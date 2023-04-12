Россияне скупают дорожающее золото: Как выгоднее вложиться и можно ли его найти в банках (подсказка - не во всех)

Слиток золота на Красноярском заводе цветных металлов имени В. Н. Гулидова. Фото: Мария ЛЕНЦ

Защитный актив. Вечная ценность. Оно всегда будет в цене. Примерно так обычно описывают золото. В последнее время интерес к нему резко вырос – оно и не мудрено, в трудные времена люди нередко выбирают для сохранения своих сбережений золото, а не вот эти вот бездушные бумажки.

«МЕЛОЧЬ» В ДЕФИЦИТЕ

Помнится, еще в прошлом году, после обрушившихся на Россию санкций, в правительстве захотели сделать золото альтернативой долларам и евро. И даже на два года - 2022 и 2023 - отменили налог на его реализацию (раньше, если вы хотели продать свой слиток банку, то платили НДФЛ в 13%).

Спрос на слитки и монеты сразу резко вырос. А вот с предложением до сих пор беда. Аффинажные заводы (это те, которые льют слитки и монеты) еще в прошлом году увеличили производство. Но за спросом все равно не поспевают.

- Слитки у нас есть только в определенных отделениях. Смотрите на сайте и уточняйте там, - пояснили мне в одном крупном госбанке.

Иду на сайт. Нахожу отделение, в котором торгуют золотом, и топаю туда. Раньше слитки и монеты продавали здесь прямо в кассе. Сейчас отдельный зал, менеджер, охранник, витрины с монетами... Но монеты мне не нужны, моя цель - купить самый маленький слиток в 1 грамм.

- Мелких номиналов нет совсем. Их очень быстро разбирают, - огорошила меня менеджер. Слитки есть только от 50 граммов. Вот телефон. Звоните, уточняйте по наличию.

Слиток 50 граммов – это больше 250 тысяч рублей за штуку. На это я никак не рассчитывал. В других банках ситуация оказалась еще хуже. Слитки были только от 100 граммов (то есть от полумиллиона рублей). Пришлось переключиться на монеты. Но и здесь с «мелочью» оказалось не все так просто.

Кострома. Инвестиционные золотые слитки, изготовленные на предприятии ювелирной компании. Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

- «Победон» («Георгий Победоносец» - самая распространенная монета. – Ред.) есть только четверть унции (7,78 грамма). По нынешнему курсу – 48 тысяч рублей, - пояснили мне в банке.

- А за сколько примете обратно, если вдруг захочу продать? – интересуюсь.

- За 40 тысяч, но это если в идеальном состоянии. Будут сколы или царапины – цена будет ниже, по результатам экспертизы.

- Ого, это как новая машина – теряет сразу 20% стоимости при выходе из салона?

- Золото – это долгосрочные инвестиции. Со временем точно отобьете. Вы же видите, как оно растет, - попыталась убедить меня менеджер.

Но я решил, что пока не готов стать инвестором в физическое золото.

ВВЕРХ ИЛИ ВНИЗ?

По данным Всемирного золотого совета, в 2022 году спрос на золотые слитки и монеты России вырос в пять раз по сравнению с 2021-м. В нашей стране цены на драгметаллы устанавливает Центробанк, но влияет на них ряд рыночных и политических факторов: спрос со стороны инвесторов и центробанков других стран, финансовая ситуация, международная обстановка и т. п. И чем выше спрос - тем больше и цена.

Если заглянуть в прошлое, то в последние 20 лет золото планомерно дорожало. В 2006 году тройская унция золота (31,1 грамма) стоила $600, в 2008 году – больше $1000, а в 2013 году – уже $1600. Сейчас мы привыкли к ценам под $2000.

В России прошлой весной за грамм давали почти 8000 рублей (см. «Только цифры»). Потом цена упала более чем вдвое. Сейчас опять идет рост, причем двойной: растут котировки золота в долларах, а параллельно дорожает и американская валюта. Отсюда и растущий интерес к этому металлу у людей, которые хотят спасти свои сбережения. Тем не менее финансовые рынки переменчивы. Чего ждать в будущем?

- Инвестиции в золото в 2023 году могут быть достаточно интересными и способны принести доход. Но результат вложений будет зависеть от развития ситуации на мировых рынках, - уклончиво говорит Николай Солабуто, управляющий директор УК «Финам Менеджмент».

По его мнению, цена на золото может прибавить еще четверть и достичь $2500 за унцию (31,1 грамма).

- Золото начинает «играть» в тот момент, когда люди сомневаются в том, что у регулятора (в данном случае не у нашего ЦБ, а у американского - Федрезерва США, - Ред.) получится сдержать инфляцию. Федрезерв США проявил слабость в коленях. Это можно судить по их реакции на падение банков. Так что потенциал у золота точно есть, - дополняет Михаил Королюк, управляющий активами ИФК «Солид».

При этом курсу рубля многие эксперты тоже пророчат дальнейшее ослабление. А значит, в этот период золото может действительно принести неплохой доход. Вопрос лишь один – сможет ли он покрыть комиссию банков и прочих посредников?

Только цифры. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

В ЧЕМ ХРАНИТЬ

Вложить деньги в золото можно разными способами. Но важно помнить основное правило инвестиций — не вкладывать все сбережения в один актив. Как советуют эксперты, доля накоплений в золоте не должна превышать 10-20% от всех свободных средств. Ведь, что бы ни говорили менеджеры в банках, золото может как расти, так и падать в цене.

Слитки

Ассортимент начинается от 1 грамма, правда, найти граммовые слитки непросто, как я «имел счастье» убедиться на себе.

Большой минус такого способа хранения золота — гигантская разница в цене между покупкой и продажей. Она достигает 20-30%. А все потому, что торговать слитками могут только банки, и в основном самые крупные. Низкая конкуренция приводит к высокой комиссии. Кроме того, хранить слитки нужно аккуратно – любые царапины приведут к тому, что банк примет их только со скидкой.

Золотые монеты

Монеты есть коллекционные и инвестиционные.

Коллекционных очень много, их легко купить, но сложно продать.

Выбор инвестиционных невелик. По сути, в нашей стране это лишь две таких монеты - «Георгий Победоносец» и «Сеятель» (золотой червонец). Их выпускают большими тиражами. И найти их гораздо проще, чем слитки. Продают монеты не только банки, но и специальные компании, имеющие лицензию Пробирной палаты. Поэтому и комиссии здесь ниже. Разница между покупкой и продажей составляет лишь 5-10%.

Обезличенный металлический счет

Это специальный банковский счет. Вы кладете на него деньги, а банк рассчитывает, сколько именно граммов золота вы можете на них купить. И зачисляет это количество. То есть ваши сбережения привязываются к реальной стоимости металла и растут (или снижаются) вслед за ценой золота. При этом на руки вы металл не получаете.

Важный нюанс — металлические счета не гарантированы в рамках системы страхования вкладов. А банковские комиссии при продаже примерно такие же, как если бы вы купили монеты, то есть не очень выгодные.

Биржевое золото

Крупные банки предлагают своим клиентам открыть специальный брокерский счет для участия в инвестиционных программах, которые позволяют вкладывать сбережения в акции компаний или другие активы, в том числе, в золото. Это наиболее простой для понимания биржевой инструмент, связанный с золотом. Он гораздо выгоднее, чем покупка золота в физическом виде – здесь комиссия составит всего 1-2%.

Еще один биржевой вариант – приобрести акции золотодобывающих компаний. Комиссия составит еще меньше - десятые доли процента. Но здесь вы инвестируете не в сам металл, а в компанию, которая его добывает и продает. В теории вы можете получить двойной доход: и за счет роста стоимости золота, и за счет прибыли компании. Но здесь кроется и риск. В случае падения цены металла, все это в том же двойном объеме отразится и на котировках акций золотодобытчиков.

ВОПРОС РЕБРОМ

И как же лучше покупать?

Однозначного ответа на этот вопрос нет. Каждый выбирает свой вариант. Кому-то по душе, чтобы накопленное добро можно было потрогать.

- Спрос на инвестиционные монеты у нас большой. Клиенты в очереди сидят. Хиты продаж - «Георгий Победоносец» и «Сеятель», - говорит вице-президент «Золотого монетного дома» Алексей Вязовский.

Другие инвесторы предпочитают вкладывать в виртуальное золото.

- Физическое золото я не воспринимаю. Не понимаю – зачем покупать монеты и слитки? Ведь их надо где-то хранить (с банком можно заключить договор о хранении слитков или заказать для этого банковскую ячейку, но это в любом случае дополнительные расходы, - Ред.), их могут украсть, комиссии высокие, - уверен Михаил Королюк.

Кстати. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

БУДЬ ОСТОРОЖЕН

Что с рук, что по рукам

На сайтах бесплатных объявлений сейчас активно торгуют слитками и монетами. Но, как говорят эксперты, это примерно то же самое, как покупать валюту на улице у менял. В теории можно, а на практике риски получить подделку или просто лишиться денег очень велики. Фальшивомонетчики сейчас подделывают самые популярные монеты и слитки очень качественно. От оригинала без специальной аппаратуры не отличишь. Поэтому, если все же решите покупать физическое золото, лучше переплатить, но взять в проверенной организации.