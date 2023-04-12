Михаил Пореченков: «С людьми, которые ведут себя похабно по отношению к Родине, не общаюсь»

Михаил пришел в студию радио «Комсомольская правда» Фото: Оксана ЗУЙКО

16 апреля — аккурат на Пасху — выходит драма Эдуарда Боякова «Русский крест», снятая по одноименной поэме Николая Мельникова. Главного героя, однорукого мужика Ивана Ростка, который восстанавливает разрушенный храм в деревне, сыграл Михаил Пореченков. Чтобы прояснить, о чем картина, зачем она выходит именно сейчас и почему на главную роль режиссер рассматривал другого артиста, Михаил пришел в студию радио «Комсомольская правда» (97,2 FM).

«Ослушаться я не мог»

- Михаил, вы признавались, что съемки в «Русском кресте» были вашей мечтой. Почему?

- Это картина светлой памяти отца Илиодора — батюшки, который познакомил меня с отцом Илием (Ноздриным — духовником патриарха РПЦ — Авт.); «Русский крест» снят с его благословения. Так что ослушаться или не сниматься в этой картине я просто не мог. А еще все, что происходит в фильме, соответствует моей позиции (главный герой Иван, утратив физическую силу, стремится обрести духовную и переродиться — Авт.).

- Как проходили пробы?

- У нас был разговор с Эдуардом (Бояковым — режиссером картины — Авт.). Он видел в картине совсем другого человека. Но у меня было твердое и, мне кажется, правильное обоснование этого героя — богатыря, лишенного своей силы, который должен снова ее обрести: через подвижничество, веру, внутреннюю силу. И эта сила, наверное, самая большая, которая существует в мире.

Актер Михаил Пореченков в редакции "Комсомольская правда" Фото: Оксана ЗУЙКО

- Получается, что благодаря русскому поэту Николаю Мельникову вы получили полностью стихотворный текст роли. Это трудно?

- Артистам, насколько я знаю, поэзию учить сложнее. Потому что не сымпровизируешь. Приходится говорить точный текст. Насколько современный зритель его воспримет? Наверное, в какой-то момент будет недоумение, потому что в стихах человеку изъясняться несвойственно. Для этого должно быть определенное душевное состояние. Поэтому как только у зрителя пройдет первоначальный момент «шока», дальше все будет нормально.

С божьей помощью.

16 апреля — аккурат на Пасху — выходит драма Эдуарда Боякова «Русский крест» Фото: кадр из фильма

«Просил благословения»

- Религиозный опыт помог вам работать?

- Наверное, помог момент воцерковления или прихода к вере. Хотя я не до конца воцерковился. Если надо воцерковиться полностью, значит, необходимо уходить в схиму, становиться монахом. Это очень серьезный разговор. Перед началом съемок я приезжал в Оптину пустынь, просил благословения, молился. И жил там. Посещал службы, молился, прикладывался к мощам святых. Там много храмов. Это многоступенчатое внутреннее состояние и долгий путь. Это случается не вдруг и сразу.

- У вашего героя нет правой руки. Как достигалось это внутреннее состояние? Человека без конечности.

- Веревка привязанная к рукам — такой прием. Привязали и все. Ну, надо еще это скрыть от камеры.

- А еще ваш Иван пьет.

- Да, с этим проще. В нашей стране.

- Веревка не понадобилась?

- Нет, такое надо сыграть. Не надо пить для этого. Во-первых, память физическая присутствует. Во-вторых, это одна из проверок и лакмусовых бумажек мастерства актера: сыграйте пьяного.

Радиоведущая Мария Баченина и актер Михаил Пореченков на радиостанции "Комсомольская правда" Фото: Оксана ЗУЙКО

«Делать все, чтобы помогать Родине»

- В прошлом году вы говорили, что не исключаете возможности пойти добровольцем в зону СВО, хотя не попадаете под призывной возраст.

- Да, я бы отправился. Но давайте каждый на своем месте будет. Я так скажу. Я снят с воинского учета по возрасту. Каждый на своем месте должен делать свое дело честно. От этого будет больше помощи, чем от того, чтобы просто поехать туда добровольцем, ничего не умея. Будем делать все, что будет помогать нашей Родине.

- Сбором гуманитарной благотворительной помощи для наших бойцов вы занимаетесь?

- Да. Много задач ставится. Много задач выполняем. Я предпочитаю быть партизаном. И в госпитали ездим, и собираем средства, и не только военным, но и гражданским. Пытаемся помочь всем. Насколько мы это можем сделать.

- Какие настроения у бойцов?

- Много госпиталей посетил и нигде не встречал, чтобы как-то отрицательно относились к своей работе. Всегда пытаюсь поддержать ребят, которые в тяжелом положении — у всех серьезный заряд энергии, сильный дух и настрой. Встречал тех, кто участвует в боевых действиях давно. Видел тех, с кем встречался в Донецке в первые приезды. И не встречал ни одного человека [среди местных], который говорил бы: все, не надо, [русские] не подходите, не трогайте нас, все плохо.

- Помните, какие чувства ощутили 24 февраля 2022 года?

- Это продолжение чего-то. Агрессивной политики по отношению к нам. Что делать в такой ситуации? Защищаться. Мы так и делаем. Сейчас некоторые разбирают: почему мы начали первыми. Был нанесен превентивный удар.

Актер Михаил Пореченков в редакции "Комсомольская правда" Фото: Оксана ЗУЙКО

«Часть людей там — наши люди»

- Поклонники на Украине остались? Что-то пишут вам?

- Еще как пишут! Все вменяемые люди остались вменяемыми. Их тоже можно понять: это их родина, это их территория. Даже когда они были лояльны к нам, все равно это уже было другое государство, которое формировалось [враждебным]. Вот случилась нынешняя ситуация. Конечно, все они тяжело переживают. Кто-то отказался совсем разговаривать, кто-то продолжает общаться. Мы же понимаем, что часть людей там [на Украине] находящихся — наши люди. Что с этим делать? Я скажу так. Есть в истории нашего народа хорошая практика — бить фашистов. Так будет и в этот раз. Как мы можем рассуждать о военной операции, не понимая всю карту, не видя целиком? Если нас поставили в такие условия, мы должны себя защищать и отстаивать свои интересы. Это точка.

- Как вы относитесь к уехавшим коллегам? Ведутся разговоры – лишать звания, недвижимости…

- Послушайте, каждый имеет право на свою точку зрения. Но если ты поступаешь как предатель и начинаешь с той стороны говорить омерзительные вещи о своей родине, о своем государстве... Да, есть люди, которые испугались. Есть люди, которые привыкли жить в мире и спокойствии, для них это было страшно. В начале второй мировой войны из нашей страны уехал почти миллион человек. Поэтому есть испугавшиеся, не понимающие, а есть те, кто предал отчизну. Лично я вообще никого не хочу судить. Есть компетентные органы, которые должны этим заниматься. Я должен заниматься искусством — кино, театр. Люди, которые ведут себя похабно, я с ними не общаюсь. Все. Точка.

Актер Михаил Пореченков Фото: Оксана ЗУЙКО

- А как нужно вообще вести диалог с русскими, которые выступают против СВО?

- Мне одни умные люди сказали: не надо с бесом разговаривать. Он все равно тебя обведет вокруг пальца. Не разговаривайте с ними. Не разговаривайте. Просто делай то, что должно, а не спрашивай «что дальше»? Слишком много разговоров. Зачем вы их рекламируете? Зачем приходите к бесенятам? Нельзя к ним приходить.

- Как нам нужно отвечать на теракты (Дарья Дугина, Владлен Татарский)?

- Это террористы, с ними нельзя переговариваться. Террористы должны быть уничтожены. Все. Наверное, так. Когда я говорю подобные вещи, чувство некоего волнения, конечно, существует. Нападали ли на меня? Да, всякое было в моей жизни.

«Вся моя жизнь — мечта»

- Вы могли бы продолжить фразу «Каждый актер всю свою профессиональную карьеру мечтает сыграть…»?

- Нет, я не мечтаю. И роли-мечты нет. И режиссера. Вся моя жизнь — мечта. Кому-то это понравится, кому-то нет, но то, что я делаю, меня вполне устраивает. Если Бог со мной, то все нормально. Это самое главное. А то, что его присутствие есть в моей жизни, я тоже чувствую. Со мной моя мама, которой я желаю здоровья и долгих лет, со мной супруга, мои друзья, мои дети — это очень хорошо. Я даже боюсь говорить об этом вслух, чтоб не спугнуть.

- Любимый вопрос всех журналистов — о ваших творческих планах.

- Много работать. Хочется работать в театре. Поступают предложения работать в кино. Есть желание снять картину. Есть проект «Дети спорта» (фонд поддержки детского спорта, где Михаил Пореченков состоит председателем попечительского совета — Авт.), который относится к воспитанию молодежи — его тоже хочется делать. Не хочется все это спугнуть. Поэтому я и говорю: партизан.

Фильм «Русский крест» Эдуарда Боякова выходит на большие экраны 16 апреля.