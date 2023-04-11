Шок: Виктория Боня облилась спиртом и подожгла себя

Виктория Боня. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Виктория Боня уже несколько лет является поклонницей опасных духовных практик. 44-летняя телеведущая проходит обряды очищения с перуанским шаманом и пьет отвар из галлюциногенного кактуса, якобы просветляющий сознание.

На днях модель пообещала показать в прямом эфире соцсетей церемонию распития напитка, который запрещен в России. А теперь, по мнению подписчиков, и вовсе зашла слишком далеко. Боня опубликовала видео, запечатлевшее процесс очищения огнем.

Виктория у себя в квартире накрылась простыней и облилась спиртом. Фото: кадр видео.

Опасную процедуру Виктория провела прямо в своей квартире. Телеведущая накрылась простыней, облила себя спиртом и подожгла. Пламя моментально охватило ткань. По словам Бони, в этот момент она почувствовала особое просветление, у нее очистилась карма, харизма и энергетика. Ужасающий эксперимент модель повторила дважды: сначала сидя, потом лежа.

Подписчики Бони этот странный поступок не оценили, ведь подобные манипуляции с огнем – дело предельно опасное, и может закончиться плачевно. Поклонники уверены: Виктории стоит завязать с употреблением отвара из галлюциногенного кактуса и подумать о дочери, которая из-за экзотических экспериментов матери может остаться сиротой. В комментариях пользователи Сети просят модель остановиться и не издеваться над своим здоровьем.

Затем телеведущая подожгла простыню, которая ее накрывала. Фото: кадр видео.

В прошлом году странное пристрастие Бони к шаманским обрядам высмеяла телеведущая Ксения Собчак. Виктория тогда заявила, что во время церемонии съела кактус и после этого обрела легкость во всем теле. В очередном выпуске программы «Осторожно, новости» Собчак напомнила, что кактус Сан-Педро, который съела модель, содержит галлюциногенные вещества.

- Боня ест кактус и худеет на глазах, но не спешите опустошать цветочные горшки — нужного растения вы не найдете! Это галлюциногенное растение, которое запрещено в большинстве стран, в том числе и в России. Но Вика не заморачивается и обещает выпустить книгу о своем опыте с кактусом, - иронизировала Ксения.

Собчак намекнула, что легкость Боня ощущает исключительно из-за эффекта, производимого запрещенными веществами.

- Столько энергии было бы, если б ты употребила любое другое вещество со схожим механизмом воздействия. Твой личный наблюдающий нарколог Ксения Собчак, - обратилась телеведущая к бывшей коллеге по "Дому-2".

Напитками из галлюциногенных кактусов и лиан увлекаются многие западные знаменитости. По их мнению, в этот момент они соприкасаются с высшими силами и обретают просветление. Однако медики предупреждают: такие напитки вредны и ведут к самым тяжелым последствиям, вплоть до ментальных расстройств. Известны даже случаи, когда люди, употреблявшие такие отвары, в состоянии галлюцинаций заканчивали жизнь самоубийством.

Ранее певица Сати Казанова сообщила, что считает увлечение Виктории Бони зависимостью.

«Если человек десять лет что-то употребляет, это уже наркомания. Не верю, что, употребляя любое вещество, можно по-настоящему достичь просветления, самореализации и уж тем более богореализации, - считает Казанова. - Это все наркотики. Кто-то скажет: „Это дух Земли…“ Боня может со мной поспорить, пожалуйста. Но у меня есть знания, которых у нее нет», - рассказала Сати в интервью ведущей FAMETIME TV Лауре Джугелии.

Казанова предупреждает, что употребление сомнительных препаратов может иметь тяжелые последствия для психики. Певица привела в пример своих знакомых, подсевших на подобные снадобья.

«Подсаживаться на годы и считать это своим достижением - нечестно, это не достижение. Более того, это очень опасно. Мы знаем случаи, когда у людей возникают серьезные психические расстройства после этого. У меня есть знакомые из Петербурга, которые застряли без паспортов то ли в Перу, то ли в Мексике. У них поехала крыша. Эти молодые люди в опасности. Не знаю, нашли ли их. Об этих историях почему-то не рассказывают», - говорит Сати.