Роспотребнадзор: уроки правильного питания стартовали в российских школах

Фото: сайт здоровое-питание.рф

Одна из важных целей проекта Роспотребнадзора «Здоровое питание», реализуемого в рамках нацпроекта «Демография», – продвижение принципов составления полноценного и сбалансированного рациона среди детей и молодежи. Для этого проводятся различные мероприятия, в том числе создание учебных курсов, направленных на оздоровление пищевых привычек школьников.

Две новые программы, разработанные специалистами проекта «Здоровое питания» и X5 Group, стартовали в апреле 2023 года. Планируется, что на первом этапе обучение пройдут более 2000 учащихся 36 пилотных школ.

«Культуру здорового питания важно прививать с юных лет. К сожалению, в семье у детей не всегда формируются правильные пищевые привычки, поэтому просветительская работа в этой области крайне важна. Это одна из приоритетных задач проекта Роспотребнадзора “Здоровое питание”. Мы рады, что удалось совместно с нашим давним партнером X5 Group создать комплексную программу по здоровому питанию для школьников. Особенно ценно, что она включает не только теоретическую часть, но и практическую, элементы игры и совместную работу с родителями. Это значит, что дети смогут полнее освоить важные знания, оценить преимущества здорового питания и внедрить его в свою жизнь надолго», – отмечает эксперт Роспотребнадзора, заместитель руководителя ФБУЗ «Центр гигиенического образования населения», информационный куратор проекта «Здоровое питание» Екатерина Головкова.

На данный момент программы «Школа питания» и «Питание на «Пятерочку» реализуются в трех российских городах: Нижнем Новгороде, Перми и Сыктывкаре.

Фото: сайт здоровое-питание.рф

В рамках проекта «Школа питания» в шести образовательных учреждениях Нижнего Новгорода на уроках технологии и внеклассных часах более 1000 учеников 5–8-х классов узнают, как самостоятельно готовить простые, но полезные блюда из доступных продуктов. Теоретические и практические уроки по 11 темам были подготовлены, основываясь на интересах детей и их восприятии, а также с учетом основных правил здорового питания. Для школьников были разработаны специальные рабочие тетради и Telegram-бот для интерактивных и мотивационных механик. Кроме того, программа включает в себя погружение педагогов в тему сбалансированного питания. Для учителей будут проведены четыре предварительные групповые онлайн-встречи с нутрициологами.

«Еда – неотъемлемая часть нашей жизни. Она помогает организму поддерживать здоровье, функционировать в оптимальном режиме, наполняться энергией. Поэтому так важно следить за тем, что мы потребляем в пищу. Однако мифы о том, что правильное питание – это невкусно и дорого, мешают наладить рацион и изменить пищевые привычки. Именно поэтому мы разработали уроки, которые ориентированы на освоение концепций осознанного и сбалансированного питания. При таком подходе детям не придется считать калории или есть по часам. Вместо этого им предстоит научиться слышать сигналы голода и выбирать ту еду, которая будет одновременно вкусной, разнообразной и питательной. Мы считаем важным формировать правильные пищевые привычки с детства, тем самым улучшая здоровье россиян. Кроме того, мы хотим показать педагогам, школьникам и их семьям, что продукты правильного питания продаются не только в дорогих специализированных магазинах, но и в сети «Пятерочка» по доступным для каждого ценам», – комментирует менеджер направления устойчивого развития торговой сети «Пятерочка» Екатерина Ефремова.

Фото: сайт здоровое-питание.рф

Интерактивный проект «Питание на «Пятерочку», запущенный в школах Перми и Сыктывкара, представляет собой три последовательных урока: два из которых учащиеся проходят в школе вместе с учителем (теоретический и практический), а один – дома, самостоятельно или с родителями для закрепления материала. На теоретическом уроке дети осваивают основы правильного питания, учатся распознавать состояние голода по сигналам собственного тела, отличать реальную потребность в пище от жажды, скуки и других эмоциональных состояний. Также ученики узнают о рекомендованном Роспотребнадзором «правиле здоровой тарелки» – принципе, согласно которому разнообразный и сбалансированный рацион состоит из белков, жиров и углеводов в соотношении 1:1:4.

На практических уроках, если в школе есть кухня, учащиеся готовят сбалансированное блюдо из продуктов, которые есть в ассортименте любого супермаркета. Если кухни нет, то на практическом занятии в классе дети играют в командную игру, в которой им предстоит описывать загаданные блюда и их ингредиенты по вкусу и консистенции.

Домашний урок для самостоятельного прохождения включает в себя инструкцию по приготовлению сбалансированного и полезного бутерброда из доступных продуктов, а также инструкцию к игре по осознанному питанию, в которую можно сыграть с родителями или друзьями. В комплект к урокам входят сопроводительные методические материалы по теме питания: плакаты, бинго осознанного питания и карточки для игры с семьей.

Для участия в проекте зарегистрировались более 30 образовательных организаций Перми и Сыктывкара, в результате чего пилотную программу пройдут более 1000 учащихся 1–10-х классов. В дальнейшем планируется распространить программы по здоровому питанию на все регионы Российской Федерации.

Больше статей о здоровом питании.