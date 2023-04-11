Шойгу показали автоматические линии по производству реактивных снарядов и ракет

Шойгу показали производство реактивных снарядов для реактивных систем залпового огня и ракет

Министр обороны России Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа предприятиями оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Тульской области.

Глава военного проинспектировал цеха производства современных средств поражения предприятий «Научно-производственное объединение «СПЛАВ» им. А.Н.Ганичева» и ПАО «Императорский Тульский оружейный завод».

Шойгу показали производство реактивных снарядов для реактивных систем залпового огня и ракет, а также автоматизированные линии по сборке противотанковых управляемых ракет и артиллерийских боеприпасов, что способны поражать все наземные цели противника.

Но не все показали журналистам: руководители предприятий ОПК доложили министру, что новые и перспективные образцы вооружения и военной техники запущены в серийное производство. Кроме того, за счет внедрения новейших технологий «идет процесс наращивания их выпуска».

«По итогам работы генерал армии Сергей Шойгу провел совещание с участием губернатора Тульской области Алексея Дюмина, руководителями предприятий и профильными органами военного управления, где обсуждались вопросы и поручения, отданные Президентом России», - прокомментировали кадры в Минобороны России.

Шойгу попросил руководителей предприятия сообщать о возникновении любых проблемных вопросов, что касаются исполнения государственного оборонного заказа.