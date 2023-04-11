Последние новости о ситуации вокруг Украины на 11 апреля 2023 года: Что удивило США во время прослушки Зеленского и когда у Киева закончатся ракеты ПВО

Боевая работа экипажей танков Т-80 Западного военного округа (ЗВО) в зоне проведения специальной военной операции. Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Бестолковые беспилотники

«Западная» группировка войск в районе Старицы Харьковской области распылила склад боеприпасов 67-й мехбригады ВСУ. А в районе Новолюбовки в ЛНР разбит склад боеприпасов 66-й украинской мехбригады. Группировка войск «Центр» на Красно-Лиманском направлении нивелировала более 120 «воинов света», пять бронемашин, три автомобиля, САУ «Гвоздика» и гаубицу Д-20. «Южная» группировка войск на Донецком направлении за сутки отправила к праотцам три украинские роты и перевела в металлолом пять бронемашин, четыре автомобиля, САУ «Гвоздика» и гаубицы «Мста-Б» и Д-20. В Краматорске скукожился склад боеприпасов 54-й мехбригады ВСУ. Группировка войск «Восток» на Южно-Донецком и Запорожском направлениях уменьшила силы противника на 50 бойцов, бронемашину, два пикапа и САУ «Гвоздика». На Херсонском направлении выведены из строя 40 украинских военнослужащих, две бронемашины, 15 автомобилей, американская артсистема М777, гаубица Д-30 и САУ «Гвоздика». Российские ПВО за сутки перехватили два снаряда РСЗО «HIMARS», приземлили 11 украинских беспилотников. Ну сколько можно им твердить: летайте в ступе вдоль Днепра, держитесь правого берега, если что – ховайтесь в камыши.

Что происходит с украинской противовоздушной обороной

Солидное с виду издание The Wall Street Journal ударило в спину Киеву. По данным источников WSJ, уже к 3 мая у ВСУ не останется ракет для основных систем ПВО. Без прикрытия окажутся 40 критически важных украинских объектов. Так, например, ракеты к ПВО «Бук» иссякнут уже к концу апреля. А ЗРК С-300 «Фаворит» останется без боеприпасов в течении мая. А если точнее – почти сразу после Дня международной солидарности трудящихся. Наверное, клевещут, циничные янки. Ну не может бункер князя полутаврического остаться без крыши.

Совещания Зеленского прослушивали спецслужбы США

CNN со ссылкой на информаторов в Пентагоне утверждает, что секретные совещания, где делился с окружениями своими стратегическими мыслями шестой президент незалежной, были на прослушке у американских спецслужб. Так, в частности, именно по такой «утечке» в Вашингтоне в конце февраля с изумлением узнали, что Зеленский предлагал своим генералам нанести удары беспилотниками по местам дислокации российских войск в Ростовской области. В издании предполагают, что именно из-за такой безбашенности Киева Белый дом не торопится поставлять Украине ракетные комплексы большой дальности. Справедливо полагая, что отморозки с берегов Днепра их тут же используют их для нанесения ударов по территории РФ. Тут лишь один вопрос: а зачем трагикомика прослушивать – он же и так все послушно и исправно докладывает в вашингтонский обком? Хотя, в лондонский горком, возможно, докладывает первым делом.

Где в Австралии видят последний шанс для Киева

Джон Лайонс, редактор австралийского телеканала АВС, полагает, что у Киева лишь один шанс остался убедить Запад продолжить поддерживать этот тухлый проект. Лайонса, якобы плотно пообщался в украинской столице с глубоко осведомленным офицером ВСУ, который по большому секрету поведал австралийцу, что у могучей самостийной армии осталось только ближайшее лето, «чтобы попытаться выиграть у Москвы».

И, как признался этот офицер журналисты с далекого зеленого континента «после этого в Киеве уже никто не рассчитывает на такую постоянную поддержку со стороны других стран, которую режим Зеленского получал до сих пор». Да здравствуют крепкие задним умом парни из высшей лиги «Слабоумие и отвага»!

Мишленовский повар варит кашу для бойцов СВО

Российский повар с позывным «Шеф», который поработал в датском ресторане, обладателе звезд Michelin, рассказал, чем кормит бойцов на передовых позициях в Херсонской области.

По его словам, которые приводят РИА Новости, из любых продуктов можно приготовить нечто «эдакое». И тут нужны только желание и немного фантазии. Так Шеф признался, что в ближайшее время для ребят на передовой он планирует приготовить лазанью. Повар рассказал, что более года проработал в датской столице в Копенгагене, в ресторане с мишленовскими звездами. Но лишь в зоне СВО он почувствовал себя на своем месте. Шеф рассказал: «Здесь учился заново готовить. На гражданке у меня было оборудование Electrolux, а здесь - КП-130 (кухня полевая)». А из копенгагенского ресторана «Нома» шеф-повар не хочет подтянуться под Артемовск или Авдеевку – подкормить «воинов света» и датских «солдат удачи»?

Принцип датский – принцип адский

Министерство обороны Дании сообщило, что киевский режим в течении ближайшего месяца получит 19 самоходных артиллерийских установок Caesar. Об этом заявил исполняющий обязанности министра обороны королевства Троелс Лунд Поульсен. Такую радостную весть он огласил в Одессе, где встретился с министром обороны Украины Резниковым. А еще датчане подгонят Леопарды. Быть иль не быть – вот в чем вопрос. Для вас уже – не быть

На Украине против православных применяют слезоточивый газ

При захвате собора Александра Невского канонической Украинской православной церкви в Каменец-Подольском применили слезоточивый газ против прихожан собора. Сатанисты также избили прихожанку, которая в итоге оказалась в больнице с переломом бедра. Варфоломей в Стамбуле этого в упор не видит, а Франциск в Ватикане этого в упор не слышит.

В Раде, изучив географию, решили, что Тайвань – не китайский

Александр Мережко глава комитета по международным делам Верховной рады, заявил, что претензии КНР на остров Тайвань являются глубоким «заблуждением». И что Пекин «не имеет законных претензий» на данную территорию. Этот светоч парламентаризма завил следующее: «Компартия Китая продолжает кричать, что Тайвань принадлежит им. Но это коммунистическое заблуждение, основанное на отрицании и глубоко дискредитированной и почившей политической программе». Ну а, «неопровержимая истина» по мнению столпа украинской демократии Мережко, якобы заключается в том, что «Китай не имеет законных претензий на Тайвань». Вот любопытно, Зеленский до сих пор ждет звонка от председателя Си?

На Кременской участок соваться никому не советуют

Командир одного из подразделений спецназа «Ахмат» с позывным «Охотник» заявил, что спецназовцы готов отразить любое возможное контрнаступление ВСУ на Кременском участке фронта в Донбассе. Он сообщил: «Раньше они пытались активно совершать контратаки. Теперь понимают – это бесполезно. Каждый день отбиваем их «укрепы». Закрепляемся. Пускай пробуют. Мы готовы ко всему. Разберем их, как и раньше разбирали. Так он прокомментировал сообщения о грядущем нападении на российские позиции на данном участке. Ну, в Киеве давно работают по принципу болтать – не мешки ворочать.