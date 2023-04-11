Путин объяснил, почему стране не нужна слишком низкая инфляция

Во вторник Владимир Путин провел с правительством совещание по экономическим вопросам. Фото: Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Во вторник Владимир Путин провел с правительством совещание по экономическим вопросам. В открытую трансляцию попало только вступительное слово президента. Он коротко описал нынешнее состояние экономики. И вот какое оно:

1. По прогнозам в 2023-м ВВП должен был сократиться на 0,8%. Но пока все гораздо лучше. Правда, Путин не пояснил насколько.

2. Растет индекс деловой активности.

- 56,8 пункта – третье значение за всю историю, - отметил российский лидер.

Чем выше индекс, тем больше инвесторов ждут роста экономики.

3. В первом квартале консолидированный бюджет пополнится на 13 трлн. рублей.

4. Не нефтегазовые доходы увеличились на 14% (на 1,4 трлн. рублей).

- Нефтегазовые на 1,3 трлн. рублей сократились. Внешние факторы никуда не делись, расслабляться, пускать на самотек было бы неправильно - заявил президент.

5. В 2022 году жилье в стране строили рекордными темпами.

- Но на рынке недвижимости появились дисбалансы, происходит затоваривание. Это может привести к сокращению строительства. Нужно обеспечить устойчивое развитие, - поручил Владимир Владимирович.

Напомним, по данным Росстата, реальные доходы населения в прошлом году сократились на 1%, а средняя цена метра в новостройках выросла на 21%. Закономерно, что меньше людей стало покупать квартиры.

6. А вот инфляция – удивительное дело – опустилась ниже положенного!

- Инфляция на 3 апреля составила 3,3% в годовом выражении. К концу месяца будет менее 3%. Впервые за долгое время инфляция ниже целевого уровня. Надо избегать избыточного замедления, так как это может повлиять на экономическую активность, - отметил Путин.

7. Стране не хватает рабочих рук. И это при рекордно низкой безработице. Глава страны предложил несколько решений.

- Надо использовать кадровый потенциал регионов с высокой безработицей. Нужно активно применять технологии бережливого производства и автоматизации во всех отраслях экономики. Важно увеличить инвестиции в подготовку специалистов по самым важным, востребованным профессиям, - перечислил российский лидер.

Судя по всему, российский власти планируют искать новые рабочие руки и за рубежом. В конце Путин рассказал, что «тема рынка труда» одной из ключевых на ближайшем Петербургском экономическом форуме.

- Будет важно презентовать наши предложения по этому важнейшему направлению – так, чтобы и все в стране услышали, и наши партнёры за рубежом тоже знали бы о наших ближайших планах, - сказал Путин.