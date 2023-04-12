Росгвардейцы помогают семье сотрудника Народной милиции ЛНР

Фото: Росгвардия

Военнослужащие спецподразделения Росгвардии, выполняющие задачи специальной военной операции в Луганской народной республике (ЛНР), на свои средства взялись помогать семье, которая осталась без кормильца. Глава многодетной семьи служил в Народной милиции ЛНР и погиб в бою.

Фото: Росгвардия

- Росгвардейцы на собственные средства приобрели детские велосипеды и подарили их трем маленьким девочкам, которых мама растит одна, - рассказали в Росгвардии.

Фото: Росгвардия

Военнослужащие Росгвардии систематически стали помогать многодетной семье по хозяйству. Передают продукты и сладости дочкам погибшего бойца. А недавно, узнав о мечте девочек, росгвардейцы купили велосипеды и подарили их к началу школьных каникул.

Фото: Росгвардия

«Огромное спасибо ребятам из Росгвардии за постоянную помощь и поддержку, которую они оказывают нам», – поблагодарила жительница ЛНР спецназовцев.