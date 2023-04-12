Боец ВСУ на позициях под Бахмутом. Фото: REUTERS

Российские бойцы продвигаются по Артемовску

Группировка войск «Центр» на Краснолиманском направлении вывела из строя до роты «воинов света», три бронемашины, пикап и гаубицу Д-30. Западная группировка войск на Купянском направлении свела на нет взвод ВСУ, три танка, два автомобиля и польскую САУ Krab.

На Донецком направлении штурмовые отряды «Вагнер» выжимали ВСУ из западных окраин Артёмовска. На флангах «музыкантов» поддерживали бойцы ВДВ. За сутки потери противника превысили 450 бойцов ВСУ и наемников, три танка, три БМП, шесть бронемашин, шесть автомобилей, гаубицы Д-20 и «Мста-Б» и две РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.

Группировка войск «Восток» на Южно-Донецком и Запорожском направлениях за сутки уничтожено более взвода ВСУ, один пикап, гаубица «Мста-Б», а также самоходная артиллерийская установка «Акация». На Херсонском направлении ушли в небеса 10 украинских военнослужащих, два автомобиля, две САУ «Гвоздика», гаубица Д-30 и РСЗО «Град». Перехвачено 4 снаряда HIMARS и управляемый реактивный снаряд GLSDB. Сбито 9 украинских беспилотников.

На Марьинском и Горловском направлениях «воинам света» совсем худо

Денис Пушилин заявил, что российские подразделения значительно улучшили свои позиции на Марьинском и Горловском направлениях. Глава ДНР в эфире Соловьев.Live отметил, что у наших бойцов в Марьинке «все динамично». Пушилин сообщил: «Шиноремонтный завод — не такое большое предприятие, но опорник противника там был серьезный. Он доставил много неприятностей нашим подразделениям, но сейчас уже под нашим контролем. Ценой больших усилий продвигаемся вперед».

Американский ленд-лиз киевский режим пока не выручил

Издание Politico сообщает, что Вашингтон так и не начал поставлять вооружение Киеву по ленд-лизу. Почему? Чтобы не обязывать киевский режим платить. При том, что договоренность о поставках вооружения по ленд-лизу была достигнута еще год назад. При том нынешняя администрация Белого дома, в общем, согласовала военную помощь незалежной на 35 млрд долларов. Но, несмотря на отсутствие реальных поставок вооружения именно по системе ленд-лиза, Вашингтон готов использовать это право в будущем. Это правильно, Дяде Сэму вечные должники в хозяйстве всегда пригодятся,

Украинский беспилотник врезался в ограждение аэропорта Белгорода

Украинский беспилотник со взрывчаткой врезался в Белгороде в ограждение международного аэропорта имени Шухова. Это был БПЛА самолетного типа. Врезавшись в бетонное ограждение, аппарат сдетонировал. Поскольку белгородский аэропорт в последний год закрыт, жертв не было. Повреждены лишь забор и кабель сигнализации. От украинской границы до белгородского аэропорта расстояние не превышает 35 км. Для наших РСЗО и ряда артиллерийских систем ответное расстояние вполне доступное. И там уж сдетонирует - так сдетонирует.

Экс-депутат Рады, разорявший храм, погиб в автокатастрофе

Владимир Стретович , экс-депутат Рады, который ранее возглавлял захват одного из храмов канонической Украинской православной церкви, погиб в ДТП. О бесславной гибели депутата-антихриста сообщили его прежние коллеги. Так бывший депутат Рады Александр Доний пустил скупую мужскую слезу: «Неприятное известие – в автоаварии погиб Владимир Стретович». Взгрустнул по этому поводу и народный избранник Михаил Поживанов. Ранее депутат от партии «Слуга народа» Владимир Гевко оказался участником ДТП, но сам выжил. У них до сих пор нет ощущения, что с небес на них, «избранников», смотрят без всякого удовольствия?

Чат-бот написал мирный план по Украине от лица Шольца

По запросу немецкого издания Berliner Zeutung чат-бот ChatGPT слепил план мирного договора по незалежной. Это сделано в виде двух посланий. Нейросеть занималась миротворчеством от лица старика Шольца. Адресат первого послания — Зеленский. Псевдо-«Шольц» настаивает на территориальной целостности самостийной и поддерживает восстановления Украины по итогам конфликта. Также требует прекращения боевых действий. Второе послание адресовано Путину. Ему «Шольц» предлагает вывести силы на позиции до 24 февраля 2022 года, передать ДНР и ЛНР в состав Украины на правах автономий взамен на «законодательную защиту прав русского языка и населения». Даже искусственный разум у них имеет налет дегенеративности.

Почему плачут украинские футболисты

Виктор Леоненко, экс-форвард киевского «Динамо» раскритиковал разбрасывание соплей украинским защитником лондонского «Арсенала» Александром Зинченко. Тот раскис в матче 30-го тура Английской премьер-лиги с «Ливерпулем» (2:2). Леоненко заявил: «Вы видели, чтобы футболист на скамейке запасных плакал? Я вчера увидел. Не знаю, Зинченко МХАТ заканчивал или нет, надо проверить». Леоненко удивился тому, что взрослый мужик Зинченко просто сидел и ныл. Этот выдающийся игрок выступает за «Арсенал» с июля 2022 года. Он провел в составе команды 29 матчей, отметился одним забитым мячом и массой ультра-патриотических высказываний. Так, может, этому плаксе где-то на передовой на Донбассе пас отдать? А ему сделать рывок по бровке, заминированной?

Даже в Штатах не верят в успехе наступления на Крым

Washington Post сообщает, что в Вашингтоне сомневаются, что планируемое Киевом контрнаступление сможет «перерезать сухопутный мост России в Крым». Американцы констатируют, что ВСУ продолжают испытывать «проблемы с сосредоточением войск, боеприпасов и техники». И потому украинская армия может «значительно не оправдать» ожидания от контрнаступления. Эксперты предполагают, что украинское контрнаступление может обернуться лишь «незначительным территориальным приобретениям». А намерение взять под контроль территории на востоке и «перерезать сухопутный мост России в Крым» не имеют под собой оснований. Так полагают за океаном. И не только там.