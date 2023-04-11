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Политика11 апреля 2023 10:13

Правда про биолаборатории США на Украине: Жуткие опыты на тысячах солдат ВСУ и создание «генетически направленных» вирусов

Депутат Яровая: доклад комиссии по биолабораториям США направят во все страны мира
Эдвард ЧЕСНОКОВ
Эдвард ЧЕСНОКОВ
Доклад комиссии по биолабораториям США направят во все страны мира

Доклад комиссии по биолабораториям США направят во все страны мира

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В полдень во вторник на Охотном ряду — еженедельное заседание Думы. И вопрос №1 в повестке — итоговый доклад парламентской комиссии о деятельности американских биолабораторий на Украине.

Почти год назад провести расследование получил Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. И вот комиссия обеих палат российского парламента презентовала двухсотстраничный доклад. Изучены сотни документов, в том числе и ранее отсутствовавшие в открытом доступе, опрошено множество свидетелей.

— США осуществили военно-биологическую оккупацию Украины, — рассказывает председатель спецкомиссии, депутат Ирина Яровая.При содействии киевского режима, американцами было создано порядка 50 биолабораторий, где проводились незаконные опыты над жителями Украины. Это новый «Манхэттенский проект» [создание атомного оружия в годы второй мировой — ред.] Тогда результатом стала не просто разработка оружия нового поколения, но его применение над Хиросимой и Нагасаки.

По словам председателя комиссии, США начали подозрительное медико-биологическое взаимодействие с Незалежной сразу после 1991 года: «Вашингтон называет этот проект гуманитарным и медико-биологическим, но ни одного подтверждения, что он принёс пользу, нет».

При этом много лет посольство США в Киеве фактически работало в режиме выездного представительства Пентагона, в два конца отправляя дипломатической почтой биологические образцы, включая вирусы и патогены — чтобы скрыть правду от остального мира. По словам Яровой, «это чудовищный пример того, как могут использоваться каналы дипломатической связи».

«Пентагон [посредством биолабораторий] формировал на Украине и полигон, и плацдарм. Полигон — для отработки, плацдарм — для вооружённой агрессии», — утверждают члены комиссии.

Также Ирина Яровая напомнила о малоизвестном факте: накануне майдана-2014 в Верховную Раду был внесён закон, запрещающий деятельность иностранных лабораторий на Украине — однако после националистического переворота об этой инициативе сразу «забыли».

В итоге к концу 2022 года на Украине планировалось развернуть всеобъемлющую систему биологической разведки в интересах США — таким образом, одной из целей российской спецоперации и стала борьба с возможной «биологической агрессией» Запада.

При этом, по данным комиссии, как минимум 4 тысячи украинцев, в основном военнослужащих, стали подопытными кроликами в ходе американских исследований опасных патогенов: только в харьковской биолаборатории при «экспериментах» погибло около 20 солдат ВСУ, и около 200 были госпитализированы. В том числе потому, что США испытывали на них незарегистрированные лекарственные препараты. Одной из целей было создание «генетически направленных» вирусов и изучение того, как жители тех или иных территорий реагируют на те или иные патогены.

— Тем самым США получают инструмент управления численности населения в мире, — полагает Яровая.

Итоговый доклад о деятельности биолабораторий — 207 страниц и множество документов — будет адресован во все страны мира и парламенты. Прямо сейчас его направят в Совет Федерации и Кремль. И после утверждения — опубликуют для всеобщего изучения.

— Огромная работа проведена, доказательная база собрана, — подвёл итог Председатель Думы Вячеслав Володин.

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