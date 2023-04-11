Дмитрий Песков подтвердил, что мавзолей Ленина задрапируют на парад 9 мая

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во вторник, 11 апреля, журналист «Комсомольской правды» предложил официальному представителю Кремля обсудить следующую тему…

…- Приближается День Победы, и мы знаем, что с ельцинских времен к 9 мая драпируют Мавзолей на Красной площади. Дмитрий Сергеевич, может быть, в Кремле отдадут какие-то распоряжения московским властям, Министерству обороны, которые этим занимаются… Чтобы Мавзолей, как символ Победы, к которому в 45-м были брошены 20 штандартов фашизма и с которым мы сейчас боремся, я имею в виду фашизм, - больше не драпировали. Это же сотни тысяч квадратных метров фанеры за минувшие более чем 20 лет на это затрачены, тонны краски. Лучше все это отправить в новые регионы.

- Не волнуйтесь, пожалуйста, за фанеру, - ответил на это Песков, - она тщательно хранится.

Все конструкции используются не в первый раз, они прочные и так далее.

И эти соображения – соображения экономии – всегда учитываются.

И - рациональности.

- То есть, - уточнил я, - Мавзолей снова будут драпировать, да?

- Снова будут, да, - сказал Песков.

- Спасибо.