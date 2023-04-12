Александр Балуев: «Том Круз горько завидует Пересильд и Шипенко, которые опередили его в космосе»

Незадолго до премьеры мы побеседовали с артистом Александром Балуевым, сыгравшим в «Вызове» главу Роскосмоса Фото: кадр из фильма

12 апреля, в День космонавтики, - премьера космической драмы «Вызов». По сценарию, космонавт Олег Богданов, находящийся на орбите, нуждается в срочной операции прямо на МКС, иначе он почти наверняка погибнет. Для проведения первой в мире хирургической операции в космосе на станцию отправляется торакальный хирург Женя. Её играет актриса Юлия Пересильд. Понятно, что сюжет фильма – это придуманная история. Но полет к звездам Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко был реальным. И там, в условиях невесомости, они снимали кино. Это стало возможным благодаря совместному проекту Первого канала, Госкорпорации «Роскосмос», «Главкосмоса» и студии Yellow, Black and White. 20 апреля первая в истории полнометражная картина, для съемок которой режиссер и актриса отправились в космос, выходит в широкий прокат.

В фильме сыграли настоящие космонавты Олег Новицкий, Антон Шкаплеров, Петр Дубров. Ну а на Земле - актеры Александр Балуев, Владимир Машков, Милош Бикович, Елена Валюшкина…

Для проведения первой в мире хирургической операции в космосе на станцию отправляется торакальный хирург Женя. Её играет актриса Юлия Пересильд Фото: кадр из фильма

ГЛАВА «РОСКОСМОСА»

Незадолго до премьеры мы побеседовали с артистом Александром Балуевым, сыгравшим в «Вызове» главу Роскосмоса.

- Ваш персонаж за или против рискового полета героини Пересильд?

- При его должности главы Роскосмоса, конечно, ему не нужны лишние приключения и риски. Он старается всё делать по регламенту. И это позиция для руководителя такого уровня, на котором лежит колоссальная ответственность. Он сопротивляется этому полету изо всех сил. Но у него, естественно, ничего не получается…

- Но речь же идет о жизни и смерти космонавта!

- Работа космонавтов всегда сопряжена с рисками. Это позиция моего героя. Ну а лично я был потрясен (когда нас привезли на Байконур), с какой скрупулезностью идет подготовка к полету, как все проверяется на земле, отрабатывается по многу раз задолго до старта, это колоссальная работа.

- Что снимали на Байконуре?

- На Байконуре - момент взлета, подход к кораблю… А события, которые происходят в Центре управления полетами, - это павильонная съемка в Москве. Нам построили такой павильон и все в нем так оборудовали, что от настоящего ЦУПа не отличишь.

Полет к звездам Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко был реальным Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- О космосе немало уже фильмов снято…

- Я бы сказал, их очень много. Тот же Клим Шипенко снимал фильм «Салют-7». Я «летал» в «Шаттле», правда это было в американском кино - «Столкновение с бездной». Но, что у нас, что за рубежом, всегда это были павильонные съемки, с трюками, бутафорией, компьютерной графикой… Максимум - настоящие только костюмы космонавтов. В «Вызове» впервые был реальный полет актрисы и режиссера. И в этом уникальность нашего проекта. Думаю, Том Круз (60-летний американский актер готовится к полету в космос для съемок в новом фильме – Ред.) горько завидует Пересильд и Шипенко, которые его опередили.

- Мы и в этом стали первыми, как когда-то в космосе. Если бы вашему герою было необходимо лететь на МКС, вы бы согласились полететь?

- Меня бы уже не взяли в космонавты. Это огромные физические нагрузки, которые мой организм бы не выдержал. Юля и Клим героически готовились в течение нескольких месяцев, хотя настоящие космонавты готовятся к такому полету несколько лет. То, что ребята сделали за столь короткое время, безусловно, подвиг. И я преклоняюсь перед ними, особенно перед Юлей, матерью двоих прекрасных детей…