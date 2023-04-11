Виталий Коротич объяснил слова Байдена о "катании яиц" во время обсуждения президентских выборов

Виталий Коротич Фото: Александр ГАМОВ

Накануне Пасхального катания яиц (эта традиционная церемония нынче должна была состояться 10 апреля на Южной лужайке резиденции президента США) у одного из журналистов и Джо Байдена состоялся такой вот любопытный диалог*.

- Я просто хотел спросить, господин президент, будете ли вы участвовать в катании пасхальных яиц после планов на 2024 год?

- Я планирую, по крайней мере, еще 3 или 4 катания пасхальных яиц.

- Еще 3 или 4?

- Может быть, 5.

- Может быть 5?

- Может быть, 6. Какого черта.

- Вы хотите сказать, что будете участвовать в предстоящих выборах в 24-м году?

- Я либо буду катать яйца, либо буду парнем, который их выталкивает.

- Ну, скажите же мне какую-нибудь новость.

- Я планирую баллотироваться, но мы пока не готовы объявить об этом.

… - Виталий Алексеевич, вы хорошо знаете традиции Белого дома и американский менталитет… «Расшифруйте», пожалуйста, нам этот «яичный» разговор.

Вот об этом ранним утром, 11 апреля, я попросил известного журналиста и общественного деятеля.

- Дело в том, что американцы очень любят, когда их кандидаты на высокие политические должности проявляют какие-то такие простонародные качества, - рассказал Коротич в эфире Радио «Комсомольская правда». - Начинают гадать на пасхальных яйцах. Сейчас ведь Пасха не только у православных… (У православных она в предстоящее воскресенье, 16 апреля. - А.Г.) Но и у католиков и у протестантов.

Катать яйца – обычай на Пасху. Меняются яйцами, чокаются яйцами и так далее.

Для Байдена сейчас важно доказать, что у него есть, пардон, яйца… ещё кое-где. (Коротич, правда, выразился несколько иначе. - А.Г.)

Ему надо доказать это своему народу.

Потому что американцы многие вещи воспринимают очень просто. И сейчас вот, если даже взять систему претензий к Трампу, которого Байден хочет выдавить из президентской гонки, то там совершенно идиотские ситуации.

Вроде того, что три проститутки заявили претензии к нему, причем, одна из них («пострадала» от Трампа) чуть ли не 18 лет назад.

Поэтому Байден просто демонстрирует, что на Пасху он вместе со своим народом катает яйца и собирается таким образом подкрепить свои претензии на высший государственный пост.

Он, типа, такой, как все…

И вот он этими яйцами выкатает себе какую-то перспективу. Вот и все. Тут нет ничего сложного.

- И что народ говорит? У вас же есть прямые связи с американцами…

- Никто там особенно не празднует.

Но дело в том, что… (связь оборваться)

- Алло, я вас не слышу… вот сейчас…. Еще раз ответьте на вопрос.

- Байден пытается доказать, что и через 4 года он будет «все ещё хорош». Вот и катает яйца.

- Ну, понятно. А народ, с которым вы общаетесь, они-то чего?

- Вы знаете, а что им делать? Народ ведь не может выдвинуть никого просто так.

Идет выдвижение, но - каких-то очень сонных, очень неавторитетных кандидатов. Вроде 70-летнего племянника Кеннеди, который ничего больше, кроме как фамилии, не имеет.

Вот - политическое безрыбье. Какая-то такая политическая пауза, когда не рождаются ни новые идеи, ни новые люди, а старые уже надоели до чертиков.

И вот поэтому Байден сегодня на этом фоне кувыркается на арене, где больше ни одного клоуна нету.

- То есть, политическое, наверное, не безрыбье, а политическое безяичье? Можно так сказать?

- Конечно, конечно, но сейчас к этому присоединилась яичная ситуация с Пасхой, поэтому тут не только речь идет о яйцах (кое-где), но и - на столе. Поэтому тут можно так немножко пококетничать с собственным народом.

- Понял. Спасибо. Вас с приближающемся днем Пасхи православной.

- И вас. И чтобы у нас яйца… были в полном порядке. Спасибо вам.

СПРАВКА «КП»

*Речь идет о так называемых «пасхальных катаниях яиц» перед Белым домом.

Первое подобное шоу с участием президента США состоялось в 1878-м. С тех пор эта забава является неотъемлемой частью рабочего графика любого хозяина Белого дома.

Пасхальные катания яиц «на высшем уровне» в Вашингтоне не проводились лишь во времена двух мировых войн.