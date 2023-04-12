Анекдоты: Правая рука - это та, на которой большой палец слева

Вопрос в интернете:
«Жена бросила меня с тремя малолетними детьми (старшему сыну 7 лет, дочери 4 года и младшему 3 недели) и ушла на кухню пить чай. Что мне делать?!»
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- Извините за бестактность, но это платье вас полнит...
- Ну слава богу, а я все на чебуреки грешила.
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Мужика нужно находить из другого района, чтобы у тебя всегда была горячая вода летом.
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Если кто-то считает, что упорным каждодневным трудом можно заработать большие деньги, пусть подойдет в каком- нибудь фермерском хозяйстве к лошади и спросит, сколько у нее денег.
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Сначала ты работаешь на репутацию, а потом тебя уже никуда с ней не берут работать.
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- И запомни, - говорит бабушка, - в жизни каждой женщины должна быть только одна большая любовь.
- И кто же был твоей большой любовью, бабушка?
- Моряки...
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Отзыв об интернет-магазине.
«Достоинства: Привезли быстро.
Недостатки: Привезли не то».
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В ходе эволюции у водителей маршрутных такси на спине выросли третья рука и глаз!
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- Сарочка, в Индии вы были бы очень уважаемы, если не сказать священны.
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На 18-летие родители подарили мне открытку и носок. На открытке было написано: «Теперь Добби свободен, уходи».
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Сходил с сыном в цирк. Такое чувство, что приходил к себе на работу.
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- Ты Бемби.
- Почему?
- Ну... Бемби звучит хорошо... А маленький тупой олень - не очень...
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Если вы по ошибке положили деньги на чужой телефон, отправьте вдогонку СМС: «Спасибо за шикарную ночь!»
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Родители застукали ребенка за поеданием крысиного корма. Корм отобрали, рот прополоскали.
Отец читает состав:
- Пшеница, просо, горох, морковь, картофель, витамины A, C, D, E.
Мать задумчиво:
- Может, ему еще дать?
* * *
Муж купил новый телевизор.
Жена:
- Ой, а почему это на коробке бокал нарисован?
Муж:
- Это значит, что покупку надо обмыть.
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Моя дочь сказала, что пойдет на улицу ловить Wi-Fi. А мы в детстве ходили майских жуков ловить.
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Рабиновича спрашивают:
- Яша, как жизнь?
- Ой, вы таки не поверите - отлично!
- Как это так? У тебя что, совсем нет родственников?!
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Счастливых видно по рубашке: у них рукава завязаны сзади.
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Происшествия: вчера ящик водки напал на двух мужчин, возвращавшихся с работы, и отобрал у них всю зарплату.