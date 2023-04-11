Беременная Лена Катина решила не говорить онкобольному мужу пол будущего ребенка до его дня рождения

Лена Катина с мужем Дмитрием Спиридоновым. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Бизнесмен Дмитрий Спиридонов и экс-солистка группы t.A.T.u. Лена Катина ждут ребенка. Срок беременности уже приличный, и тем не менее, Дмитрий до сих пор не знает, кто у него будет – сын или дочка. Певица решила не говорить пол будущего ребенка до 41-летия Дмитрия. Эта информация станет главным подарком ему на день рождения. Спиридонов отметит свой праздник в июне, а уже в июле у него родится первенец.

В предвкушении счастливого события миллионер поделился в соцсетях своими эмоциями. Дмитрий опубликовал фото с женой, снятое в лифте. Будущий папа отметил, что его переполняют эмоции. И признался, что раньше ошибался во многих своих суждениях.

«А мы все растем. К своим годам мне казалось, что все галочки уже расставлены, и я никогда не почувствую что-то впервые, - рассказал Спиридонов. - Я еще никогда так не ошибался».

Миллионер назвал встречу с будущим малышом самым счастливым событием своей жизни.

«И я опускаю голову перед тем «победителем (цей)», которым (ой) мне предстоит увидеться. Я обезоружен. Обезоружен этой любовью, этим счастьем», - признался Дмитрий.

Дмитрий сфотографировался с женой в лифте. Фото: соцсети.

Бизнесмен рассказал, что они вдвоем с Леной отправились в магазин.

«А Сашка сегодня впервые остается один и убирается дома», - сообщил Спиридонов.

Для Дмитрия будущий малыш будет первым ребенком, а для Лены – вторым. Певица воспитывает сына Сашу от своего предыдущего брака со словенским рок-музыкантом Сашо Кузмановичем. Дмитрию удалось подружиться с сыном жены.

Катина и Кузманович поженились в 2013 году. В 2015 году у супругов родился ребенок, однако в 2019 году пара рассталась.

Новым избранником певицы стал сооснователь и генеральный директор CloudPayments - процессингового центра для обработки платежей. Катина и Спиридонов поженились в июне 2022 года. Встреча с Леной помогла миллионеру пережить самое тяжелое время в своей жизни и начать жизнь с чистого листа. Несколько лет назад у Спиридонова обнаружили рак щитовидной железы. Бизнесмен прошел через химиотерапию, лечение было долгим и изматывающим.

В июне 2021 года у Дмитрия случился рецидив. Он признавался, что уже почти сдался, поскольку устал бороться. Но тут он встретил Лену Катину. Они познакомились на вечеринке в честь его дня рождения. Друзья пригласили экс-«Татушку» исполнить несколько хитов. Их роман разгорелся стремительно, однако они не торопились строить планы на будущее, поскольку у обоих за плечами уже бы горький опыт развода. А через год влюбленные поженились.