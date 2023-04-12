Поддержка для людей с инвалидностью: какие выплаты положены и как воспользоваться электронным сертификатом на ТСР*

Благодаря электронным сертификатам получить необходимое оборудование, включая кресла-коляски, стало значительно проще. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В нашей стране живет порядка 11 млн людей с разной степенью инвалидности. Каждый год в системе господдержки для таких граждан появляются те или иные новшества. Развивается проактивный порядок назначения выплат - то есть Социальный фонд России оформляет их даже без подачи заявления и других документов. Расширяются возможности для бесплатного приобретения технических средств реабилитации (ТСР) с помощью электронного сертификата. Регулярно индексируются пенсионные и другие выплаты. Об основных мерах поддержки людей с инвалидностью в 2023 году - в нашем материале.

Пенсии по инвалидности: виды и условия

Для людей с инвалидностью предусмотрены три вида пенсий.

1. Страховая

Такая выплата назначается инвалидам I, II или III группы при наличии страхового стажа. Он может быть любой продолжительности, начиная от одного дня. При этом не имеет значения, работает в данный момент человек или нет.

Важные нюансы:

• С 2022 года страховая пенсия по инвалидности назначается в беззаявительном порядке. Что это значит? После того, как человек получает инвалидность, данные из Федерального реестра инвалидов поступают в Социальный фонд. Ведомство само запрашивает остальные необходимые документы, производит расчет размера выплаты и направляет извещение о назначении пенсии.

• Если получатель страховой пенсии по инвалидности имеет страховой стаж менее 15 лет или отсутствует необходимая сумма индивидуальных пенсионных коэффициентов (подробнее о них см. на странице 2 нашего спецвыпуска), то этот вид пенсии выплачивается женщинам до 65 лет и мужчинам до 70 лет**. После чего назначается социальная пенсия по старости.

2. Социальная

Назначается, если у человека полностью отсутствует страховой стаж. Такая пенсия устанавливается инвалидам всех групп и детям-инвалидам. Важное условие постоянное проживание в России. Выплата предоставляется на срок, в течение которого человек имеет инвалидность, в том числе бессрочно. Размер социальной пенсии в 2023 году см. в таблице.

3. Государственная

Полагается инвалидам из числа: граждан, проходивших военную службу по призыву в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин, участников Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда, граждан, пострадавших вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, космонавтов.

! Как правило, человек с инвалидностью имеет право на получение только одного вида пенсии. Но для отдельных категорий инвалидов предусмотрена возможность получения двух пенсий - например, для участников Великой Отечественной войны, инвалидов по военной травме и некоторых других. Им могут быть назначены и государственная пенсия по инвалидности, и страховая пенсия по старости. Для установления права на одновременное получение двух пенсий нужно обратиться в отделение Социального фонда по месту жительства.

Ежемесячная выплата и набор соцуслуг

Люди с инвалидностью любой степени и дети-инвалиды имеют право на ежемесячную денежную выплату (ЕДВ). С 2020 года ЕДВ инвалидам назначается автоматически - подавать заявление не нужно. Как и в случае со страховой пенсией по инвалидности, Соцфонд получает данные о признании человека инвалидом и присылает ему уведомление о назначении выплаты.

С 1 февраля 2023 года размер ежемесячной денежной выплаты повышен - актуальные цифры приведены в нашей таблице.

• Важный момент: получатели ЕДВ имеют право на набор социальных услуг (НСУ) - его стоимость включается в размер выплаты. По желанию гражданина НСУ может предоставляться в натуральной или денежной форме. Например: в 2023 году на лекарства, медизделия и лечебное питание для детей-инвалидов в НСУ заложено 1132 руб. в месяц. Если человек выбирает получение медикаментов и продуктов, то эту сумму вычтут из ЕДВ.

Также в состав набора соцуслуг входят путевки на санаторно-курортное лечение и бесплатный проезд на пригородных электричках. В случае отказа от всего набора НСУ его полный денежный эквивалент в составе ЕДВ с 1 февраля 2023 г. равен 1469,74 руб. в месяц.

Выплаты по уходу за инвалидами

Если трудоспособный человек ухаживает за инвалидом I группы (независимо от того, являются ли они членами семьи и живут ли вместе), то ему полагается ежемесячная компенсационная выплата в размере 1200 руб.

При уходе за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы предоставляется ежемесячная выплата:

• родителю, усыновителю, опекуну или попечителю - 10 000 рублей;

• другим лицам - 1200 рублей.

Для назначения таких выплат человек, ухаживающий за инвалидом, должен подать заявление в отделение СФР. Компенсационная и ежемесячная выплаты производятся вместе с пенсией инвалида или ребенка-инвалида.

• Выплата назначается только в том случае, если ухаживающий не работает.

КСТАТИ

Торговые точки, которые принимают электронные сертификаты для приобретения технических средств реабилитации, можно найти:

• на сайте Государственной информационной системы электронных сертификатов (ГИС ЭС);

• в электронном каталоге ТСР на сайте Социального фонда

БУДЬ В КУРСЕ

Пять важных фактов об электронном сертификате на ТСР

1 Это современный удобный сервис, благодаря которому можно самостоятельно выбрать техническое средство реабилитации (ТСР) и купить его на деньги, выделенные государством.

2 Электронный сертификат на ТСР это запись в реестре, привязанная к карте МИР любого банка. Деньги, выделенные на покупку, не перечисляются на карту, а резервируются под каждое изделие в бюджете Федеральным казначейством. При оплате средства поступят напрямую продавцу.

3 По сертификату можно приобрести ТСР, предусмотренные индивидуальной программой реабилитации и абилитации инвалида (ИПРА). На сегодня для покупки доступны различные виды изделий серийного производства: трости, кресла-коляски, слуховые аппараты и т. д. Каталог постепенно расширяется, в том числе за счет ТСР индивидуального изготовления.

• Планируется, что в 2025 году по сертификату можно будет приобрести лекарства, медицинские изделия, лечебное питание.

4 Для расчета стоимости электронного сертификата на ТСР используется цена аналогичного технического средства реабилитации, которое Фонд приобрел по контракту для обеспечения граждан. Учитывается последний исполненный контракт в данном регионе. Если стоимость TCP превышает стоимость электронного сертификата, человек с инвалидностью может доплатить из собственных средств.

5 Оформить сертификат и воспользоваться им совсем несложно - описание шагов вы найдете на портале Соцфонда в разделе «Инвалидам».

_____________________________________

Примечания

*Технические средства реабилитации.

**В связи с изменениями в пенсионной системе предусмотрено поэтапное повышение возраста, дающего право на социальную пенсию по старости. Возраст повышается на 5 лет в соответствии с поэтапным переходным периодом. К 2028 году мужчинам социальная пенсия по старости будет назначаться по достижении 70 лет, женщинам - по достижении 65 лет.

ЧИТАЙТЕ ДАЛЕЕ