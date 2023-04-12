Александр Островский - любимец императора и «революционер» поневоле

Почти сто лет назад перед зданием Малого театра появился памятник Александру Николаевичу. Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Это был очень «московский» человек. В Замоскворечье он и был рожден, внук священника, сын судебного стряпчего, позже получившего дворянство.

Еще это был человек, без которого Малый театр, второй по возрасту профессиональный театр в России, никогда бы не существовал в том виде, в котором он существует теперь. Да, над традициями Малого посмеивались после создания МХТ и рождения системы Станиславского, но и сам Станиславский многому выучился на примере Малого, да и играя в пьесах Александра Островского, он равнодушным не оставался.

Памятник Островскому сегодня стоит у театра. Как говорит режиссер Малого Андрей Житинкин, существует традиция: сходить к Островскому перед экзаменом. Или при угрозе отчисления. Или перед спектаклем. Может, это и своеобразное плацебо, но многим вроде бы помогло.

ПАРАТОВ - РЕЗВАЯ СОБАКА

Как ни странно, но «Бесприданница», самая популярная пьеса Островского, с треском провалилась при первой постановке в 1878 году. Критики писали, что драматург утомил публику и что он потратил слишком много сил на создание произведения о глупенькой обольщенной девице. Только после смерти Островского драму реанимировали. Ну а после «Жестокого романса» Эльдара Рязанова вообще не приходится говорить, какая пьеса пережила все остальные. И те, где что-то обличалось, и те, которые «проходят» в школе. Между прочим, Паратов, которого сыграл Никита Михалков, фамилию получил не случайно: исследователи утверждают - «паратыми» называли особую породу собак. Очень резвую и стремительную.

СКАЗОЧНОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО

Грустная, но очень красивая сказка «Снегурочка» появилась почти случайно: Малый театр закрыли на ремонт, а актеры остались. Перевели их в Большой театр, через дорогу, но с балетом артисты были как-то не дружны. Нужно было срочно трудоустроить всех, и тогда Островскому заказали пьесу-феерию по народной сказке.

Он закончил ее в день своего 50-летия. И был провал. «Снегурочку» назвали бессодержательной, а Николай Некрасов даже отказался печатать эту весеннюю сказку в «Отечественных записках». Лишь тогда, когда композитор Римский-Корсаков заинтересовался текстом и написал оперу, «Снегурочка» стала популярной. Вот и сейчас Наталья Бондарчук с удовольствием снимает очередную версию истории про девушку, дочку Мороза и Весны, юную-юную, красивую и мечтательную. Множество эпизодов уже снято, часть съемок проходила в Переславле-Залесском, среди актеров - Дмитрий Харатьян и Сергей Гармаш.

В «Жестоком романсе», поставленном по самой популярной пьесе Островского «Бесприданница», главные роли блестяще исполнили Лариса Гузеева и Никита Михалков. Фото: Кадр из фильма

НЕ БЫЛО НИ АЛТЫНА, НИ ГРОША

«Я буду ждать того времени, когда взяточник будет бояться суда общественного больше, чем уголовного», - говорит в «Доходном месте» Жадов, пошедший против могущественного дяди своего. Увы, люди столько не живут. Но без этой цитаты трудно понять, почему столь противоречиво относились к Островскому современники. Кто-то считал его чуть ли не сатириком и обличителем, кого-то завораживала сказка про «Снегурочку» и берендеев. Девушки до сих пор плачут над судьбой бесприданницы. Счастливцев и Несчастливцев идут по лесу, Бальзаминов женится. Кто-то без вины виноват, а у кого-то не было гроша, да вдруг алтын. Кстати-некстати, но сам Островский неплохо зарабатывал, пользовался любовью Александра Третьего, но все равно литературными трудами много не нажил. Так уж получилось: не игрок, не кутила. Детей много, да и пьесы писались долго. «Бесприданницу», к примеру, он четыре года оттачивал. А здоровье как-то подточилось…

Умер Александр Николаевич в 63 года, переводя любимого своего Шекспира, в небольшом имении рядом с Костромой. Там и похоронен на деньги императора Александра Третьего, обеспечившего также содержание осиротевших детей и вдовы.