Россияне скупают дорожающее золото: Как выгоднее вложиться и можно ли его найти в банках (подсказка - не во всех)

Слиток золота на Красноярском заводе цветных металлов имени В. Н. Гулидова.
Фото: Мария ЛЕНЦ
Защитный актив. Вечная ценность. Оно всегда будет в цене. Примерно так обычно описывают золото. В последнее время интерес к нему резко вырос – оно и не мудрено, в трудные времена люди нередко выбирают для сохранения своих сбережений золото, а не вот эти вот бездушные бумажки.
Помнится, еще в прошлом году, после обрушившихся на Россию санкций, в правительстве захотели сделать золото альтернативой долларам и евро. И даже на два года - 2022 и 2023 - отменили налог на его реализацию (раньше, если вы хотели продать свой слиток банку, то платили НДФЛ в 13%).
Спрос на слитки и монеты сразу резко вырос. А вот с предложением до сих пор беда. Аффинажные заводы (это те, которые льют слитки и монеты) еще в прошлом году увеличили производство. Но за спросом все равно не поспевают.
- Слитки у нас есть только в определенных отделениях. Смотрите на сайте и уточняйте там, - пояснили мне в одном крупном госбанке.
Иду на сайт. Нахожу отделение, в котором торгуют золотом, и топаю туда. Раньше слитки и монеты продавали здесь прямо в кассе. Сейчас отдельный зал, менеджер, охранник, витрины с монетами... Но монеты мне не нужны, моя цель - купить самый маленький слиток в 1 грамм.
- Мелких номиналов нет совсем. Их очень быстро разбирают, - огорошила меня менеджер. Слитки есть только от 50 граммов. Вот телефон. Звоните, уточняйте по наличию.
Слиток 50 граммов – это больше 250 тысяч рублей за штуку. На это я никак не рассчитывал. В других банках ситуация оказалась еще хуже. Слитки были только от 100 граммов (то есть от полумиллиона рублей). Пришлось переключиться на монеты. Но и здесь с «мелочью» оказалось не все так просто.
Кострома. Инвестиционные золотые слитки, изготовленные на предприятии ювелирной компании. Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
- «Победон» («Георгий Победоносец» - самая распространенная монета. – Ред.) есть только четверть унции (7,78 грамма). По нынешнему курсу – 48 тысяч рублей, - пояснили мне в банке.
- А за сколько примете обратно, если вдруг захочу продать? – интересуюсь.
- За 40 тысяч, но это если в идеальном состоянии. Будут сколы или царапины – цена будет ниже, по результатам экспертизы.
- Ого, это как новая машина – теряет сразу 20% стоимости при выходе из салона?
- Золото – это долгосрочные инвестиции. Со временем точно отобьете. Вы же видите, как оно растет, - попыталась убедить меня менеджер.
Но я решил, что пока не готов стать инвестором в физическое золото.
По данным Всемирного золотого совета, в 2022 году спрос на золотые слитки и монеты России вырос в пять раз по сравнению с 2021-м. В нашей стране цены на драгметаллы устанавливает Центробанк, но влияет на них ряд рыночных и политических факторов: спрос со стороны инвесторов и центробанков других стран, финансовая ситуация, международная обстановка и т. п. И чем выше спрос - тем больше и цена.
Если заглянуть в прошлое, то в последние 20 лет золото планомерно дорожало. В 2006 году тройская унция золота (31,1 грамма) стоила $600, в 2008 году – больше $1000, а в 2013 году – уже $1600. Сейчас мы привыкли к ценам под $2000.
В России прошлой весной за грамм давали почти 8000 рублей (см. «Только цифры»). Потом цена упала более чем вдвое. Сейчас опять идет рост, причем двойной: растут котировки золота в долларах, а параллельно дорожает и американская валюта. Отсюда и растущий интерес к этому металлу у людей, которые хотят спасти свои сбережения. Тем не менее финансовые рынки переменчивы. Чего ждать в будущем?
- Инвестиции в золото в 2023 году могут быть достаточно интересными и способны принести доход. Но результат вложений будет зависеть от развития ситуации на мировых рынках, - уклончиво говорит Николай Солабуто, управляющий директор УК «Финам Менеджмент».
По его мнению, цена на золото может прибавить еще четверть и достичь $2500 за унцию (31,1 грамма).
- Золото начинает «играть» в тот момент, когда люди сомневаются в том, что у регулятора (в данном случае не у нашего ЦБ, а у американского - Федрезерва США, - Ред.) получится сдержать инфляцию. Федрезерв США проявил слабость в коленях. Это можно судить по их реакции на падение банков. Так что потенциал у золота точно есть, - дополняет Михаил Королюк, управляющий активами ИФК «Солид».
При этом курсу рубля многие эксперты тоже пророчат дальнейшее ослабление. А значит, в этот период золото может действительно принести неплохой доход. Вопрос лишь один – сможет ли он покрыть комиссию банков и прочих посредников?
Только цифры.
Фото: Дмитрий ПОЛУХИН
Вложить деньги в золото можно разными способами. Но важно помнить основное правило инвестиций — не вкладывать все сбережения в один актив. Как советуют эксперты, доля накоплений в золоте не должна превышать 10-20% от всех свободных средств. Ведь, что бы ни говорили менеджеры в банках, золото может как расти, так и падать в цене.
Ассортимент начинается от 1 грамма, правда, найти граммовые слитки непросто, как я «имел счастье» убедиться на себе.
Большой минус такого способа хранения золота — гигантская разница в цене между покупкой и продажей. Она достигает 20-30%. А все потому, что торговать слитками могут только банки, и в основном самые крупные. Низкая конкуренция приводит к высокой комиссии. Кроме того, хранить слитки нужно аккуратно – любые царапины приведут к тому, что банк примет их только со скидкой.
Монеты есть коллекционные и инвестиционные.
Коллекционных очень много, их легко купить, но сложно продать.
Выбор инвестиционных невелик. По сути, в нашей стране это лишь две таких монеты - «Георгий Победоносец» и «Сеятель» (золотой червонец). Их выпускают большими тиражами. И найти их гораздо проще, чем слитки. Продают монеты не только банки, но и специальные компании, имеющие лицензию Пробирной палаты. Поэтому и комиссии здесь ниже. Разница между покупкой и продажей составляет лишь 5-10%.
Это специальный банковский счет. Вы кладете на него деньги, а банк рассчитывает, сколько именно граммов золота вы можете на них купить. И зачисляет это количество. То есть ваши сбережения привязываются к реальной стоимости металла и растут (или снижаются) вслед за ценой золота. При этом на руки вы металл не получаете.
Важный нюанс — металлические счета не гарантированы в рамках системы страхования вкладов. А банковские комиссии при продаже примерно такие же, как если бы вы купили монеты, то есть не очень выгодные.
Крупные банки предлагают своим клиентам открыть специальный брокерский счет для участия в инвестиционных программах, которые позволяют вкладывать сбережения в акции компаний или другие активы, в том числе, в золото. Это наиболее простой для понимания биржевой инструмент, связанный с золотом. Он гораздо выгоднее, чем покупка золота в физическом виде – здесь комиссия составит всего 1-2%.
Еще один биржевой вариант – приобрести акции золотодобывающих компаний. Комиссия составит еще меньше - десятые доли процента. Но здесь вы инвестируете не в сам металл, а в компанию, которая его добывает и продает. В теории вы можете получить двойной доход: и за счет роста стоимости золота, и за счет прибыли компании. Но здесь кроется и риск. В случае падения цены металла, все это в том же двойном объеме отразится и на котировках акций золотодобытчиков.
И как же лучше покупать?
Однозначного ответа на этот вопрос нет. Каждый выбирает свой вариант. Кому-то по душе, чтобы накопленное добро можно было потрогать.
- Спрос на инвестиционные монеты у нас большой. Клиенты в очереди сидят. Хиты продаж - «Георгий Победоносец» и «Сеятель», - говорит вице-президент «Золотого монетного дома» Алексей Вязовский.
Другие инвесторы предпочитают вкладывать в виртуальное золото.
- Физическое золото я не воспринимаю. Не понимаю – зачем покупать монеты и слитки? Ведь их надо где-то хранить (с банком можно заключить договор о хранении слитков или заказать для этого банковскую ячейку, но это в любом случае дополнительные расходы, - Ред.), их могут украсть, комиссии высокие, - уверен Михаил Королюк.
Кстати.
Фото: Дмитрий ПОЛУХИН
Что с рук, что по рукам
На сайтах бесплатных объявлений сейчас активно торгуют слитками и монетами. Но, как говорят эксперты, это примерно то же самое, как покупать валюту на улице у менял. В теории можно, а на практике риски получить подделку или просто лишиться денег очень велики. Фальшивомонетчики сейчас подделывают самые популярные монеты и слитки очень качественно. От оригинала без специальной аппаратуры не отличишь. Поэтому, если все же решите покупать физическое золото, лучше переплатить, но взять в проверенной организации.