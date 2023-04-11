Мишустин заявил, что концепция технологического развития России до 2030 года предполагает новые подходы

Мишустин отметил, что задача России - постепенно преодолевать зависимость от импортных разработок. Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

Производственный, кадровый и научный потенциал страны должен быть выведен на новый уровень. Россия будет наращивать промышленные мощности и открывать высокотехнологичные предприятия. Об этом заявил премьер Михаил Мишустин во вторник на стратегической сессии «Укрепление технологического суверенитета».

Мишустин отметил, что задача России - постепенно преодолевать зависимость от импортных разработок. Выпуск критически значимой продукции должен быть налажен внутри страны.

- Для сохранения устойчивости важнейших отраслей необходимо за короткий срок обеспечить высокую степень независимости в создании технологий, разработок и инженерных решений, освоить выпуск практически всей критически значимой продукции, - заметил премьер.

По его словам, правительство будет поддерживать и развивать ключевые отрасли - машиностроение, химический комплекс, энергетику, авиа- и судостроение, агро- и биотехнологии.

Премьер также отметил, что важно развивать искусственный интеллект, робототехнику, беспилотные системы и другие инновационные направления.

Мишустин напомнил, что укрепление технологического суверенитета страны - одна из главных задач, поставленных президентом. В прошлом году правительство перестроило логистические цепочки, и это позволило избежать массового дефицита материалов, комплектующих и оборудования.

Премьер рассказал, что правительство намерено возрождать традиции отечественной инженерной школы, в том числе с помощью дополнительных образовательных программ.

- Предстоит не просто выстроить систему обучения, но и буквально сопровождать каждого молодого специалиста до конкретного предприятия, заинтересовать в трудоустройстве по профилю, предлагать такие условия, чтобы человек мог работать много лет в одной организации, - отметил Мишустин.

Он также пообещал, что правительство окажет поддержку малым технологическим компаниям, школьным и студенческим стартапам.