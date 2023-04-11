За год стал из лейтенанта капитаном: Герой России Михаил Петелин заманил ВСУ в хитрую ловушку

Свой первый орден Мужества лейтенант Петелин получил ровно год назад за уничтожение в бою сразу семерых националистов

Сегодня в Национальном центре управления обороной России звезду Героя России вручили заместителю командира штурмового отряда капитану Михаилу Петелину. На парадном мундире офицера уже есть два ордена Мужества, другие ведомственные медали. Теперь над ними сияет золотая звезда Героя России.

Отметим, что о Михаиле Петелине сайт KP.RU рассказал читателям еще 7 мая в материале «Герои спецоперации «Z»». В зоне специальной военной операции Михаил Петелин начал службу после окончания военного вуза в звании лейтенанта. Тогда на его парадном кителе еще не было ни одной награды. Свой первый орден Мужества лейтенант Петелин получил ровно год назад за уничтожение в бою сразу семерых националистов.

Вот выдержка из того наградного листа: «Продвигаясь вглубь обороны вместе со своим взводом, лейтенант Михаил Петелин обнаружил опорный пункт украинских националистов. Оценив силы противника, он принял решение дать бой врагу. Противник открыл огонь по позициям российских военнослужащих из автоматов и крупнокалиберных пулеметов. Подвергаясь обстрелу, Михаил лично вел огонь из автомата, подавил огневую точку с крупнокалиберным пулеметом и уничтожил не менее 7 националистов. Под руководством лейтенанта Петелина взвод успешно уничтожил более 20 националистов, 2 расчета ПТУР «Джавелин», а также подавил 3 огневые точки с крупнокалиберным пулеметом. Смелые и решительные действия лейтенанта Михаила Петелина, а также грамотное управление подчиненными позволили без потерь захватить опорный пункт украинских радикалов».

Сегодня за плечами опытного молодого офицера сотни вылазок и рейдов по тылам противника. Он и возглавляет уже не взвод, а штурмовой отряд.

Вот, как о своих действиях на поле боя рассказывает сегодня Герой России капитан Михаил Петелин: «На одном из направлений дали понять противнику, что мы слабы, заманили их на свой передний край обороны. Когда их техника подорвалась, противник решил зайти с правого фланга, но попал в ловушку. Было уничтожены четыре машины американского производства «Бредли», подбил вражеский танк. Также было уничтожено 15 военнослужащих ВСУ, еще 4 были взяты в плен, среди которых оказался один офицер ВСУ. Остальные были уничтожены артиллерией при попытке бегства».

Капитан Петелин добавил, что были ситуации когда во время пешего наступления на населенные пункты, которое длилось около 6 суток, подразделение развило успех и удавалось уничтожить большое количество националистов.