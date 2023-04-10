Зеленый чай: какой сорт выбрать

Фото: сайт здоровое-питание.рф

Родина зеленого чая – Китай, лучшие и самые ценные сорта по сей день производятся именно там. Качественный чай также выпускают в Японии, на Шри-Ланке, в Корее, в Индии и в России. Напиток получают из листьев чайного куста китайской камелии и подвергают минимальной ферментации.

В зависимости от территории произрастания (высокогорье или равнина) и условий (под солнцем или в тени) выделяют разные сорта. Они также зависят от времени сбора урожая – весной или летом – и способов сбора, а затем – от обработки чайных листьев.

Вкус и аромат напитка зависят от температуры воды и времени заваривания. Традиционно для зеленого чая требуется 1 чайная ложка продукта на 150 мл воды. Ее температура должна быть примерно 85–87 С. Заваривать одну порцию можно несколько раз, время – 2–3 минуты. Перед приготовлением рекомендуется ополоснуть внутреннюю поверхность чайника горячей водой. Тогда напиток будет остывать дольше.

Чем премиальнее чай, тем быстрее он готовится, и температура заваривания будет ниже. Низкосортные продукты требуют более длительного времени и воды высокой температуры.

Как правило, высшие сорта зеленого чая производят из крупных листьев, выращенных в высокогорье Китая. Упаковывают его в фольгу или пергамент.

Вот несколько самых популярных сортов:

- Лунцзин. Разновидность зеленого чая из Ханчжоу, провинция Чжэцзян, Китай. Его собирают и обрабатывают вручную, поэтому он высоко ценится во всем мире. Этот чай отличается особым ароматом и насыщенным вкусом.

- Маофэн. Это не только название чая, но и метод сбора чайных листьев. Для этой разновидности весной вручную собираются почки и два прилегающих молодых нежных листочка одинаковой длины. Самый известный из маофэнов – Хуаншань Маофэн. Он растет в горах Хуаншань, характеризуется тонким ароматом и великолепным вкусом.

- Гекуро. Известный японский сорт зеленого чая высокой категории. Его собирают в конце мая. Кусты чайных листьев предварительно затемняют сеткой на три недели. Это повышает количество аминокислот и кофеина. Такой напиток не будет горчить, наоборот, порадует сладковатым вкусом.

- Сэнтя (Сенча). Еще один японский чай, известен с середины XVIII века. Сбор листьев ведется в течение всего лета, а затем они обрабатываются паром. Напиток имеет особый мягкий вкус.

Помимо приятного вкуса и аромата зеленый чай обладает полезными свойствами:

- Все сорта являются антиоксидантами за счет содержания биологически активных веществ – кофеина и танина.

- Это полноценный источник энергии, витаминов и минералов. В зеленом чае находятся аминокислоты, витамин С, хром, марганец, селен, цинк.

Однако несмотря на ощутимую пользу, ученые рекомендуют взрослому человеку пить не более трех чашек чая в день.

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