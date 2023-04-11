В офис идут одни старики: почему в России резко упала доля молодых работников

Число трудоустроенных россиян в возрасте до 35 лет за год упало на 5,8% Фото: Shutterstock

Россия вылезает из демографической ямы! Правда, медленно. И процесс этот только начинается, на рынке он еле заметен. Тем не менее, он есть.

Но пока на рынке труда все-таки правят бал последствия той самой ямы. Как подсчитали аналитики компании FinExpertiza на основе данных Росстата, число трудоустроенных россиян в возрасте до 35 лет за год упало на 5,8%. Если в конце 2021 года таковых было 22,83 млн человек, то в декабре-2022 осталось 21,5 млн. Получается, молодежь в возрасте до 35 лет составляет 29,8% от всех трудоустроенных россиян - абсолютный исторический минимум.

Особенно экспертов беспокоит «естественная убыль» работников в возрасте от 25 до 29 лет - их стало на 10% меньше и осталось всего 724 тысячи. А ведь это важнейшая для экономики категория: у них уже есть опыт, но эти ребята еще не приросли к креслу, открыты всему миру с его достижениями и готовы учиться, мотаться по командировкам, придумывать что-нибудь новое и прорывное.

Главная причина этого спада на поверхности:

- Численность молодых работников непрерывно сокращается с начала 2010-х годов, когда на рынок труда стали приходить представители немногочисленного поколения 90-х, - комментирует президент FinExpertiza Елена Трубникова. - В результате средний возраст российского занятого за год увеличился примерно на 4 месяца, до 42 лет 1 месяца.

По словам аналитиков, сыграла свою роль и прошлогодняя эмиграция - уезжают в основном молодые, активные. Но все же это второстепенный фактор.

А теперь - луч света на рынке труда, о котором мы говорили в начале.

- Число самых юных работников, в возрасте младше 20 лет, в минувшем году немного подросло – на 9 тысяч, до 311 тысяч, - констатируют аналитики FinExpertiza.

Это молодые люди, родившиеся после 2002 года. Именно тогда в России начала подниматься экономика. И начиная с 2003 года рождаемость в стране росла несколько лет подряд. Так что со временем благодаря «детям нулевых» процент молодежи на рынке труда будет расти.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Количество работников по возрастам

Возраст, лет Число работников на конец 2022 года, млн чел Изменение за год (декабрь-2022 к декабрю-2021)

15-19 0,311 +3%

20-24 3,228 -2,7%

25-29 7,240 -10%

30-34 10,697 -4,7%

35-39 10,974 +2%

40-44 9,970 +1,8%

45-49 9,149 +0,6%

50-54 7,934 +2,6%

55-59 7,414 -0,1%

60-69 4,948 +7,3%

70 и старше 0,235 -11,6%

Всего 72,1 -0,4%