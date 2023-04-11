Призывники перед отправкой к месту несения службы на вокзале Екатеринбурга. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Госдума приняла сразу в трех чтениях законопроект об электронных повестках и едином электронном реестре военнообязанных. Главное, что нужно знать из этого документа :

- В России появится электронный реестр повесток. Они будут считаться врученной по истечении семи дней с момента размещения в этом реестре.

- В этом реестре будут указаны: личные данные (фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол), данные об удостоверении личности (вид, серия, номер, дата выдачи, наименование или код органа, выдавшего документ; СНИЛС, ИНН), место жительства и место пребывания, сведения о месте работы, о дипломе и образовании, о состоянии здоровья.

- Повестки военнообязанным будут рассылать в письменной форме - под роспись, по почте - заказным письмом с уведомлением, и в электронной форме - на госуслугах.

- Военнообязанному россиянину, который уже получил повестку, но еще не пришел в военкомат, запрещается выезд из России.

- Тем кто получил повестку (в любой форме) и в течение 20 дней не явился в военкомат со дня, указанного в повестке, направляется предупреждение через Госуслуги. Эта неявка повлечет за собой:

а) запрет на государственную регистрацию в качестве ИП;

б) ограничения на постановку на учет в налоговой;

в) заморозку любых действий с кадастром или государственную регистрацию прав;

г) приостановка права управления транспортными средствами;

д) запрет на регистрацию транспорта;

е) отказы в договорах по кредитам или займам.

- власти регионов могут вводить свои меры для обеспечения явки в военкомат, вплоть до ограничения выплат, льгот или других мер поддержки.

Законопроект об электронных повестках и едином электронном реестре военнообязанных был в срочном порядке принят Госдумой. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Законопроект об электронных повестках и едином реестре военнообязанных в России приняли: Что еще важно знать

- Реестр будет формироваться в автоматизированном режиме (Госдума поддержала обязанность налоговой, МВД, ЦИК, Минпросвещения, судов, медорганизаций, социального фонда предоставлять данные граждан).

- Зачисление в запас может проходить дистанционно, то есть без личной явки в военкомат - всего лишь на основании сведений о гражданах.

- Федеральный закон принят, поздравляю вас! - заявил после голосования спикер Госдумы Вячеслав Володин.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

- Никакой мобилизации нет, и она не планируется, - заявил сегодня в эфире «Соловьев.Live» глава комитета по обороне Андрей Картаполов. - Это (новый законопроект - ред.) абсолютно никак не связано с мобилизацией. Все, что связано с мобилизацией, у нас регулируется другим законом.

Новый закон - это лишь исправление недочетов в воинском учете, которые выкрались прошлой осенью, говорит депутат.

- С этими изменениями Россия исправит все недочёты, связанные с воинским учётом, которые были вскрыты в 2022-м. Новая система сводит к минимуму возможности ошибок. И вообще необходимость общения военнообязанного с военным комиссариатом, - добавил он.

О том, что новой волны мобилизации не планируется говорил во время общения с журналистами во вторник и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

КСТАТИ

Этот законопроект совсем не новый. Свое первое чтение он прошел еще в апреле 2018 года. Было и второе чтение - в феврале 2022. Но дальше он не пошел. Сейчас было принято решение вернуть его в процедуру второго чтения. В итоге он был принят сразу во втором и третьем чтениях.

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