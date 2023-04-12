Россияне ответили, с кем бы полетели в космос

Вопрос дня: Вы бы с кем в космос полетели? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Владимир Джанибеков, дважды Герой Советского Союза, космонавт:

- Я вас удивлю, но я бы лучше один полетел. В космосе, знаете ли, опасно. Мне уж проще самому за все отвечать. Интереснее, куда бы я полетел. На Марсе пока делать нечего. Я бы на Луну отправился, готовить базу для дальнейшего покорения космоса.

Виталий Милонов, депутат Госдумы, воюющий сейчас в Донбассе:

- Я бы полетел со своим командиром артиллерийской батареи «Петрухой». Мы бы с орбиты рассмотрели все цели противника, а потом как вдарили по ним!

Мария Семенова, писатель, автор серии «Волкодав»:

- Я бы взяла своего друга, с которым мы 20 лет ссоримся и постоянно миримся. Как говорится, вместе тесно, врозь скучно. Но я знаю его как облупленного, уверена - он ножик в спину не воткнет. А такой ведь в космосе и нужен? Ну, и он хорошо образован - от него будет польза.

Роман Русинов, автогонщик, победитель серии Ле-Ман:

- Только в компании профессионального космонавта. Не хочется в космос без обратного билета. Я сам с техникой имею дело, поэтому понимаю, что любая ошибка в управлении сложным аппаратом фатальна. А полетел бы я на Плутон. Зря его лишили статуса планеты.

Валерий Шемантович, завотделом исследования Солнечной системы Института астрономии РАН:

- Вообще к дальним полетам мы еще не готовы. Да и просто долго жить в космосе не можем, там жесткие для нас условия, поэтому я бы взял с собой роботов. Вот пусть они за меня лезут наружу. Марс, как ни прозаично, - единственная планета, куда мы можем высадиться. К ней бы и полетел.

Алексей Тищенко, олимпийский чемпион по боксу:

- Чтобы не было скучно, я бы взял жену. А вот куда лететь - пока не знаю. Точнее - только на планету, где найдена жизнь. Интересно же пообщаться с новым разумом. Но так как пока новая жизнь еще нигде не обнаружена, придется подождать на Земле.

Антон, читатель сайта KP.RU, ученик 11-го класса, Москва:

- А когда лететь? Я бы одноклассницу Ленку взял. Я ей уже звезду обещал достать, ну вы понимаете... Только недалеко, чтобы до ЕГЭ успеть обратно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Космонавтике России не хватает девушек: Кого возьмут на орбиту

Командир отряда космонавтов Олег Кононенко посетовал, что девушки неохотно идут в космонавты (подробности)