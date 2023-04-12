Чему учились в Красноярске фармацевты всей России

Фото: Мария ЛЕНЦ

Инициатива проведения форума принадлежит Федеральному центру компетенций в сфере производительности труда и руководству АО «Губернские аптеки». Это первое событие такого формата для государственных аптечных сетей, которые выполняют особую миссию - обеспечение лекарственной безопасности своих регионов и, в итоге, страны в целом.

Красноярск выбран для проведения форума неслучайно, ведь государственная аптечная сеть «Губернские аптеки» - одна из крупнейших в России и 100% ее акций принадлежат Красноярскому краю. Это единственная государственная сеть, которая входит в топ-20 аптечных сетей России и единственная – межрегиональная, поскольку работает не только в Красноярском крае, но и в Хакасии.

В первом общероссийском форуме государственных аптечных сетей приняли участие представители 50 регионов России!

Генеральный директор АО «Губернские аптеки» Алена Попова Фото: Мария ЛЕНЦ

- Разные субъекты РФ не конкуренты друг другу, поэтому своим опытом можем делиться открыто и честно, - отметила Алена Попова, генеральный директор АО «Губернские аптеки».

Красноярцам – привычно, гостям – необычно

Фото: Мария ЛЕНЦ

«Губернские аптеки» открыты во всех городах и районных центрах огромного Красноярского края, и жители региона уже привыкли к ассортименту, удобству, множеству бесплатных сервисов. А вот гости форума были приятно удивлены, как все устроено и как работает.

Первый пункт программы – Симуляционный центр. Здесь фармацевты могут изучить всю цепочку своей будущей работы.

- Это аптека без посетителей, и здесь есть возможность отработать все этапы: приемку товара, расчет за кассой, правильное размещение препаратов, хранение, учет и т. д. Тем самым повышается уверенность в работе и минимизируется количество ошибок в реальной обстановке, – рассказала коллегам Алена Попова.

Вторая остановка гостей форума – во флагманской аптеке, которая специализируется на товарах для красоты и здесь же фармацевты готовят лекарственные препараты по индивидуальным рецептам; далеко не во всех регионах России сумели сохранить такие производственные аптеки, а в Красноярске они есть, причем работают без убытков и благодаря выстроенным логистическим цепочкам обеспечивают потребности всего региона. В 2019 году «Губернские аптеки» начали производство собственной косметики, натуральной, без парабенов, красителей и других добавок. В линейке 2022 года уже 43 наименования уходовых средств, они есть во всех аптеках. Но во флагманской дежурит косметолог, и он определит тип кожи и поможет в выборе; есть специальный автомат, с помощью которого можно купить шампуни и бальзамы на вес; японский аппарат «KEITO», измеряющий основные параметры организма, кстати, бесплатно.

Генеральный директор «Нижегородская областная фармация» Павел Ястребов Фото: Мария ЛЕНЦ

- Флагманская аптека - это разрыв шаблона, что государственная сеть не может быть хорошей. Оказалось, может. Восхищен тем, что увидел в Красноярске, это тот уровень, к которому нужно стремиться, - поделился впечатлением генеральный директор «Нижегородская областная фармация» Павел Ястребов.

- Конечно, очень интересные практики по внедрению дополнительных услуг для населения в аптеках. Понравилось собственное производство в «Губернских аптеках». Сейчас правительством РФ ставится задача по возрождению производственных аптек, и мы действительно увидели, чего может добиться предприятие, насколько здесь эта работа поставлена на современном уровне, – рассказала Инна Гребенева, директор ГУ ОТП «Фармация» из Южно-Сахалинска.

Побывали гости и на складе и убедились, что правильная организация работы – основа успеха.

Фото: Мария ЛЕНЦ

- Когда мы начали работать с «Губернскими аптеками», увидели, что существует проблема в логистике, много ручного труда по комплектации. Мы проанализировали процесс и смогли снизить время сбора заказа с девяти до трех минут, — говорит Сергей Шурыгин, руководитель управления по макрорегиону Федерального центра компетенций. - Как итог, за год сеть вдвое ускорила работу склада, а также повысила эффективность интернет-аптеки.

Руководитель управления по макрорегиону Федерального центра компетенций Сергей Шурыгин Фото: Мария ЛЕНЦ

О проблемах и инициативах

- Высокий доход и трафик – вот главное для коммерческих аптечных сетей. Задачу, поставленную в ноябре 2022 года минздравом России, - создать 4-месячный запас наиболее востребованных медикаментов, они выполнять не будут. Это предстоит сделать государственным аптечным сетям, - считает заведующая кафедрой организации лекарственного обеспечения и фармэкономики Первого МГМУ им М. И. Сеченова Роза Ягудина.

Заведующая кафедрой организации лекарственного обеспечения и фармэкономики Первого МГМУ им М. И. Сеченова Роза Ягудина Фото: Мария ЛЕНЦ

Как это сделать, с помощью каких инструментов, и при этом оставаться коммерчески успешными в условиях высокой конкуренции – в этих и других вопросах и проблемах сообща разбирались участники форума.

Сейчас фармацевтический рынок поделен на «сладкие» и «несладкие» куски: идти в удаленные и труднодоступные регионы или заниматься оборотом психотропных и наркотических средств, что очень дорого и хлопотно, частники не хотят. Этим занимаются только государственные аптечные сети, берут на себя все издержки, по сути, выполняя социальную функцию.

О социальных обязательствах и конкурентных преимуществах государственных аптечных сетей рассказала участникам форума и Алена Попова:

- Мы точно знаем, что затраты на социальные сервисы могут быть прибыльными, но это очень долгий путь. Так, например, круглосуточный контакт-центр обходится нам в 30 миллионов рублей в год, но зато наши клиенты знают, что могут получить помощь круглосуточно. Наш складской центр представляет качественную услугу не только для наших аптек, но и для нужд правительства края, и для других аптечных сетей, и мы планируем построить еще один современный складской комплекс.

А конкурентное преимущество государственных аптечных сетей заключается в том, что нам нет равных по профессионализму. Мы, например, берем на работу с посетителями только специалистов с фармацевтическим или медицинским образованием. Главный фактор нашего успеха - это, конечно же, команда. Я также горжусь, что мы успешно конкурируем с крупными негосударственными игроками на рынке в сфере онлайн-продаж. Репутация государственной аптечной сети должна быть на голову выше коммерческих сетей – это моя позиция.

Перед крупными по площади регионами стоит еще одна проблема – обеспечение доступности лекарств в тех населенных пунктах, где открытие аптеки обойдется очень дорого.

- Мы хотим возобновить обсуждение в Госдуме вопроса об открытии передвижных аптечных пунктов и решить этот вопрос, – сказал на форуме депутат Законодательного Собрания Красноярского края, председатель комитета по здравоохранению и социальной политике Илья Зайцев.

депутат Законодательного Собрания Красноярского края Илья Зайцев Фото: Мария ЛЕНЦ

- Еще одна проблема - с 1 июня истекает право субъектов на выбор единственного поставщика лекарственных препаратов. Мы хотели бы это сохранить, поскольку практика показала эффективность этой модели, обеспечивающей устойчивость системы здравоохранения каждого региона. Уже есть положительное заключение Правительства России, прошло первое чтение в Госдуме, работа продолжается, - рассказал депутат Госдумы Айрат Фаррахов.

Все проблемы, инициативы, предложения от 50 российских регионов собраны в итоговом документе форума и будут направлены в органы власти всех уровней с целью добиться важных решений. Ведь на кону – наша с вами лекарственная безопасность.