На Украине пригрозили быстро создать ядерное оружие: ложь Киева разбивают несколько фактов

Арестович заявил, что Украина сможет создать ядерное оружие за несколько месяцев Фото: wikimedia.org

Ремиссия украинства головного мозга Алексея "Люси" Арестовича продлилась недолго. Вроде бы, как перестал официально, хоть и внештатно обслуживать офис Зеленского, у пациента резко улучшилось кровообращение головного мозга, он стал говорить не только связные предложения, но и выдавать логически выстроенные конструкции, имеющие смысл, и, вообще, местами начал производить впечатление здорового и даже умного человека.

Но, по всей видимости, коварство и сила вируса украинства оказались сильно недооценены. То ли биографию Зеленского Алексей прочитал, то ли парочку произведений Ларисы Ницой, но торкнуло его снова не по-детски и весьма знатно. Алексея понесло в рассуждения о собственной атомной бомбе Украины, и тут Гитлер вместе с Геббельсом взвыли от того, что они так складно врать не умели.

Алексей рассказал, что Украина в течение не просто короткого, а суперкороткого времени готова создать собственное ядерное оружие, и речь не о какой-то "грязной бомбе", а о полноценном боевом заряде.

- Мы восстановить его можем в течение полугода-девяти месяцев, - безапелляционно и уверенно солгал Арестович на видеокамеру. - Но мы таким образом нарушим систему международных договоров, за соблюдение которых воюем.

- Тут вопрос - нам выгоднее получить ядерное оружие или остаться страной, которая демонстрирует цивилизованное поведение? – спросил Арестович сам у себя, пустившись в рассуждения, что вот могучая Польша с ее бюджетом может пойти на такие нарушения договоров, в отличие от Украины, и сам же себе ответил. - Нам, в нашем нынешнем положении лучше быть приверженцами международной системы права.

Какая чушь! Какая откровенная лажа! За 30 лет независимости Украина не смогла создать ни своего самолета, ни автомобиля, ни танка. Более того, после начала Россией Специальной военной операции выяснилось, что Украина не может самостоятельно производить даже обычные артиллерийские снаряды крупных калибров (да и насчет мелких калибров тоже что-то не особенно слышно), а тут щеки раздулись аж на целую атомную бомбу! Или даже на термоядерную? Обогащение плутония, тысячи центрифуг, которые для этого потребуются, сложнейшее оборудование и, главное, ученые, которых на Украине затретировали, потому что единственная наука, потужная для хохлов – история Незалежной от древних укров и до отца нации Степана Бандеры (который, кстати, на Украине ни разу не был). И все это в стране, к тому же, разваленной до состояния руин промышленностью (Госстат Украины накануне отчитался, что металлургия страны в прошлом году рухнула на 67%). Ах, да, еще для атомного оружия нужны деньги. Очень много денег. Которых на Украине нет от слова совсем.

Понимает ли "Люсьен", какую ахинею он несет, прикрывая ее некими "благородными мотивами"? Хотя весь мир уже убедился, что Украина и благородство – две вещи несовместные.

Конечно, понимает, ведь он не дурак. Но он не в силах устоять перед двумя факторами – его сменщик Михаил Подоляк ни на что, кроме откровенного хамства и примитивной брехни оказался не способен. А самого Арестовича его нынешний статус не слишком устраивает.

Арестович, который ушел в платное обучение слушателей его курсов по теме, что надо делать и каким быть для успешности, явно неудовлетворен поступающими деньгами, которые снижают ореол его славы. Ему требуется признание публикой его собственного величия, а для этого надо превращаться из рядового тренера в вершителя судеб, мыслителя планетарного масштаба. Он видит себя гуру, дающим надежду маленьким украинцам, которые уверены, что весь мир им должен, потому что он их обидел ранее.

Только почему настолько скромные масштабы лжи Арестовича? Алексей, рассуждая, что Украина не будет делать ядерное оружие, потому что, в отличие "от плохого Иванова" украинцы хорошие, мог бы не рассуждать о полугоде и даже о 9 месяцах, а пообещать смело и честно глядя прямо в глаза: "Две-три недели". Тем более, что с русскими ракетами у него это проходило не раз.

А он поскромничал. Можно сказать, чуть ли не "дал шанс" России.

- Попу поднял, место потерял, - мог бы сказать Арестовичу Подоляк, который за свое нынешнее амплуа "главного рта" команды Зеленского будет биться не на жизнь, а на смерть. Хотя разницы между этими ртами нет никакого. Оба помойные.