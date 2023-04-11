Найдено решение, как не платить комиссию банкам при переводе денег

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Банковские переводы в России сейчас секундное дело. Зашел в мобильное приложение, несколько кликов — и деньги уже в другом банке. По данным аналитического центра Национального агентства финансовых исследований (НАФИ), опыт таких переводов имеет 91% россиян. И если 83% опрошенных переводят деньги со счета на счет внутри одного банка, то 70% пользуются межбанковскими переводами. Зачастую деньги в другой банк самому себе переводят, чтобы отправить их с зарплатной карты на более выгодную, чтобы погасить кредит или пополнить вклад (подробнее — см. графику).

Как правило, переводы внутри банка бесплатны. А вот перевести без комиссии в другой банк можно лишь 100 тысяч рублей в месяц — в рамках Системы быстрых платежей (СБП). Исключение не делается даже для переводов самому себе. Центробанк уже предложил поднять этот ценз до 1,4 млн рублей. Но это решение пока не принято.

Тем не менее некоторые участники рынка решили сделать это самостоятельно. Так, Альфа-Банк первым в России отменил все комиссии за платежи и переводы для владельцев дебетовых карт. С карты на карту, по реквизитам в приложении и Альфа-Онлайн, через СБП по номеру телефона. Даже на сумму свыше 100 тысяч рублей. И даже за рублевые переводы с карты на карту в большинство зарубежных банков. Кроме того, без комиссии можно оплачивать ЖКУ, налоги и штрафы, интернет, ТВ и другие услуги.

- Аналогов этому предложению нет ни у кого на рынке, – говорит директор розничного бизнеса Альфа-Банка Иван Пятков.

Чтобы воспользоваться бесплатными платежами и переводами, нужно стать клиентом банка, заказав Альфа-Карту – за ее обслуживание не нужно платить. У действующих клиентов в ближайшее время появится опция подключения услуги (либо это можно сделать через чат в приложении).

В перспективе, если услуга бесплатных платежей и переводов окажется востребованной, банк планирует сохранить ее в качестве постоянной для всех клиентов при условии ежемесячных трат по карте на 10 тысяч рублей. Сейчас такое условие по тратам отсутствует.

СПРАВКА «КП»

Альфа-Банк является одним из системно значимых российских банков. По данным банка, ежемесячно его клиенты совершают более 50 млн переводов по номеру телефона. Из них более половины - через СБП, в том числе в сторонние банки. В топ-5 самых популярных операций входят также переводы между своими счетами, платеж за мобильную связь и перевод с карты на карту. Кроме того, все больше клиентов оплачивают услуги через банк, а не через сайты оказывающих эти услуги организаций. Так, число оплат ЖКУ с начала этого года выросло на 57%, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года.