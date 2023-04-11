Рубль сравнялся с долларом и обогнал евро в расчетах за российский экспорт: что это значит для экономики страны

Доля рубля в расчетах за экспортные поставки превысила 30%, практически сравнявшись с долларом и заметно превысив долю евро. Фото: Shutterstock

МЫ ИЗБАВЛЯЕМСЯ ОТ ТОКСИЧНЫХ ВАЛЮТ

Доля рубля в расчетах за экспортные поставки превысила 30%, практически сравнявшись с долларом и заметно превысив долю евро. Этот процесс начался в мае 2022 года, после перевода оплаты за поставки природного газа в недружественные страны в рубли, говорится в «Обзоре российского финансового сектора и финансовых инструментов», выпущенном Центробанком.

Суммарный вес доллара США и евро в расчетах составил менее 50%, а доля юаня выросла до уровня евро, отмечают аналитики. В чем плюсы и минусы этой ситуации для российской финансовой системы?

- Плюс, прежде всего, в том, что мы избавляемся от токсичных валют, - прокомментировал KP.RU директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович. - Страны-эмитенты доллара и евро в любой момент могут их заморозить, не дать возможность провести транзакции (перевести деньги за товар — Ред.), не провести платеж по системе SWIFT. Проще говоря, это ответ на санкционное давление.

Эксперт пояснил и как фактически происходит оплата «за рубли».

- Вы думаете, западные страны покупают где-то рубли, а потом рассчитываются ими? - говорит Остапкович. - Нет, механизм другой. Они платили в долларах. Эти доллары переводились на счет нашего банка, тот конвертировал их в рубли и засчитывал платеж по рублевому эквиваленту. И получалось, что вроде они расплатились рублями. А сейчас на запад нефть и газ практически не продаем. Остались какие-то незначительные потоки в Венгрию и Болгарию. А крупные объемы продаем с дисконтом через Индию и другие страны.

КУРС ЮАНЯ — КУРС ПАРТИИ?

Но помимо повышения финансовой безопасности (это плюс), у смены валютного курса есть и минусы.

- Мы уже не можем использовать доллары в качестве механизма хранения денег, а так поступают многие страны мира, - продолжил Остапкович. - Тот же Китай, например, держит триллион долларов в американских бумагах.

Второй минус в том, что новые валюты, пришедшие в нашей торговле на смену доллару и евро, несут в себе риски.

- У нас выросла и доля индийских рупий — их мы получаем за поставки нефти в Индию, - говорит Остапоквич. - Но что и у кого мы купим за эти рупии? Только у Индии — а перечень их продуктов очень ограничен. Да, есть достаточно серьезная фармопродукция, а что еще - чай, рис, кондитерские изделия. Конечно, рупии можно продать за евро или доллары и купить европейское или американское медицинское оборудование, запчасти у компании «Сименс» для нашего «Сапсана», но поскольку это весьма не ходовая валюта, продать ее можно будет только с большим дисконтом.

Во внешних расчетах значительно выросла доля юаня, наряду с золотом он стал основным инструментом для хранения наших резервов, отметил эксперт. Но и юань не очень популярен как мировая валюта. Потому что на мировых биржах считается, что его курс зависит не столько от рыночных показателей, сколько от решения руководства КНР.

КСТАТИ

Граждане активно выводили валюту из российских банков

Центробанк зафиксировал резкое снижение объема валютных вкладов в российских банках. При этом переводы иностранных денег за рубеж значительно выросли. Однако эксперты не считают, что россияне просто перекладывают доллары из отечественной кубышки в иностранную, хотя есть и такие. «Частично они (деньги — Ред.) могли быть потрачены на покупки по параллельному импорту. Также определенная часть средств на зарубежных счетах могла использоваться выехавшими из России гражданами для покрытия своих жизненных потребностей», отмечается в обзоре Центробанка.

Сейчас возможности валютных операций в российских банках для физлиц значительно ограничен.