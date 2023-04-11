В России предложили повторить приватизацию: Зачем это нужно и кому пойдут деньги

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Перезапуск приватизации. Такое решение вопроса дефицита бюджета придумал глава ВТБ Андрей Костин. Об этом он написал в своей колонке на сайте РБК.

«Передача госсобственности в частные руки на прозрачных и рыночных условиях — инструмент, уже неоднократно доказавший свою эффективность. Отечественный бизнес накопил значительный инвестиционный потенциал. Деньги в стране есть. Об этом свидетельствуют и массовое возвращение активов из зарубежных юрисдикций, и огромный интерес российского частного капитала к приобретению западных компаний, покидающих (как правило, не по собственной воле) наш рынок», - пояснил свою мысль госбанкир.

Точных расчетов, сколько это принесет бюджету, он не озвучил. Да и пример привел лишь один. По мнению Костина, в числе первых стоило бы приватизировать Объединенную судостроительную корпорацию. Мол, она вряд ли справится с нынешними вызовами и валом заказов от государства и крупного бизнеса.

Глава банка ВТБ Андрей Костин. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В целом, большинство экспертов идею Костина поддерживают. Частный бизнес зачастую действительно эффективнее госкомпаний. В Высшей школе экономики недавно подсчитали, что производительность труда у частников на 75% выше. Наибольший разрыв в эффективности у гостиниц, транспортных компаний и в обрабатывающей промышленности, а наименьший – в добыче и торговле. При этом, чем выше была конкуренция в конкретной сфере, тем лучше работали государственные компании.

- Регулирование, направленное на увеличение конкуренции, является желательным дополнением к приватизации, поскольку способствует повышению эффективности обоих типов собственности, - сделали вывод авторы исследования.

При этом, если и проводить приватизацию, то это нужно делать на рыночных условиях. Открытый аукцион позволит собрать максимальную сумму. И сделает такую продажу наиболее эффективной.

- Конечно, судя по многочисленным исследованиям, частный бизнес действительно эффективнее государственного. Но в нынешней приватизации меня смущает одно. Такие экономические реформы нельзя проводить на спаде. Их нужно делать только в периоды роста или стабильности, - считает Георгий Остапкович, директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики.

Спросите у любого инвестора. Активы лучше продавать тогда, когда они стоят дорого. А не тогда, когда вам очень нужны деньги. Иначе есть большой риск продать все за бесценок. Как и случилось в 90-е годы.

- За счет приватизации можно привлечь какие-то дополнительные деньги. Но это будет как продажа столового серебра. Разок продали, и больше таких ресурсов уже не будет. Исходя из соображений стратегической безопасности и эффективности управления, я бы пока воздержался от проведения приватизации, - заявил в эфире Радио «Комсомольская правда» экономист Михаил Беляев.

По мнению экспертов, ни в коем случае нельзя продавать стратегические и системно значимые предприятия. Это в первую очередь, оборонка, инфраструктура (электросети, трубопроводы и т. д.), энергетика. Да и в целом начинать лучше с небольших компаний. Правда, этот процесс, если кто не знал, идет уже многие годы. Государство каждый год продавало что-либо из собственных активов.

Так, на 2020 — 22 годы планировалось приватизировать 86 ФГУПов, 186 акционерных обществ и еще больше тысячи «объектов иного имущества госказны РФ». Много ли из этого удалось продать, большой вопрос. Поэтому не факт, что на неэффективную госсобственность в нынешних условиях выстроится очередь из желающих ее купить. А продавать эффективно работающий госбизнес (условный Сбер. - см. "Вопрос на засыпку") будет как-то странно.

Ну и наконец, если уж и проводить новую приватизацию, то хотелось бы, чтобы доходы от нее поступили не в общую казну, а на личные счета граждан. Хотя бы в виде гособлигаций, приносящих постоянный доход. А иначе не совсем понятно, чем современная продажа госсобственности будет лучше той, что была в 90-е годы. Тогда даже лучше была - хотя бы ваучеры давали.

ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ

Всегда ли частный бизнес эффективнее государства?

На самом деле это не всегда так. Да, у частного собственника больше стимулов развивать компанию, чем у наемного менеджера. Но у этого есть и свои минусы. Частник гораздо больше заинтересован в том, чтобы выводить всю прибыль за границу. За примерами далеко ходить не надо. Достаточно взять их из финансовой сферы (ее исследователи из Вышки почему-то обошли стороной).

Условный Сбербанк никаких дотаций из бюджета не получает уже многие годы. При этом на него приходится львиная доля прибыли всего банковского сектора страны. И он делится ею с государством, как с основным акционером. А владельцы нескольких десятков частных банков только и делали, что выводили миллиарды долларов на собственные счета в офшоры. И потом туда же и убежали. Бородин, Пугачев, Ананьевы, Минц. Перечислять этих «эффективных» собственников можно долго.

Другой пример — негосударственные пенсионные фонды. То же самое. Часть владельцев НПФ использовала их в качестве пылесоса для бесплатных денег будущих пенсионеров. Их потом вкладывали в собственные бизнес-проекты или фиктивно инвестировали, чтобы создать видимость работы. Итог один — деньги из страны вывели, всех снова спасло то самое «неэффективное» государство. И даже те НПФ, которые работают честно, в среднем приносят будущим пенсионерам гораздо меньше, чем государственная управляющая компания ВЭБ.РФ. Так, за пять лет - с 2016 по 2021 годы - первые разнесли по счетам клиентов около 22% инвестдохода, а вторая — 35%. Как говорится, не все приватизации одинаково полезны для экономики.