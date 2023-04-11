В России прошел Тотальный диктант для врачей: организаторы проверили миф о плохом почерке медиков

На специальном проекте Тотального диктанта для врачей побывало более 150 человек Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

8 апреля впервые в этом году в Москве и Новосибирске проходил специальный ФАРМАльный диктант, в котором принимали участие фармацевты, врачи, медсестры и студенты медвузов.

Надо сказать, что Тотальный диктант проводился в больницах и раньше, но это были просто площадки. В этом году по инициативе организаторов Тотального диктанта и компании Renewal специальный проект был проведен как дань благодарности врачам за их героизм во время пандемии.

Московские участники писали диктант в Сеченовском университете, текст писателя Василия Авченко диктовал доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН, заведующий кафедрой патофизиологии Института биодизайна и моделирования сложных систем МГМУ им. И.М. Сеченова Петр Литвицкий. В Новосибирске текст читал детский хирург, эндоскопист Алексей Райц в областной клинической больнице.

Организаторы в шутку пообещали заодно проверить, верен ли миф о неразборчивом почерке врачей. В 2016 году этот стереотип обыгрывал писатель Андрей Усачев в тексте Тотального диктанта об изобретении алфавита: «Люди стали писать буквами, и чем дальше, тем быстрее. Чем быстрее они писали, тем некрасивее у них получалось. Больше всех писали врачи: они выписывали рецепты. Поэтому у некоторых из них до сих пор такой почерк, что пишут они вроде бы буквы, а выходят иероглифы».

- Плохой почерк у врачей — это совсем не закономерность, — прокомментировал Алексей Райц. - Мне с детства говорили, что он у меня некрасивый. Кроме прочего, я левша, поэтому у меня с ним двойная проблема. Но у меня очень много коллег с замечательным, почти каллиграфическим почерком. На самом деле, у медиков он обычно портится в университете: специфика обучения такова, что надо успевать многое записать, когда лектор рассказывает в своем темпе.

Диктант показал то же самое — среди работ встречались как, действительно не самые понятные почерки (но и в диктантах обычных людей это тоже есть), так и на удивление каллиграфические.

Что касается грамотности, то она вполне на высоте, несмотря на сложность диктанта:

- У меня родители поляки, поэтому для меня русский стал первым иностранным языком, - рассказал Петр Литвицкий. - В русском языке, и на каждом диктанте это чувствуется, помимо культурных моментов и общих правил, всегда есть ярко выраженный авторский стиль. И в тексте, который писали врачи, он также сильно проявлялся. Это, конечно, затрудняет написание диктанта участниками и возвышает их в связи с этим.

Узнать результаты своих работ участники проекта смогут до конца апреля в личных кабинетах на сайте Тотального диктанта.