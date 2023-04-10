Герой спецоперации «Z» гвардии рядовой Шариков принял командование на себя

Фото: Александр КОЦ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Братцы! Бей штыком, колоти прикладом! Не задерживайся: шибко иди вперед! Ух, махни! Головой тряхни, вперед, братцы! Чудо-богатыри, вперед! Мы русские!», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А воинов учил: «Будь прозорлив, осторожен. Имей цель определенную. Умей предупреждать обстоятельства ложные и сомнительные, но не увлекайся местной горячностью».

ДЕЗОРГАНИЗОВАЛ ОБОРОНУ БОЕВИКОВ

Ефрейтор Данил Ивлев

«Стрелок мотострелкового подразделения ефрейтор Данил Ивлев в ходе специальной военной операции в составе штурмового отряда выполняет боевые задачи по штурму опорных пунктов националистов в ходе продвижения российских войск вглубь обороны противника. Противник, удерживая оборону на важном направлении наступления российских войск, оборудовал укрепленный район в лесополосе с глубоко эшелонированной системой обороны, минными полями и долговременными огневыми точками. Оборону удерживали отборные подразделения украинских националистов, усиленные бронетехникой и артиллерийскими средствами. Сложная задача по штурму укрепленного района противника была поставлена штурмовому отряду, в составе которого действовал Данил. Благодаря проведенной разведки местности и скрытным действиям, отряд незаметно подобрался к позициям обороняющихся боевиков и обезвредил минные заграждения. Действуя в составе штурмового отряда, Данил Ивлев лично уничтожил двоих вражеских наблюдателей. Затем, военнослужащие совершили скрытный маневр во фланг обороняющихся подразделений украинских националистов. Оперативно оценив обстановку и проведя доразведку, ефрейтор Ивлев передал координаты средств поражения противника артиллерийскому подразделению. Ударом российской артиллерии были подавлены две долговременные огневые точки. Внезапность действий штурмового отряда дезорганизовала оборону боевиков. Продолжив штурмовые действия, российский отряд вышел на рубеж атаки и выбил подразделения боевиков с подготовленных огневых позиций. По результатам выполнения поставленной боевой задачи были созданы условия для успешного наступления второго эшелона наших подразделений, по итогам которых укрепленный лесополоса полностью перешла под контроль российских сил».

ПРИНЯЛ КОМАНДОВАНИЕ НА СЕБЯ

Гвардии рядовой Артем Шариков

«Гвардии рядовой Артем Шариков в составе расчета парашютно-десантного отделения выполнял боевую задачу по обороне населенного пункта, освобожденного от украинских боевиков. Во время боя Артем с помощью БПЛА выявил 5 БМП и 3 танка, а также до 20 человек живой силы противника, пытающихся обойти поселок с фланга, после чего передал координаты в вышестоящий штаб. На основе данных, предоставленных гвардии рядовым Шариковым, было нанесено огневое поражение по атакующим силам противника. Понеся потери, противник дождавшись подкрепления, предпринял очередную попытку вернуть утраченные позиции под свой контроль. Во время обороны командир отделения был ранен. Быстро оценив складывающуюся ситуацию и опережая замысел противника, Артем принял командование отделением на себя, управляя огнем своего отделения, сковал действия противника и тем самым отразил наступление националистов на своем направлении».