Здоровье для всех!

Здоровье — это состояние полного физического, душевного и социального благополучия. Современные люди стали вести менее подвижный образ жизни, употреблять больше вредной пищи.

Роспотребнадзор рекомендует с 7 апреля изменить свой образ жизни, обратив на себя внимание, прислушавшись к сигналам своего организма, которых зачастую люди не слышат.

Начните с пересмотра режима дня, питания и питьевого режима, исключите употребление вредных продуктов, соли, избыточного количества сахара и жиров.

Чтобы лучше ориентироваться в содержании вредных компонентов в продуктах, Роспотребнадзором разработано специальное мобильное приложение «Здоровое питание» - личный многофункциональный сервис, который поможет не только рассчитать калорийность блюд, индекс массы тела, но и получить информацию по рецептам блюд и ознакомиться со статьями от экспертов.

Интерфейс программы, выполненный по принципу светофора, покажет, сколько в изделии содержится жиров, добавленного сахара, насыщенных жиров, трансжиров и соли.

Приложение доступно для бесплатного скачивания с сайта здоровое-питание.рф и в базе приложений RuStore, успешно работает в системе мобильных устройств Android.

Желаем вам обрести гармонию тела и духа. Будьте здоровы!