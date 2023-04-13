Пугачева перед отъездом из России заработала 2 миллиона, а "отменённый" Меладзе продолжает богатеть по сей день

Блогерша Анастасия Ивлеева, которая когда-то начинала с вайнов, к 2023 году подошла в статусе успешной бизнес-леди Фото: Борис КУДРЯВОВ

Это только для романтиков весна - время любви, а для предпринимателей, в том числе известных, - горячий период бухгалтерской отчётности за прошлый год. Сайт KP.RU пролистал базу юридических лиц и выяснил, кто из богатых и знаменитых уже успел задекларировать свои доходы, а главное, о каких суммах вообще идёт речь в звездном бизнесе.

Сразу отметим, что это не все заработки селебрити: концерты, корпоративы и рекламу в соцсетях они, как правило, проводят через счета ИП - эти данные для закрыты для любопытных глаз. А вот финансовые итоги компаний (как правило, ООО-шек) увидеть можно. И здесь важны всего две цифры: годовая выручка (общий доход) и чистая прибыль (это доходы минус расходы). И эксперты, в отличие от обывателей, ориентируются, в первую очередь, на доход, а не прибыль, с которой платятся налоги. Её искусственно можно занизить, внеся в расходы компании платежи себе же за какие-то услуги.

На этом ликбез окончен, пора считать чужие деньги.

ПОЛМИЛЛИАРДА НА ЧИПСАХ

Блогерша Анастасия Ивлеева, которая когда-то начинала с вайнов (так называют короткие смешные ролики в соцсетях), к 2023 году подошла в статусе успешной бизнес-леди. Так, её фирма "Ивлеева Продакшн", снимающая программы для ТВ и YouTube, показала выручку в 122 млн рублей. При этом чистая прибыль составила 46 млн.

Но куда успешнее оказалась другая компания "Коленки пчелы", которая производит чипсы "Изи пизи" и газированные напитки с мультяшной Ивлеевой на упаковке: за прошлый год на снеках блогерша заработала 445 млн рублей (чистая прибыль - 37 млн). Этот бизнес звезда соцсетей ведет вместе с маститыми маркетологами Алексеем Клочковым и Виталиусом Паулюсом: первый был вице-президентом по маркетингу в "Данон Россия"; второй занимал топ-менеджерские позиции в розничных сетях "Пятерочка" и "Дикси". Говорят, в Насте с её двадцатимиллионной армией подписчиков партнеры разглядели мощный "источник трафика для продуктовых сетей". И не прогадали. Кстати, загадочное для русского человека название "Коленки пчелы" - отсылка к американской идиоме, которая переводится как "верх совершенства", "вишенка на торте". А пикантное для нашего слуха название "изи-пизи" - не что иное, как "легче легкого".

ТАЙНАЯ МИЛЛИОНЕРША ШОУ-БИЗНЕСА

Надежда Кадышева, которая в последнее время редко появляется на публичных мероприятиях, на самом деле - одна из богатейших дам в шоу-бизнесе. И всё благодаря собственному театру "Золотое кольцо", которым певица владеет напополам с мужем-баянистом Александром Костюком. За прошлый год учреждение показало внушительную выручку - 109 млн рублей (прибыль - 2,6 млн). Театр этот частный, не государственный, однако госзаказы выполняет регулярно, предоставляя свою сцену для проведения различных праздников, новогодних ёлок и т.д. Судя по статистическим данным, на контрактах за последние восемь лет детище Кадышевой заработало почти четверть миллиарда - 237 млн рублей.

Надежда Кадышева - одна из богатейших дам в шоу-бизнесе Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

ФУА-ГРА ОТ ПОЗНЕРА

А вы знали, что Владимир Познер - не только журналист, телеведущий, но и ресторатор? Причем, изысканная кухня приносит ему куда больше денег. Судите сами: компания "Медиадом", которая занимается производством фильмов и телепрограмм, за прошлый год дала Познеру 41 млн выручки (и убытки вместо прибыли на 44 тысячи), а ресторан "Жеральдин" - 159 миллионов рублей при чистой прибыли 29 миллионов. Это заведение в самом центре Москвы ведущий открыл почти 20 лет вместе с братом Павлом и назвал в честь матери-француженки Жеральдин Люттен. После смерти брата в 2016 году Познер начал сотрудничать с известным ресторатором Александром Раппопортом: в заведении сделали ремонт, сменили концепцию, обновили меню - и с тех пор выручка стабильно растет. Блюда в ресторане - для гурманов, а ценник - выше среднего: так, зеленый салат обойдется посетителям в 550 рублей; овощи аль денте - в 880; исландские лангустины - в 1400; террин из фуа-гра - в 2400 и т.д.

А вы знали, что Владимир Познер - не только журналист, телеведущий, но и ресторатор? Фото: Алексей БУЛАТОВ

ПОСЛЕДНИЙ ОПЛОТ ПРИМАДОННЫ

Когда-то Алла Пугачева славилась кипучей деятельностью не только на эстраде: выпускала именные чипсы, напитки, духи, открывала собственные школы... Но к 2022-му в некогда пухлом бизнес-портфеле Примадонны осталась лишь одна фирма - ООО "АБП", которая занималась звукозаписью и радиовещанием. В начале апреля последний оплот рухнул: Алла Борисовна закрыла компанию. Но на прощанье успела заработать 2,1 млн рублей - именно такой доход принесло ООО в прошлом году при чистой прибыли в 135 тысяч. Злопыхатели еще посмеялись: мол, в месяц Пугачева получает всего 11 тысяч - меньше рядового пенсионера! Но "см выше": реальные заработки могут быть ближе к доходу, чем к прибыли.

Когда-то Алла Пугачева славилась кипучей деятельностью не только на эстраде Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Кстати, у Примадонны остались еще сумочки и туфельки Alla Pugachova, коллекцию которых для россиянок продолжает выпускать один известный бренд обуви. Этот бизнес работает по франшизе, то есть артистка получает не процент от продаж, а роялти от использования имени. Размер суммы - информация конфиденциальная.

БРАТЬЯМ МЕЛАДЗЕ "ОТМЕНА" НЕ СТРАШНА

Еще один "отъехавший" - поселившийся в Европе Константин Меладзе до сих пор продолжает вести дела в России. Так, его ООО "Меладзе Мьюзик", которое занимается всем, что связано с шоу-бизнесом (запись песен и размещение их на стриминговых платформах, концерты, продюсирование и т.п.), заработало 16 млн рублей (чистая прибыль - 14 млн). Невероятно, но факт: это куда больше, чем в предыдущие годы, когда выручка варьировалась от 4 до 14 миллионов. Кроме того, композитор вместе с Виктором Дробышем и другими партнерами по-прежнему является учредителем лейбла "Первое музыкальное издательство", под крылом которого выступают Зиверт, "Ленинград", Ева Польна и другие звезды. А там доходы стремятся в космос: например, в 2021 году компания задекларировала выручку в 1,4 млрд рублей.

Константин Меладзе и Валерий Меладзе Фото: Борис КУДРЯВОВ

К слову, за опального брата композитора тоже переживать не стоит. Да, гастроли Валерия Меладзе отменены, но всем причастным к индустрии хорошо известно, что туры по стране для артистов - это не про деньги (те, у кого большие шоу с декорациями, костюмами, светом и звуком, и вовсе катаются в убыток), а про любовь зрителя. А вот хлебосольные корпоративы у певца остались. Кроме того, по данным KP.RU, Валерий Меладзе владеет агентством недвижимости "Вантаж" и там тоже имеет свою копеечку. За прошлый год фирма принесла владельцу 30 млн выручки (и 16 млн прибыли) - это рекордный показатель за всё время существования компании.

ЗАПИСЫВАЕМСЯ НА НОГОТОЧКИ

Впрочем, далеко не всегда известное имя успешно монетизируется. Например, Егор Крид со своей косметикой прогорел: пользоваться продуктами от рэпера народ не спешит. В прошлом году на волне импортозамещения певец запустил свою линейку для мужчин Kreed Cosmetics. Тут вам и мицеллярная водичка для умывания, и тоник, и сыворотка для лица. Крид уверял, что все средства тестирует на себе и всячески подогревал продажи, фотографируясь с патчами под глазами и нежно-розовым маникюром, а также демонстрируя именные баночки в клипах.

- Иногда приходишь со съемки, на лице следы тонального крема. Я просто моюсь водой и ложусь спать. А потом просыпаюсь весь в прыщах, - жаловался Егор. - Поэтому я и разработал свою косметику, чтобы начать следить за собой.

Егор Крид со своей косметикой прогорел Фото: Борис КУДРЯВОВ

Однако суровым русским мужикам бьюти-новинки оказались без надобности: по итогам 2022 года компания ушла в минус, показав убытки на 55 тысяч рублей. А Крид вместе с Тимати взял да и рванул в ресторанный бизнес, с помпой открыв заведение под названием Gucci Cafe с перевернутой вывеской. Вот только и это дело может не пойти: итальянский дом моды не давал разрешения на использование своего товарного знака и рэпер теперь доказывает, что его неправильно поняли: мол, это не Gucci Cafe, а Efac Iccug.

КСТАТИ

А как там инфоцыгане*?

Как подсчитали в Ассоциации блогеров и агентств (АБА), прибыль 9 главных российских блогеров-инфоцыган в прошлом году выросла на 24% и составила более 4 млрд (!) рублей. На двух лидеров рейтинга - Валерию Чекалину (Лерчек) и Александру Митрошину уже заведены уголовные дела по неуплате налогов. Говорили, что под угрозой и знаменитая ведущая "марафонов желаний" Елена Блиновская, но официально у неё все в порядке. Кстати, по данным АБА, Блиновская заработала 450 млн рублей. Однако, "Комсомолке" из полумиллиарда удалось обнаружить только 48 миллионов: это прибыль компании "Подари мечту", которая зарегистрирована на мужа блогерши. Где в официальных документах "потерялись" остальные доходы, вопрос открытый...

*Инфоцыгане - так в Сети называют блогеров, которые продают подписчикам авторские курсы похудения, раскрытия женственности, правильного загадывания желаний, достижения успеха, финансовой стабильности и т.д. Однако нередко "продавцы успеха" под видом экспертных знаний дают общедоступные и используют недобросовестные способы стимулирования продаж: обещают золотые горы, манипулируют, угрожают, уговаривают, обманывают про эффективность своих методов и тп.