Долли Партон.

Пока что в США у Преснякова-младшего нет своего жилья. Вместе с женой Аленой он поселился в Майами в квартире Орбакайте, расположенной в элитном жилом комплексе. Дом стоит на берегу океана, на первой линии, и окнами выходит на пляж.