Продюсер сериала «За полчаса до весны» Троцюк: «На съемках было много чудес. Видимо, Владимир Мулявин где-то на небе нам помогал»

Генеральный продюсер и сооснователь онлайн-кинотеатра Start, сценарист Алексей Троцюк. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На Первом канале и в онлайн-кинотеатре Start начался показ сериала о группе «Песняры». В гости на радио «Комсомольская правда» пришел автор идеи и сценария сериала, генеральный продюсер и сооснователь Start Алексей Троцюк.

- Сейчас, когда сериал «За полчаса до весны» наконец пришел к зрителю, вы довольны тем, что у вас получилось?

- Доволен. Мы прошли большой путь, и сейчас есть очень приятные ощущения. Видите ли, я белорус, родился в Бресте. По сути, это первая моя история, которая напрямую связана с Белоруссией. В каком-то смысле - мой ментальный долг. Я хотел выразить в проекте всю свою любовь к территории, которая меня вырастила, воспитала. И, кажется, что-то мне удалось.

Между прочим, у Мулявина типичная белорусская внешность, усы подковой, - а он не белорус, он вырос в Свердловске. Белорусский язык он выучил из любви к Белоруссии Почувствовал ее энергию. Для Республики Беларусь это очень важно: если ты приехал, если ты талантлив, любишь и уважаешь эту землю, - ты свой. Это основная идея страны: тебя оценивают не по национальной принадлежности, а по тому, что ты за человек и что делаешь. Тот космополитизм, который культивировался в Советском Союзе - вообще очень хорошая идея, она разрушает много барьеров и границ. Я вот белорусский москвич, в Москве живу с 2001 года, и понял эту идею, переехав сюда.

Актер Артем Волобуев в роли Владимира Мулявина.

А когда я рос в Белоруссии, мир советской эстрады уже отходил, нам была интересна другая музыка - Цой, рок-н-ролл, новые идеи. И нам было еще мало лет, чтобы оценить «Песняров», чтобы понять, как сложно было достичь их прозрачного, искреннего звучания. При этом «Песняры» всегда присутствовали в моей жизни каким-то лейтмотивом. В юности я играл в КВН у Маслякова, в команде БГУ, и «Песняров» мы показывали на первой же игре…

- Трудно снимать биографический фильм?

- Здесь работает удивительный механизм, о котором я, начиная, не задумывался. У тебя идет соприкосновение с судьбой реального человека. Ты должен вычленить в его судьбе тот путь, который понял. То, чего ты не понял, лучше не трогать… Изначально было собрано много разных фактов, и из них можно было сделать набор открыток, которые напомнили бы зрителю о «Песнярах». Получились бы хорошие открытки, но истории как таковой там бы не было. Чтобы она появилась, пришлось приложить огромное количество усилий. В результате появилась удивительная конструкция: у нас три режиссера, и каждый рассказывает про определенный этап жизни Мулявина. Первый этап – послевоенный Екатеринбург, когда совсем юный герой стоит перед определенным выбором, когда инициируется его талант. Второй этап – он понимает, на что способен, какая ему нужна помощь, и ищет своих. Там прекрасно играет Глеб Калюжный. Третий этап – всесоюзная известность…

Такие коллективы, как «Песняры», могли существовать только в пространстве Советского Союза. Сейчас ничего бы не получилось. Личная выгода обязательно бы вступила в конфликт с творчеством, и всех быстро разорвало бы на маленькие кусочки. А в Советском Союзе была система, где идея скрепляла больше, чем выгода.

В итоге я нашел ключевую мысль. Мулявин 1941 года рождения. Он рос в послевоенное время. Огромное количество людей были покалечены войной и в физическом, и в духовном плане. Для себя я определил Мулявина как идеалиста, который открыл для себя силу музыки в раннем возрасте и считал, что нужно создать гармонию, которая лечила бы души. Вернуть гармонию, которую разрушили война, голод, бедность… И эта гармония выровняет человека. Он понимал, что мы живем в консервативной стране, и искал способы использовать всю энергию музыки. Нашел смесь рока с чем-то коренным, с музыкой дедов, с простотой, искренностью, прозрачностью…

- Не получится такого, как с вдовой Михаила Горшенева? Она чуть ли не проклинает сериал про своего мужа и группу «Король и шут»…

- Дочери Мулявина с нашей идеей согласились, они ее приняли и почувствовали, и очень нам помогали…

Центральная история в сериале - о том, как посреди Советского Союза Владимир Георгиевич поставил по сути христианскую рок-оперу «Песнь про долю», сделал для нее светомузыку, шоу, вытащил на сцену крест… И начал открывать для себя Бога. Эта рок-опера, кстати, не записана на пленку, мы восстанавливали ее по фотографиям. Вот об этом и хотелось рассказать: о смерти его брата, о том, как Владимир Георгиевич дает себе клятву поставить ему крест на сцене, даже оказываясь перед многими угрозами для себя и для коллектива. Это - служение миссии под названием «гармония»: он понимает, что музыке надо давать более сильную форму, погружать в нее слушателя. Причем консервативная советская система ему говорит: «Ты все уже сделал, выполняй свою функцию, давай с «Песнярами» концерты, и все будет хорошо». А ему хочется двигаться дальше, ему хочется, чтобы коллектив рос.

- Сериал называется «За полчаса до весны»…

- Это определенное состояние. Бесконечное ожидание тепла, выздоровления, которое вот-вот наступит. Я для себя называю это состояние «испытание таланта». Тебе кажется, что ты вот-вот себя реализуешь, выполнишь все, рассчитаешься с Богом за тот дар, который получил, и обретешь душевный покой. А этот момент все не наступает, отодвигается…

На сериале было очень много чудес. Как только мы затронули духовную жизнь героя, его отношения с Богом, начали происходить чудеса. И они происходят до сих пор. В самые сложные минуты к нам приходила неожиданная помощь. У меня была идея, как в фильме «Богемская рапсодия», записать рождение «Вологды» в Колонном зале. Был ковид, карантин. Но нам каким-то образом запросто взяли и отдали на два дня Колонный зал, поставили те же стулья. Мы хотели восстановить покадрово те записи, которые есть на YouTube. И очень многое нам удалось! У меня на одном мониторе играла старая запись, а на втором я видел то, что происходит на съемочной площадке, и выходило практически один в один. Я подумал: раз происходят такие чудеса, значит, у нас нет сопротивления. Владимир Георгиевич где-то на небе нам помогает, и все идет своим чередом.

Кадр из сериала "За полчаса до весны".

- Не так давно вышел фильм про Цоя, потом сериал про «Короля и шута», впереди сериал про Игоря Талькова… О каком еще музыканте вы сняли бы байопик?

- Я бы про «Сектор газа» сделал. Егор Летов - очень интересный персонаж с очень интересной судьбой. Я недавно послушал, как он исполняет песни Высоцкого, был очень впечатлен… Но это фильм, а не сериал, на восемь часов туда лучше не погружаться.

А вообще, видимо, пришел этап, когда мы хотим лучше понять, на каких героях мы выросли, кто нас вдохновлял. Любой байопик – это попытка разобраться в себе. Герой – неотъемлемая часть времени, которое нам пришлось или повезло пройти. Все мальчишки, которые стали продюсерами, повзрослели, сделали платформу или что-то еще, пытаются вместе со своей аудиторией понять, что за люди их герои, и почему они на них так повлияли.