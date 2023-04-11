"Второе дыхание" для Дальнего Востока: Губернатор Кожемяко рассказал о приоритетных направлениях развития региона после встречи с Путиным

10 апреля, в Ново-Огареве прошла рабочая встреча главы государства с руководителем Приморского края. Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

В понедельник, 10 апреля, в Ново-Огареве прошла рабочая встреча главы государства с руководителем Приморского края. Вот что сообщил об этом сам Кожемяко в эфире Радио «Комсомольская правда».

…- Олег Николаевич, когда вы рассказывали Владимиру Владимировичу о том, как поддерживаете приморцев, принимающих участие в СВО, членов их семей… Путин произнес: «Я знаю, вы мне регулярно об этом докладываете». А вы же семь раз были в зоне СВО…

- Восемь.

- Восемь раз? Скажите, а докладывали президенту о своих поездках - по телефону, да?

- Александр, это нечасто было – два-три раза – не более того. Без вмешательства в военные вопросы, чисто по линии обеспечения гуманитарной помощью, по таким в основном делам.

- Ясно. Я так понял, что сейчас был и за закрытыми дверями еще разговор?

- Конечно.

- А, вообще, сколько все это было - по времени? Довольно продолжительная беседа была - «на камеры», что называется, где-то минут 40, наверное, да. И потом еще сколько?

- Да минут 20, может быть.

Ну, говорили тоже и об СВО, о Приморье, о проблемах, которые есть, о тех вызовах, что возникают… О наших соседях. Ну, такие моменты…

- А чем объяснить, что Владимир Владимирович так вот постоянно держит руку на пульсе - именно Дальнего Востока. И на этот раз он так очень подробно вас выслушивал и подробно обо всем расспрашивал?

- Форпост - это мы!

Вы же видите, как все меняется. Если Европа закрылась, то рядом - Азиатско-Тихоокеанский регион, где 50% ВВП (мирового. - А.Г.) , где проживает более 50% населения (планеты).

Где, кстати, к нам относятся дружественно - большинство стран и проживающих там людей.

Так зачем нам преодолевать никому не нужные барьеры, когда они к нам тянутся и мы, со своей стороны, испокон веков сохраняли дружеские отношения и что нам менять-то?

Нет никакого смысла.

- А вы еще на встрече с президентом сказали, что нужно второе дыхание, и чтобы - такое же, какое было, когда у вас был саммит АТЭС – это вы имеете в виду 2010 год, да?

- Да, только сначала это была подготовка к саммиту, а сам он состоялся уже в 2012-м, а сначала - подготовка к нему шла…

- Да я помню, на остров Русский приезжал несколько раз.

- Да, да.

Но прошло уже больше 10 лет после этого и, конечно, многое изменилось.

Дальний восток после этих прорывных решений стали быстрее осваивать, появилось очень много новых предприятий.

Ну, и коль сейчас поворот - на восток, то, конечно, нужно и второе дыхание дать инфраструктуре, с тем, чтобы это - я имею ввиду новое ускорение - обеспечивалось.

И приток людей, и условия их проживания - все это в центре нашего внимания

Было, есть и будет.

А потенциал Приморского края, да и, вообще, в целом Дальнего Востока - он до конца не использован, там есть еще большие резервы.

- И президент обещал поддержку, да? Обещал помочь «во втором дыхании».

- Да, что он обещал, он уже делает .

- А как настроение у президента, когда вы один на один с ним разговаривали?

- Настроение, вы видели по ТВ, хорошее, уверенное. То есть, такое, я бы сказал, здоровое, уверенное настроение, энергичное очень.

- А вы еще остались на несколько дней, видимо, после встречи в Ново-Огареве…

- Да. Работа в Москве по всем тем решениям, которые нужны, после общения с президентом продолжается. Конечно…

- Надолго вы здесь?

- Да нет, у нас 13-го апреля - защита у Марата Хуснуллина, потом вылечу домой.

- А что вы у Марата Хуснуллина собираетесь защищать?

- Инвестиционный проект по городу Арсеньеву.

- О, это то, о чем вы говорили президенту.

- Да, да.

- И Марат Хуснуллин вас поддержит? Там много денег нужно?

- Надеюсь, да. Там - вопрос где-то инфраструктурных решений… А вице-премьер понимает важность и нужность Арсеньева, как города, где выпускаются очень серьезные боевые машины. Это имеет большое значение для оборонно-промышленного комплекса страны в целом, поэтому, надеюсь, что поддержит. Хуснуллин такие проекты всегда поддерживает.

- А вы же с ним хорошо знакомы, да, с Хуснуллиным? То есть, он знает ваши заботы, знает, кто такой Олег Кожемяко?

- Ну, во всяком случае, я знаком с ним уже, наверное, более 10 лет.

- А, вы познакомились еще когда он в Казани работал?

- Да.

- Тогда вам проще, потому что…

- Не, не проще. Он человек требовательный и с нас - своих хороших знакомых - требует еще больше.

- Ну, ладно, я тогда вам желаю, чтобы у вас все получилось. И еще... Есть такой известный дальневосточник, который с уважением относится и к Владивостоку, который там жил когда-то в детстве. Это Сергей Степашин – у него душа болит за весь ваш край и регион.

- Да.

- Он сейчас - председатель Общественного совета при Минстрое России. Вы с ним не собираетесь там созвониться хотя бы…

- Мы с ним на связи постоянно, тем более, Степашин еще возглавляет Всероссийскую книжную ярмарку…

- Он председатель Российского книжного союза (РКС).

- Да. Поэтому мы договорились, что организуем международную книжную ярмарку в Приморье в этом году.

- Да, вы говорили. Ну, классно. Вы будете с ним сейчас созваниваться, да?

- Постараюсь, конечно, созвониться.

- Ну, все тогда, спасибо. Извините, что я вас достаю…

- Нет, нормально, нормально.

- Спасибо огромное, что откликаетесь.