РЖД выделит 6,5 млрд рублей на обновление поездов и инфраструктуры в Архангельской области

В 2022 году пассажирами поездов дальнего следования стали 1,4 миллиона жителей Архангельской области. Фото: Алексей ФОКИН (фото)

РЖД планирует увеличить инвестиции в развитие железнодорожной инфраструктуры Архангельской области. С 2020 по 2022 годы компания уже вложила в обновление подвижного состава и железнодорожных путей региона более 9 миллиардов рублей. В 2023 году перевозчик собирается выделить на эти цели еще 6,5 миллиарда рублей. Об этом начальник Северной железной дороги Рашид Сайбаталов сообщил в ходе рабочей встречи с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским.

«В этом году мы планируем инвестировать 6,5 миллиарда рублей в развитие железнодорожной базы региона, что составляет более 70 процентов от всего объема инвестиций за последние три года. Основной объем финансирования направлен на обновление подвижного состава и развитие железнодорожной инфраструктуры», – рассказал Рашид Сайбаталов.

РЖД – один из крупнейших налогоплательщиков Поморья. В прошлом году налоговые отчисления в бюджет региона превысили 2 миллиарда рублей. За первый квартал этого года компания уже перечислила в региональную казну более 500 миллионов рублей.

В свою очередь, Архангельская область является лидером погрузок на Северной Железной дороге. По итогам 2022 года регион обеспечил более 20 процентов погрузки СЖД. На расположенных в Поморье железнодорожных станциях было отгружено более 13,4 миллионов тонн грузов. Из региона по железной дороге везут пиломатериалы, стройматериалы, бумагу и другую продукцию.

«Архангельское территориальное управление СЖД в этом году прирастает объемами погрузки даже по сравнению с высоким уровнем прошлого года. Архангельская область является единственным таким регионом на Северной железной дороге. Основной объем грузов составляет лесопромышленная продукция», - подчеркнул Рашид Сайбаталов.

Губернатор Александр Цыбульский отметил, что железная дорога остается самым массовым видом транспорта для жителей региона. В этом году с 1 мая по 30 ноября международный аэропорт Архангельска будет закрыт из-за реконструкции взлетно-посадочной полосы, поэтому поезда будут особенно востребованы у пассажиров.

«Жители региона, которые традиционно предпочитают железную дорогу авиаперелетам, сохранят свое желание передвигаться к местам отдыха и командировок. А те, кто привык летать на самолетах, но с учетом изменившейся логистики посчитает это для себя недостаточно комфортным, вполне могли бы стать пассажирами Российских железных дорог. Поэтому нам с вами важно совместными усилиями эту потребность людей удовлетворить», – подчеркнул Александр Цыбульский.

В прошлом году пассажирами поездов дальнего следования стали 1,4 миллиона жителей Поморья, а услугами пригородных электричек воспользовались 1,6 миллиона человек. За последние годы в регионе расширена сеть маршрутов, появились новые современные пригородные поезда. Парк вагонов в электричках обновили на 76 процентов, кроме того, для перевозок начали использовать современные рельсовые автобусы РА-3 «Орлан».

Речь на встрече также шла о развитии социальной инфраструктуры Поморья. РЖД реализует в регионе несколько крупных проектов, один из них – спортивный комплекс в поселке Малошуйка Онежского района. Под спортивный центр будет перестроено здание бывшей дизельной электростанции. Кроме расходов на строительные работы компания берет на себя оснащение комплекса необходимым инвентарем. На условиях софинансирования с регионом РЖД также примет участие в строительстве Дома культуры в поселке Обозерский Плесецкого округа. По плану важный социальный объект должен быть сдан в 2024 году.