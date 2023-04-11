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Наука11 апреля 2023 10:05

В России прошел Тотальный диктант для врачей: организаторы проверили миф о плохом почерке медиков

На специальном проекте Тотального диктанта для врачей побывало более 150 человек
Анна КУКАРЦЕВА
На специальном проекте Тотального диктанта для врачей побывало более 150 человек

На специальном проекте Тотального диктанта для врачей побывало более 150 человек

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

8 апреля впервые в этом году в Москве и Новосибирске проходил специальный ФАРМАльный диктант, в котором принимали участие фармацевты, врачи, медсестры и студенты медвузов.

Надо сказать, что Тотальный диктант проводился в больницах и раньше, но это были просто площадки. В этом году по инициативе организаторов Тотального диктанта и компании Renewal специальный проект был проведен как дань благодарности врачам за их героизм во время пандемии.

Московские участники писали диктант в Сеченовском университете, текст писателя Василия Авченко диктовал доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН, заведующий кафедрой патофизиологии Института биодизайна и моделирования сложных систем МГМУ им. И.М. Сеченова Петр Литвицкий. В Новосибирске текст читал детский хирург, эндоскопист Алексей Райц в областной клинической больнице.

Организаторы в шутку пообещали заодно проверить, верен ли миф о неразборчивом почерке врачей. В 2016 году этот стереотип обыгрывал писатель Андрей Усачев в тексте Тотального диктанта об изобретении алфавита: «Люди стали писать буквами, и чем дальше, тем быстрее. Чем быстрее они писали, тем некрасивее у них получалось. Больше всех писали врачи: они выписывали рецепты. Поэтому у некоторых из них до сих пор такой почерк, что пишут они вроде бы буквы, а выходят иероглифы».

- Плохой почерк у врачей — это совсем не закономерность, — прокомментировал Алексей Райц. - Мне с детства говорили, что он у меня некрасивый. Кроме прочего, я левша, поэтому у меня с ним двойная проблема. Но у меня очень много коллег с замечательным, почти каллиграфическим почерком. На самом деле, у медиков он обычно портится в университете: специфика обучения такова, что надо успевать многое записать, когда лектор рассказывает в своем темпе.

Диктант показал то же самое — среди работ встречались как, действительно не самые понятные почерки (но и в диктантах обычных людей это тоже есть), так и на удивление каллиграфические.

Что касается грамотности, то она вполне на высоте, несмотря на сложность диктанта:

- У меня родители поляки, поэтому для меня русский стал первым иностранным языком, - рассказал Петр Литвицкий. - В русском языке, и на каждом диктанте это чувствуется, помимо культурных моментов и общих правил, всегда есть ярко выраженный авторский стиль. И в тексте, который писали врачи, он также сильно проявлялся. Это, конечно, затрудняет написание диктанта участниками и возвышает их в связи с этим.

Узнать результаты своих работ участники проекта смогут до конца апреля в личных кабинетах на сайте Тотального диктанта.

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