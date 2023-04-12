Вейп не спасает от никотиновой зависимости: развеиваем главные мифы об электронных сигаретах

Нам еще предстоит изучать влияние вейпов на здоровье подростков Фото: Оксана ЗУЙКО

Главное и новое, что содержится в законопроекте - это запрет продажи вейпов, электронных сигарет и других подобных устройств через интернет. «А также запрет их выкладки в местах продаж и использования разных ароматизаторов и других методов, усиливающих привлекательность электронных средств доставки никотина», - пояснил член координационного совет по борьбе против табака при Минздраве РФ Виктор Зыков

- Нам еще предстоит изучать влияние вейпов на здоровье подростков, - сказал 12 апреля на пресс-конференции в РИА «Новости» член Комитета Государственной Думы Российской Федерации по охране здоровья Михаил Кизеев. - Но мы уже знаем, что в жидкостях содержатся совершенно непонятные вещества, например, как в антифризе, или в жидкости от чесоточных клещей (это исследование в прошлом году проводил Роспотребнадзор — он в частности выявил содержание в жидкостях для вейпов компоненты чистящих средств и ароматизаторов воздуха для туалетов — прим. Ред.). То есть это априори вредно. А если говорить о содержании никотина, то в электронках оно порой в разы больше, чем в обычных сигаретах. Если когда-то электронные сигареты позиционировали как спасение от табачной зависимости, то, как врач, могу сказать, что повышенное содержание никотина подсаживает подростков на вейпы, и ведет, возможно, к более тяжелым зависимостям. И, разумеется, серьезно влияет на здоровье. Кроме того, еще не изучено, как меняется такая жидкость после нагревания, когда проходит через нагревательный элемент вейпа, и влияет на организм. И что в итоге содержится в паре.

На самом деле, вейпы и их влияние на организм ученые изучают уже много лет. Вот, например, одна из последних новостей: чем слаще вкус жидкости для электронок, тем выше шанс повреждения ДНК эпиетелия рта.

Недавно мы уже собирали воедино все исследования о вреде вейпов, одно из них в частности говорит о том, что высокое содержание никотина остается в паре, а это опасно для окружающих, особенно для детей и беременных женщин. А еще электронки не хуже обычных сигарет убивают сердце, потенцию и иммунитет.

Кстати, «Комсомолка» писала о вреде вейпов еще шесть лет назад, когда депутаты еще не задумывались об их запрете: тогда на рассмотрении были лишь поправки в закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», которые предлагали приравнять вейпы к обычным сигаретам. Они, кстати, были приняты. Но это почти не отразилось на продажах несовершеннолетним.

- Да, в принятом вчера законе еще многое предстоит дорабатывать, - сказал первый замглавы комитета Госдумы по науке и высшему образованию Владимир Сипягин. - Ограничения мы упомянули, но далеко не в полном объеме. Например, пока не оговорены административные штрафы или даже уголовная ответственность за повторные нарушения. Безусловно, все это будет дальше рассматривать и дорабатываться, воплощаться в жизнь.