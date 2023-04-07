Всемирный день здоровья: качественное и безопасное питание для всех россиян

Фото: сайт здоровое-питание.рф

Согласно данным научных исследований, 70% здоровья человека складывается из пищи, которую он употребляет, и образа жизни, который ведет. И только 30% приходится на гены, приобретенные или врожденные болезни, экологию.

Здоровье и благополучие россиян, улучшение качества жизни – один из основных приоритетов Президента РФ и Правительства РФ. Россия – одна из немногих стран, где на государственном уровне создается и развивается среда устойчивого здорового питания. Государство предпринимает шаги для того, чтобы донести до людей идею о важности соблюдения правил здорового питания. Это одна из важных целей проекта «Здоровое питание», с 2019 года реализуемого Роспотребнадзором в рамках нацпроекта «Демография».

«Вопросы поддержки национального производителя, качества продуктов питания, их безопасности и доступности наиболее актуальны сегодня. В целях создания условий для повышения качества пищевой продукции как важнейшей составляющей укрепления здоровья, увеличения продолжительности и улучшения качества жизни населения утверждена и реализуется стратегия повышения качества пищевой продукции в Российской Федерации до 2030 года. Мы законодательно закрепили определение качества пищевой продукции и принципов здорового питания. Под качеством понимается продукт, который соответствует трем обязательным требованиям. Во-первых, это показатели безопасности, во-вторых, это показатели, которые обеспечивают полноценные рацион и питание, и в-третьих, это показатели, обеспечивающие потребительские свойства того или иного продукта», – отмечает Анна Юрьевна Попова, руководитель Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач Российской Федерации.

Роспотребнадзор обеспечивает россиянам комплексную многоуровневую защиту, в том числе контролирует качество и безопасность пищевых продуктов. Внедрена система мониторинга за состоянием питания различных групп населения. Система позволяет оценить фактическое питание россиян в различных регионах, обработать полученные данные и провести подробный анализ результатов. В среднем обеспеченность доступа населения к торговым точкам, реализующим необходимую для поддержки организма пищевую продукцию, составляет 65%. Обеспеченность доступа населения к пищевой продукции, способствующей устранению дефицита макро- и микронутриентов, – 57%, что превышает целевой показатель национального проекта – 40%.

Также создана система мониторинга за состоянием питания детей и подростков. В период с 2019 по 2021 год были проведены оценка питания обучающихся в 5562 образовательных организациях, анкетирование 92 900 обучающихся начальной, средней и старшей школы вместе с родителями. География мониторинга значительно расширилась с момента запуска проекта. В 2019 году мониторинг проводился в пяти пилотных регионах, а в 2022 году охват исследования составил уже 65 регионов.

В рамках проекта «Здоровое питание» ведется также регулярная и масштабная просветительская работа – как со взрослым населением, так и с молодежью: совокупный охват аудитории проекта в 2022 году составил более 200 млн.

Эффективность работы проекта подтверждают результаты независимого социологического исследования, проведенного в конце 2022 года независимым холдингом «Ромир». Выяснилось, что 79% опрошенных относятся к здоровому питанию положительно и считают, что оно оказывает серьезное влияние на благополучие человека. Из них: 28% опрошенных за прошедший год изменили отношение к здоровому питанию в позитивную сторону, и 51% респондентов давно положительно относятся к здоровому питанию. То есть, несмотря на некоторую социальную турбулентность 2022 года, этот показатель не только не снизился, а наоборот, возрос.

Во Всемирный день здоровья проект Роспотребнадзора проводит масштабную инфокампанию с привлечением СМИ и партнеров. В этот день на сайте здоровое-питание.рф выйдут текстовые и видеоматериалы о важности здорового образа жизни и советы по переходу на правильное питание, комментарии экспертов, поздравления от амбассадоров проекта «Здоровое питание».

Запланирован ряд мероприятий и совместных акций – партнеры поддержат проект «Здоровое питание» своими активностями:

– Всероссийский «Диктант здоровья» пройдет с 5 по 15 апреля во всех регионах страны в рамках акции «Будь здоров!», приуроченной ко Всемирному дню здоровья. Материалы для диктанта разработаны ВОД «Волонтеры-медики» при поддержке Роспотребнадзора и Минздрава России. Принять участие в масштабной акции и проверить свои знания на сайте диктантздоровья.рф может любой желающий. По итогам диктанта участники получат электронные сертификаты и ссылки на полезные тематические материалы.

– Экспертами X5 Groupи проекта «Здоровое питание» разработаны специальные интерактивные образовательные программы – для продвижения принципов составления полноценного и сбалансированного рациона среди детей и молодежи. В апреле программы стартуют в 36 пилотных школах Нижнего Новгорода, Перми и Сыктывкара. На первом этапе обучение пройдут более 2000 учащихся. В дальнейшем планируется распространить программы по здоровому питанию на все регионы Российской Федерации.

– Группа «Черкизово» вместе с проектом «Здоровое питание» продолжает акцию по ремонту школьных столовых в регионах. В апреле заканчивается полное обновление помещений в школах, победивших в конкурсе. Также там будут размещены стенды с информацией о том, как надо правильно питаться. Все рекомендации будут предоставлены проектом «Здоровое питание». Таким образом школьники смогут быстрее усвоить основные правила здорового рациона и применять их в жизни.

– 7 апреля в соцсетяхпройдет совместная акция проекта «Здоровое питание» и Центра молекулярной диагностики CMD. Чтобы принять в ней участие, нужно правильно ответить на вопросы викторины «Мифы о здоровье». Победители получат сертификаты на исследования в Лаборатории CMD.

– Во Всероссийском детском центре «Орленок» состоится фестиваль-конкурс «Национальная кухня России» – участие в мероприятии примут 1,5 тысячи детей из 13 лагерей Центра. Фестиваль проводится в рамках комплексной обучающей программы «Основы здорового питания», разработанной Роспотребнадзором и проектом «Здоровое питание» вместе со специалистами Центра в 2021 году. Обучение по программе уже прошли более 50 тысяч детей со всей России, общий охват аудитории превысил 1 млн человек.

Справочно:

В России важную социальную задачу по продвижению принципов здорового питания реализует Роспотребнадзор. Для этого в 2019 году был разработан федеральный проект «Укрепление общественного здоровья» в рамках нацпроекта «Демография». Проект способствует продвижению принципов правильного питания в России, распространению знаний о составлении полноценного и сбалансированного рациона, правилах выбора безопасных и качественных продуктов.

Чтобы все больше россиян стремились быть здоровыми и осознанно подходили к составлению своего рациона, отвечающего принципам здорового питания, необходима просветительская деятельность. Это еще одно направление работы Роспотребнадзора. Создана уникальная диджитал-экосистема, включающая в себя основной сайт проекта здоровое-питание.рф и такие специализированные разделы, как «Школа здорового питания» с лекциями и открытыми уроками от ведущих экспертов, информацией для детей и родителей; «Книга о вкусной и здоровой пище – готовим вместе» с более чем 1000 рецептов здорового питания; интерактивный раздел «Карта питания России» с информацией по питанию россиян в 89 регионах страны; многофункциональная сервисная платформа, где каждый может бесплатно подобрать индивидуальную программу питания, тренировку, получить рекомендации экспертов и пройти тесты. Открыт новый раздел «Азбука здорового питания» – комплексный развлекательно-познавательный онлайн-ресурс для детей разных возрастных групп и их родителей. Также начал работу раздел «Ваши отношения с едой», посвященный профилактике и лечению расстройств пищевого поведения.

По итогам 2022 года проект Роспотребнадзора «Здоровое питание» удостоен национальной премии Рунета в номинации «Здоровье и отдых». Это вторая подряд победа проекта на самой известной цифровой премии страны. В 2023 году проект «Здоровое питание» стал лауреатом самой престижной национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный лучник» – в номинации «Продвижение государственных и общественных программ».

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