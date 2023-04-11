«Жизнь как праздник»: сделать ярким каждый день

К Пасхе в России традиционно пекут куличи. Благодаря этой книге можно узнать несколько отличных рецептов этого блюда, рассчитанных на самый разный уровень подготовки

Можно сказать, что эта книга - витамин, так необходимый нам в современной жизни. Согласитесь, далеко не каждый человек обладает природной способностью находить прекрасное в мелочах, всегда наслаждаться тем, что происходит вокруг, и радоваться каждому дню. С книгой Андрея Тульского и Кати Каплар «Жизнь как праздник» этому легко научиться.

Катя и Андрей живут в разных городах России и имеют разные профессии. Познакомились они совершенно случайно. Катя стала снимать ролики для YouTube, и ей понадобились фотографы. Работы Андрея, найденные в сети, приглянулись, Катя написала ему. А потом произошла встреча, на которой стало понятно: эти двое - родственные души! У обоих масса разных идей и схожий вкус. Поначалу Катя и Андрей проводили совместные мастер-классы, потом поехали в гастрономические туры по Европе, а после и по России. Привычка Тульского и Каплар делать мир лучше и интереснее, узнавать что-то новое и делиться этим со всеми в итоге привела к написанию книги. В ней собраны удивительные рецепты, красивые фотографии и лайфхаки, которые облегчают труд и творчество.

Помните, в одной рекламе была такая фраза, что ожидание порой волнует больше, чем событие? Так вот с праздниками происходит что-то похожее: чем лучше и тщательнее подготовка, тем приятнее и радостнее он получится! Попробуйте сами, и книга вам в помощь.

Авторы подробно останавливаются на каждом сезоне и рассказывают, что было бы неплохо сделать и на что следует обратить внимание.

Книга рецептов и декора на все сезоны, вышедшая в издательстве «Комсомольская правда», поможет приготовиться к Пасхе

Весной, конечно же, главное событие - это Пасха, Светлое Христово Воскресение. В этом празднике все! Возрождение, торжество жизни, уют, любовь и тепло. Он обязательно должен быть красивым, вкусным, теплым.

К Пасхе в России традиционно пекут куличи. Благодаря этой книге можно узнать несколько отличных рецептов этого блюда, рассчитанных на самый разный уровень подготовки. Опытный кулинар найдет для себя нечто полезное и оригинальное, а новичок освоит азы тестоведения, поближе познакомитcя c необходимыми продуктами. Мука, дрожжи, пряности - все это должно быть определенного качества. Кстати, авторы рассказывают, как подольше сохранить куличи свежими. Правила просты: не снимать бумажную капсулу, в которой он пекся, держать в плотно закрытом пакете/упаковке, но только не в холодильнике, там он зачерствеет намного быстрее. Вместо целых яиц в рецепте использовать только желтки: в них много лецитина, а он препятствует потере сочности. А еще можно часть сахара заменить медом, вместо части сливочного масла использовать растительное.

Также под обложкой есть рецепты пасок и натуральных красителей для яиц. Для окрашивания можно использовать многое из того, что находится под рукой - сок свеклы, краснокочанной капусты, ромашковый, зеленый чай и каркаде, куркуму, кофе. Таких яиц точно больше ни у кого не будет!

Простые советы помогут создать красоту на столе и уют в доме.

Ну а если после праздника не все съедено, это тоже можно пустить в дело. Например, сделать отличные сухарики из кулича, чем-то напоминающие итальянские бискотти, которые подают к кофе и вину.

Простые советы, яркие идеи, недорогие материалы - ключ к красивому празднику. Еще есть время всем этим воспользоваться, чтобы встретить Пасху.