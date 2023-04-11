За год ФСБ предотвратила 118 терактов с участием молодежи

Глава ФСБ РФ Александр Бортников Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Москве под руководством председателя Национального антитеррористического комитета и директора ФСБ России Александра Бортникова прошло заседание НАК, где участники говорили о принятых мерах по совершенствованию профилактики терроризма в сфере образования и молодежной среде.

«В условиях проведения Россией специальной военной операции украинские спецслужбы и их западные кураторы развернули агрессивную идеологическую и вербовочную обработку наших граждан, прежде всего молодого поколения, по вовлечению его в диверсионно-террористическую и экстремистскую деятельность. С февраля прошлого года в России предотвращено 118 преступлений террористической направленности, исполнителями которых являлись молодые люди и подростки, в том числе несовершеннолетние», - заявил на заседании комитета Александр Бортников.

Он поручил представителям министерствам совершенствовать работу по профилактике терроризма среди молодежи.

Бортников обратил внимание участников НАК, что с территории Украины идет координация вооруженных нападений на образовательные организации со стороны отдельных учащихся, находящихся под влиянием идей «Колумбайна»* и других деструктивных субкультур, таких как «Маньяки Культ Убийц»*. Не ослабевают усилия участников международных террористических организаций по дестабилизации обстановки на Северном Кавказе.

Участники заседания определили приоритетные направления деятельности федеральных и региональных органов власти, а также антитеррористических комиссий по совершенствованию системы профилактики терроризма. Особое внимание они уделили разработке мер по противодействию идеологии терроризма и неонацизма в молодежной среде на территории новых субъектов России.

Участники встречи (среди них был Генпрокурор России, полномочные представители Президента в округах страны, руководители службы и ведомств) договорились, что каждый факт вовлечения молодежи и подростков в террористическую деятельность будет подвергаться глубокому анализу с последующей выработкой профилактических мер для устранения причин и условий, способствующих их радикализации, а в целях формирования антитеррористического мировоззрения в вузах и школах в ряд учебных дисциплин гуманитарного профиля должны быть включены «вопросы профилактики терроризма».

*Запрещенные в России террористические организации