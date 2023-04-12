Черные пятна покрыли даже лицо: Актер сериалов «Интерны» и «Воронины» из-за нищеты не может лечить рак

Николай снимался в известных российских сериалах ФОТО: соцсети

Брутальный голубоглазый красавец Николай Зазуля еще 4 года назад блистал на экранах. За плечами 54-летнего актера около полусотни ролей, в том числе в известных российских картинах «След», «Мент в законе», «Карпов», «Универ», «Воронины» и «Интерны». В последнем сериале актер предстал, как и полагается, в белом халате, но тогда он даже представить не мог, что вскоре в реальной жизни окажется в противоположной роли – в роли пациента, скитающегося по больницам в поисках помощи. Маленькое черное пятнышко, появившееся на теле мужчины в 2019 году, оказалось раком, лишившим его любимой работы и средств к существованию.

НЕБОЛЬШОЕ ЧЕРНОЕ ПЯТНЫШКО

Просторную трехкомнатную квартиру в Рославле Смоленской области Николай Зазуля еще до начала актерской карьеры купил для всей семьи – матери и младшего брата. Но семейная идиллия не сложилась. Мать скончалась, а с братом отношения расстроились из-за накопленных за годы взаимных обид. В детстве мать Зазули любила выпить, денег не хватало, поэтому младшего брата было решено отдать в интернат. С тех пор отношения между родными сильно испортились. Сейчас в своей «трешке» он находится в полном одиночестве, а до недавнего времени еще и в темноте – не было ни света, ни горячей воды.

Знакомство со звездными коллегами в болезни ему никак не помогло, с недугом актер остался один на один ФОТО: соцсети

- Пока я жил в Москве, сдавал эту квартиру. В 2019 году я переболел коронавирусом, съемок из-за пандемии не было, вернулся туда. Оказалось, что все это время в ней жили гастарбайтеры. Я сдавал ее мужчине, а выяснилось, что у него строительная фирма, и квартира нужна была не для него, а для рабочих. Она была просто в ужасном состоянии. Пришлось очень много вещей выкинуть и начать делать ремонт, - рассказал «Комсомолке» Николай Зазуля.

Закончить ремонт не удалось до сих пор. Обшарпанные стены квартиры освещает лишь одна напольная лампа, так актер экономит электричество. Холодильник и вовсе превратился в шкаф по той же причине. Свои лекарства Николай хранит у соседа, а их у него в последние годы много.

- В 2019 году я переболел коронавирусом. Начал делать ремонт, чувствовал слабость. А потом на спине появилось небольшое черное пятнышко. Я сначала не обращал внимания, но потом оно увеличилось. Решил пройти диспансеризацию. Показал пятно врачу-онкологу, тот ничего подозрительного в этом не увидел, - вспоминает Николай.

Убрать пятно предложили с помощью мазей. Не помогло. Тогда в ход пошли таблетки. Тоже не помогло. Черных точек на теле становилось все больше.

- Я попросил направление в Смоленск. Мне дважды сделали биопсию и поставили диагноз – саркома Капоши, - утверждает актер.

На экране Николай часто был в образе брутального мужчины ФОТО: соцсети

Чаще всего саркому Капоши диагностируют у людей с ВИЧ-инфекцией, это становится основанием для установление диагноза СПИД. Но Николай уверяет, что в его случае поводом для развития рака стал вирус герпеса 8.

- Эта болезнь далеко не всегда связана с ВИЧ-инфекцией. Она поддается лечению, причем не только с помощью химиотерапии. Все зависит от количества очагов. Делают операции, прописывают лекарства, все излечимо. В тяжелой форме очаги могут прорастать вглубь, поражая внутренние органы, но это в крайних случаях при отсутствии лечения, - пояснил хирург-онколог высшей категории, заслуженный врач РФ Андрей Коржиков.

9 ТЫСЯЧ ПОСОБИЯ

Опасность саркомы в том, что заболевание кожи может перейти на внутренние органы, заполнив их такими же язвами. К моменту начала лечения сине-черные пятна у Николая были уже и на лице.

- Мне назначили шесть курсов химиотерапии. Первый прошел хорошо. У меня было пятно на кончике носа, оно слегка посветлело, - говорит Николай. - Но после второго курса мне было так плохо – началась пневмония и два месяца мучила непрерывная икота.

Черные пятна уже появились и на лице актера ФОТО: предоставлено КП

С пневмонией ни один врач на новый курс химиотерапии пациента не допустит. Сначала нужно подлечиться, но у актера с этим не заладилось. Деревянные окна в квартире и отсутствие горячей воды делали свое дело.

- Я постоянно простужался, а на химию не отправляют даже с насморком. Пришлось поднимать иммунитет. К тому моменту мне уже дали первую группу инвалидности, начали платить пособие в 9 тысяч рублей, но половину приставы списывали за долги, - вздыхает Зазуля.

Долгов к тому моменту накопилось уже много. Сначала это была просто задолженность по коммуналке примерно в 70-80 тысяч рублей. Но неожиданно к этому долгу добавился и еще один.

- Я давно брал кредит на похороны отца в микрофинансовой организации. Почти все выплатил, остался только маленький хвостик, и тут все эти проблемы на меня свалились. Пока я разбирался с болезнью, мой кредит перекупили и накрутили проценты. Счет выставили на 500 тысяч рублей, - вспоминает актер.

БРАТ ДАЖЕ НЕ ЗВОНИТ

Эта сумма оказалась неподъемной, даже когда пенсию по инвалидности подняли до 15 тысяч рублей. Тогда актер попытался найти работу, но с черным пятном на носу его, как он утверждает, никуда не хотели брать.

Николай все еще мечтает вернуться к съемкам ФОТО: соцсети

- Я человек сильный, сдаваться не хочу, но остался в этой ситуации совсем один. Без какой-либо поддержки. Младший брат знает, что я болею, но даже не звонит. А на лечение ведь нужны деньги, - уверяет Зазуля.

По словам Николая, помогать брат отказывается из-за прежних обид. Он думает, что актер лишь давит на жалость, а не пытается решить проблемы самостоятельно. Первое время на помощь приходили коллеги и старые знакомые – давали деньги в долг. Признаться им в болезни Николай долго не решался, надеялся, что справится сам, но когда понял, что не сможет раздать многочисленные долги, все же рассказал о неизлечимом заболевании.

- Примерно три года назад я давала Коле деньги в долг. Он сказал, что проблемы, но про болезнь не упоминал. Я сильно и не напоминала, он сам постоянно писал, извинялся, что пока не может отдать. Через полтора года признался, что болен, - вспоминает в разговоре с «КП» актриса, телеведущая Ольга Спиркина. - Тогда я на долг уже махнула рукой, просто стала его поддерживать.

Ольга начала помогать коллеге с поиском работы. Рассылала фотографии по агентствам, договаривалась о кастингах, делилась контактами менеджеров.

- Потом я поняла, что он физически уже просто не может сниматься. Ему тяжело. В какой-то момент было видно, что руки совсем опустились, наступил кризис, Коля потерял всякую надежду на выздоровление. Сейчас, мне кажется, этот этап уже прошел, он настроен на лечение, - уверяет Ольга. – Мне кажется, что он в этой ситуации оказался в том числе из-за пандемии. Тогда многие потеряли работу, много нервничали, болели. Все это сказалось на общем состоянии.

Сейчас мужчина настроен на лечение ФОТО: соцсети

Несмотря на то, что полноценно работать Николай не может, в деньгах он нуждается остро. В первую очередь они нужны для сдачи анализов. Действительными они считаются всего 5-10 дней, а записи к врачам и очереди сбивают нужный график, поэтому приходится обращаться в частные клиники. Плюс ко всему за лечение актера взялись московские врачи, а поездки в столицу тоже выливаются в копеечку.

- Я и так на всем экономлю, занимал у друзей, знакомых – весь в долгах. Коллеги тоже помогали, но и им я уже тоже много должен. Пришлось обратиться за помощью к поклонникам. Они мне переводили небольшие суммы, поддерживали словами. В общей сложности собрал примерно 20 тысяч. Сумма небольшая, но это позволило мне съездить на первый прием в Москву, - делится актер.

Сейчас актер готовится ко второй поездке. Собственной картой он уже не пользуется, чтобы приставы не списали лишнюю копейку, которая ему необходима. Теперь прогнозы у врачей достаточно оптимистичные.

- Много знакомых появилось новых на фоне болезни, которые тоже борются с раком. К сожалению, некоторых из них уже нет. Это тяжело, но я пока сдаваться не собираюсь! Я готов хвататься за любую работу, когда есть силы. В идеале, это работа на дому, я открыт ко всем предложениям, - уверяет мужчина. – Могу рекламировать по бартеру строительный инструменты. Они нужны для ремонта, а денег на них нет.

Но пока денег на лечение артисту до сих пор не хватает. Из-за полученной группы инвалидности устроиться на официальную работу он не может даже при большом желании.