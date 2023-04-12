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Звезды12 апреля 2023 4:00

Александр Островский - любимец императора и «революционер» поневоле

Вспоминаем главные произведения великого драматурга, 200-летие которого отмечается 12 апреля
Валентина ЛЬВОВА
Валентина ЛЬВОВА
Почти сто лет назад перед зданием Малого театра появился памятник Александру Николаевичу.

Почти сто лет назад перед зданием Малого театра появился памятник Александру Николаевичу.

Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Это был очень «московский» человек. В Замоскворечье он и был рожден, внук священника, сын судебного стряпчего, позже получившего дворянство.

Еще это был человек, без которого Малый театр, второй по возрасту профессиональный театр в России, никогда бы не существовал в том виде, в котором он существует теперь. Да, над традициями Малого посмеивались после создания МХТ и рождения системы Станиславского, но и сам Станиславский многому выучился на примере Малого, да и играя в пьесах Александра Островского, он равнодушным не оставался.

Памятник Островскому сегодня стоит у театра. Как говорит режиссер Малого Андрей Житинкин, существует традиция: сходить к Островскому перед экзаменом. Или при угрозе отчисления. Или перед спектаклем. Может, это и своеобразное плацебо, но многим вроде бы помогло.

ПАРАТОВ - РЕЗВАЯ СОБАКА

Как ни странно, но «Бесприданница», самая популярная пьеса Островского, с треском провалилась при первой постановке в 1878 году. Критики писали, что драматург утомил публику и что он потратил слишком много сил на создание произведения о глупенькой обольщенной девице. Только после смерти Островского драму реанимировали. Ну а после «Жестокого романса» Эльдара Рязанова вообще не приходится говорить, какая пьеса пережила все остальные. И те, где что-то обличалось, и те, которые «проходят» в школе. Между прочим, Паратов, которого сыграл Никита Михалков, фамилию получил не случайно: исследователи утверждают - «паратыми» называли особую породу собак. Очень резвую и стремительную.

СКАЗОЧНОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО

Грустная, но очень красивая сказка «Снегурочка» появилась почти случайно: Малый театр закрыли на ремонт, а актеры остались. Перевели их в Большой театр, через дорогу, но с балетом артисты были как-то не дружны. Нужно было срочно трудоустроить всех, и тогда Островскому заказали пьесу-феерию по народной сказке.

Он закончил ее в день своего 50-летия. И был провал. «Снегурочку» назвали бессодержательной, а Николай Некрасов даже отказался печатать эту весеннюю сказку в «Отечественных записках». Лишь тогда, когда композитор Римский-Корсаков заинтересовался текстом и написал оперу, «Снегурочка» стала популярной. Вот и сейчас Наталья Бондарчук с удовольствием снимает очередную версию истории про девушку, дочку Мороза и Весны, юную-юную, красивую и мечтательную. Множество эпизодов уже снято, часть съемок проходила в Переславле-Залесском, среди актеров - Дмитрий Харатьян и Сергей Гармаш.

В «Жестоком романсе», поставленном по самой популярной пьесе Островского «Бесприданница», главные роли блестяще исполнили Лариса Гузеева и Никита Михалков. Фото: Кадр из фильма

В «Жестоком романсе», поставленном по самой популярной пьесе Островского «Бесприданница», главные роли блестяще исполнили Лариса Гузеева и Никита Михалков. Фото: Кадр из фильма

НЕ БЫЛО НИ АЛТЫНА, НИ ГРОША

«Я буду ждать того времени, когда взяточник будет бояться суда общественного больше, чем уголовного», - говорит в «Доходном месте» Жадов, пошедший против могущественного дяди своего. Увы, люди столько не живут. Но без этой цитаты трудно понять, почему столь противоречиво относились к Островскому современники. Кто-то считал его чуть ли не сатириком и обличителем, кого-то завораживала сказка про «Снегурочку» и берендеев. Девушки до сих пор плачут над судьбой бесприданницы. Счастливцев и Несчастливцев идут по лесу, Бальзаминов женится. Кто-то без вины виноват, а у кого-то не было гроша, да вдруг алтын. Кстати-некстати, но сам Островский неплохо зарабатывал, пользовался любовью Александра Третьего, но все равно литературными трудами много не нажил. Так уж получилось: не игрок, не кутила. Детей много, да и пьесы писались долго. «Бесприданницу», к примеру, он четыре года оттачивал. А здоровье как-то подточилось…

Умер Александр Николаевич в 63 года, переводя любимого своего Шекспира, в небольшом имении рядом с Костромой. Там и похоронен на деньги императора Александра Третьего, обеспечившего также содержание осиротевших детей и вдовы.

КультураКультура: КЛУБНЫЙ ПИДЖАК