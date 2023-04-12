Анекдоты: Правая рука - это та, на которой большой палец слева

Вопрос в интернете:

«Жена бросила меня с тремя малолетними детьми (старшему сыну 7 лет, дочери 4 года и младшему 3 недели) и ушла на кухню пить чай. Что мне делать?!»

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- Извините за бестактность, но это платье вас полнит...

- Ну слава богу, а я все на чебуреки грешила.

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Мужика нужно находить из другого района, чтобы у тебя всегда была горячая вода летом.

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Если кто-то считает, что упорным каждодневным трудом можно заработать большие деньги, пусть подойдет в каком- нибудь фермерском хозяйстве к лошади и спросит, сколько у нее денег.

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Сначала ты работаешь на репутацию, а потом тебя уже никуда с ней не берут работать.

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- И запомни, - говорит бабушка, - в жизни каждой женщины должна быть только одна большая любовь.

- И кто же был твоей большой любовью, бабушка?

- Моряки...

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Отзыв об интернет-магазине.

«Достоинства: Привезли быстро.

Недостатки: Привезли не то».

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В ходе эволюции у водителей маршрутных такси на спине выросли третья рука и глаз!

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- Сарочка, в Индии вы были бы очень уважаемы, если не сказать священны.

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На 18-летие родители подарили мне открытку и носок. На открытке было написано: «Теперь Добби свободен, уходи».

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Сходил с сыном в цирк. Такое чувство, что приходил к себе на работу.

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- Ты Бемби.

- Почему?

- Ну... Бемби звучит хорошо... А маленький тупой олень - не очень...

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Если вы по ошибке положили деньги на чужой телефон, отправьте вдогонку СМС: «Спасибо за шикарную ночь!»

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Родители застукали ребенка за поеданием крысиного корма. Корм отобрали, рот прополоскали.

Отец читает состав:

- Пшеница, просо, горох, морковь, картофель, витамины A, C, D, E.

Мать задумчиво:

- Может, ему еще дать?

* * *

Муж купил новый телевизор.

Жена:

- Ой, а почему это на коробке бокал нарисован?

Муж:

- Это значит, что покупку надо обмыть.

* * *

Моя дочь сказала, что пойдет на улицу ловить Wi-Fi. А мы в детстве ходили майских жуков ловить.

* * *

Рабиновича спрашивают:

- Яша, как жизнь?

- Ой, вы таки не поверите - отлично!

- Как это так? У тебя что, совсем нет родственников?!

* * *

Счастливых видно по рубашке: у них рукава завязаны сзади.

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Происшествия: вчера ящик водки напал на двух мужчин, возвращавшихся с работы, и отобрал у них всю зарплату.