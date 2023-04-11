Почему мы злимся, когда голодны: однозначный ответ дали ученые

Злиться нас заставляют некормленые бактерии Фото: Shutterstock

От голода готовы ухо откусить несогласному собеседнику? Оказывается, такую агрессию порождают бактерии, которые могут поселиться в нашем кишечнике. Новое исследование доктора Адама Розенталя, доцента кафедры микробиологии и иммунологии Медицинской школы Университета Северной Каролины и его коллег из Гарварда и Принстона, показало, что некоторые кишечные палочки Clostridium perfringens могут, как и мы, изголодаться и начать выделять токсины прямо в наш организм, заставляя нас испытывать негативные эмоции. Так что, если вдруг почувствовали, что так и подмывает с кем-то поругаться, быть может, дело как раз в том, что пора перекусить, и самому силы восстановить, и подкормить внутренний мир.

- Бактерии ведут себя иначе, чем мы думали, — говорит доктор Розенталь. – У бактерий есть сообщество, но даже генетически идентичные бактерии ведут себя по-разному (одни работают на пользу человеку, а другие – вредят, - прим. ред.) Мы хотели понять, почему.

Сообщество бактерий в чем-то напоминает мир людей. Одни клетки ведут себя как «хорошие граждане», а другие — как «плохими», которые выпускают токсины и подтравливают все вокруг.

Оказалось, что клетки C. perfringens , те, что ведут себя нормально, хорошо питаются, получают все необходимые микроэлементы. А вот «голодные» C. perfringens активно портят окружающую среду.

Теперь перед исследователями встал новый вопрос для дальнейшего исследования: возможно ли «накормить» вредные клетки и других бактерий так, чтобы разработать новые способы лечения инфекций и у животных, и у людей без использования антибиотиков? Ведь тем самым реально приблизить победу над супербактериями. Например, та же кишечная бактерия Clostridium perfringens, над которой ученые уже поработали, доставляет много неприятностей на куриных фермах, в случае, если фермеры не лечат кур антибиотиками. А такое лечение часто приходится исключать, дабы дальше лишние антибиотики не попали к нам на стол и не поддерживали общий цикл роста устойчивости бактерий к лекарственным препаратам. Так что, открытие перспективное, с какой стороны не посмотри.