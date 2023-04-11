SMS-сообщения от российских банков за пять лет подорожали больше чем наполовину

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Российские банки за последние пять лет подняли стоимость услуги SMS-информирования в среднем на 53,7%. Как показывает новое исследование агентства TelecomDaily, подорожание ощутили на себе клиенты почти всех кредитных организаций. При этом разброс цен оказался значительным: если у Сбербанка стоимость сообщений выросла на 17%, то у банка «Россия» - уже на 230%.

И это не предел, предупреждают эксперты: ценник увеличится еще больше. О подорожании SMS-сообщений своих клиентов уже предупредил державшийся до последнего Райффайзен банк. С 1 мая «Райффайзен» увеличит плату с 60 до 199 рублей – сразу на 232%. Лишь один российский банк за последние пять лет оставил стоимость SMS-информирования неизменной.

«Единственным банком, удерживающим тариф на уровне 2018 года, останется «Тинькофф», - отметили составители исследования.

Специалисты агентства изучили динамику цен на эту услугу с 2011 года у 18 крупнейших российских банков. И если вплоть до 2015 года повышение не носило массовый характер, то после стало всеобщей тенденцией. При этом банки поднимали цены именно на SMS-информирование: другие банковские рассылки, а также сообщения с разовыми кодами остаются бесплатными.

В этом году тенденция к повышению продолжится. После того, как стоимость SMS-сообщений увеличит Райффайзен банк, среднее подорожание по рынку составит уже не 53,7%, а 67,3%.

Больше всего за минувшие годы цены выросли у банка «Россия» (на 230%), Росбанка (на 116%), МКБ (на 98%), Газпромбанка (на 68%) и банка «Открытие» (на 68%). В группе с незначительным повышением тарифов оказались Сбербанк (на 17%), Россельхозбанк (на 17%), МТС Банк (на 18%) и СМП Банк (на 27%).

В качестве причин повышения стоимости SMS-информирования банки обычно ссылаются на мобильных операторов. Мол, те постоянно поднимают расценки для кредитных организаций, а в итоге страдают клиенты. В 2018 году Федеральная монопольная служба обязала операторов снизить стоимость рассылки для банков. ФАС даже участвовала в судебных тяжбах между операторами и кредитными организациями в качестве третьей стороны. Чаще всего суд становился на сторону банков, но в большинстве случаев это не помогало. Сотовые компании не только не возвращали стоимость рассылки к прежнему уровню, но и продолжали поднимать цены.

Один из главных доводов мобильных операторов – SMS-сообщения не являются для банковских клиентов единственным источником информации. Ведь есть еще push-уведомления, банковские приложения, электронная почта, в конце концов. В этой ситуации наиболее удобными действительно кажутся push-уведомления, и банки всячески подталкивают своих клиентов активнее пользоваться этой бесплатной услугой. Если бы не одно «но»: всплывающие окна на экране телефона возникают, только если мобильное приложение загружено на смартфон. С февраля 2022 года многие российские банки столкнулись с тем, что их приложения оказались недоступны для скачивания или обновления. В этом случае SMS-сообщения действительно остаются самым надежным и оперативным источником информации.