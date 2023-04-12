Найдена утерянная страница Библии: о чем в ней говорится

Исследователи с помощью ультрафиолета нашли утерянный текст из Библии

Австрийский историк Григорий Кессель (Grigory Kessel), исследуя древний сирийский манускрипт в ультрафиолетовых лучах, обнаружил стертый библейский текст под имеющимся. А именно - более древнюю версию Евангелия от Матфея. Она находилась между 11 и 12 главами (11.30–12.26 ). Датируется III веком.

В текстах обнаружились разночтения. Исследователь пока рассказал об одном из них. Оно – не слишком существенное. Но имеется. Что свидетельствует о том, Священное писание изначально было не совсем таким, каким, в итоге, дошло до нас.

В традиционном Евангелии от Матфея сейчас записано:

«В то время проходил Иисус в субботу засеянными полями; ученики же Его взалкали и начали срывать колосья и есть». (12.1).

В более древнем тексте – чуть иначе:

«В то время проходил Иисус в субботу засеянными полями; ученики же Его взалкали и стали собирать зерно, растирать его в руках своих и есть».

Как объяснил Кессель, примерно полторы тысячи лет назад некий писец из Палестины стер старый – древнехристианский - текст и написал на его месте новый.

Евангелие было написано на пергаменте – очень дорогом в те времена «носителе». И чтобы увековечить новую рукопись, предыдущую, как правило, стирали. Такие «многослойные» манускрипты называются палимпсестами.

Возможно, со временем найдутся и более принципиальные отличия – исследования продолжаются. Наверное, ученые объяснят, для чего меняли библейские тексты.

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