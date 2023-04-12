Россия и Казахстан: успешная и перспективная модель интеграционного взаимодействия

Фото: Министерство иностранных дел РФ

В российской столице прошла встреча министра иностранных дел Казахстана Мурата Нуртлеу с Сергеем Лавровым. Оба министра отметили высокую активность контактов между странами на всех уровнях.

«В 2022 году наши лидеры и главы правительств встречались более 15 раз, происходят регулярные контакты по телефону, укрепляются межпарламентские связи, – напомнил Сергей Лавров. – Активно работает Межправительственная комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству, развиваются культурные связи. Совсем недавно в Казахстане успешно прошли «Русские сезоны». В фокусе нашего постоянного внимания были перспективы взаимодействия в таких общих многосторонних объединениях как ЕАЭС, ОДКБ, СНГ, ШОС».

Выступая на пресс-конференции по итогам встречи, Заместитель Премьер-Министра – Министр иностранных дел Республики Казахстан Мурат Нуртлеу сообщил о том, что его страна готовится принять президента России: «Пользуясь случаем, выражаем благодарность за направление подтверждения готовности российской стороны организовать визит президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина в Казахстан осенью текущего года. Думаю, в рамках данного визита состоятся плодотворные переговоры, и мы сможем организовать межрегиональный форум».

«ГАРМОНИЧНЫЕ И КОНСТРУКТИВНЫЕ ОТНОШЕНИЯ»

Открывая пресс-конференцию, глава российского МИДа отметил неизменность тесных и добрососедских отношений между нашими странами, одной из иллюстраций которых является то, что первый зарубежный визит нового министра иностранных дел Казахстана совершен именно в Москву. Сергей Лавров отметил «теснейшие связи между Россией и Казахстаном, отношения стратегического партнёрства и союзничества, опирающиеся на исторические узы дружбы, многоплановое взаимовыгодное сотрудничество, взаимное доверие и уважение».

По словам Лаврова, на встрече с Муратом Нуртлеу были рассмотрены вопросы подготовки заседания Высшего Евразийского экономического совета, которое должно состояться в мае в Москве. В настоящий момент в ЕАЭС председательствует Россия. 13-14 апреля пройдёт заседание Совета министров иностранных дел СНГ, запланирована также шестая встреча министров иностранных дел в формате «ЦА5 + Россия» и встреча стран-соседей Афганистана, ситуация в котором обсуждалась на встрече в Москве.

«На каспийском направлении в качестве ключевой задачи видим скорейшее претворение в жизнь пятисторонних договорённостей и инициатив, сформулированных по итогам Шестого Каспийского саммита и Второго Каспийского экономического форума. Исходим из того, что регулярные встречи министров иностранных дел каспийской «пятёрки» будут способствовать углублению сотрудничества в регионе. Намечаем провести такую встречу в Российской Федерации в 2023 году», – сообщил Сергей Лавров.

Мурат Нуртлеу убеждён, что Россия для Казахстана является стратегическим союзником и ключевым экономическим партнёром в евразийском регионе. «Поэтому для меня было очень важно совершить свой первый зарубежный визит именно в Москву в качестве министра иностранных дел Республики Казахстан», – отметил он.

Министр подчеркнул, что между нашими странами сегодня «нет проблем», зато «есть желание решать все вопросы». «В условиях сложной международной обстановки нашим странам удалось сохранить гармоничные и конструктивные отношения. Сегодня отношения между Казахстаном и Россией представляют собой наиболее успешную и перспективную модель двустороннего и интеграционного взаимодействия. И это является залогом стабильности и безопасности на всём евразийском пространстве», – подчеркнул Мурат Нуртлеу.

Фото: Министерство иностранных дел РФ

КРОПОТЛИВАЯ И ВАЖНАЯ РАБОТА

Главы внешнеполитических ведомств России и Казахстана отметили перспективы развития сотрудничества между странами во всех сферах: от транзитного потенциала до фестивалей «Русских сезонов» в республике, от энергетики до открытия филиалов высших учебных заведений.

«Хотел бы приветствовать завершение Казахстаном процедур вступления в силу Соглашения о филиалах вузов двух стран на территории друг друга, – сказал Сергей Лавров. – Расширяются культурные связи, 2 марта нынешнего года в Казахстане стартовал проект «Русские сезоны», торжественное открытие прошло на сцене «Астана Опера» с участием симфонического оркестра под управлением Юрия Башмета. Насыщенная программа «сезонов» порадует казахстанскую публику».

Министры особо выделили рекордный уровень товарооборота, которого достигли Казахстан и Россия. «Несмотря на незаконные ограничения со стороны коллективного Запада, объём двусторонней торговли растёт. В прошлом году он достиг рекордного показателя – более 28 млрд долларов», – сказал Сергей Лавров.

По мнению Мурата Нуртлеу, состоявшиеся в Москве переговоры показали, что отношения России и Казахстана развиваются поступательно в духе добрососедства, дружбы и стратегического партнёрства. Он добавил, что наши страны должны приложить все усилия для расширения сотрудничества, что является поручением обоих президентов.

«Есть все необходимые предпосылки и ресурсы для доведения взаимного товарооборота до 30 млрд долларов в самое ближайшее время. Это кропотливая и важная работа, которую мы намерены продолжить за счёт задействования потенциала казахстанско-российской межправительственной комиссии, а также форумов межрегионального сотрудничества», – подчеркнул Мурат Нуртлеу. Он считает, что этому способствует развитие форумов межрегионального сотрудничества Казахстана и России. Очередной, 19-й форум состоится осенью в Костанае, напомнил министр иностранных дел Казахстана.

Глава внешнеполитического ведомства республики рассчитывает, что нынешний год, проходящий под знаком празднования десятилетия подписания Договора о добрососедстве и союзничестве в XXI веке между Казахстаном и Россией, будет интенсивным и насыщенным. Нуртлеу напомнил, что знаковым событием прошлого года стал официальный визит в Москву президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, в ходе которого лидеры двух стран согласовали дальнейшее развитие отношений. Министр выразил готовность в качестве нового главы МИДа республики активно работать над реализацией договорённостей.

ИНТЕГРАЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Мурат Нуртлеу родился в 1976 году в Алма-Ате, он окончил факультет международных отношений Казахского национального университета имени аль-Фараби. В 1999-2003 годах Нуртлеу работал атташе Посольства Республики Казахстан в Малайзии, был советником Касым-Жомарта Токаева, когда тот занимал пост министра иностранных дел. Затем руководил аппаратом парламента.

В 2014-2016 годах Мурат Нуртлеу работал заместителем заведующего Центра внешней политики администрации президента Казахстана. В 2016-2019 годах дипломат занимал пост посла Казахстана в Финляндии. В дальнейшем он работал в должности помощника президента, с января 2022 года занимал пост первого заместителя председателя Комитета национальной безопасности республики, с февраля прошлого года руководил администрацией президента.

3 апреля нынешнего года Касым-Жомарт Токаев назначил Мурата Нуртлеу Заместителем Премьер-Министра – Министром иностранных дел Республики Казахстан.

Символичный характер первого заграничного визита нового министра отметили в российском МИДе. «Выбор Российской Федерации для совершения первого зарубежного визита отвечает духу союзничества и стратегического партнёрства двух стран, совместной работы, нацеленной на укрепление добрососедских отношений и взаимовыгодного сотрудничества», – заявили в министерстве.

Председатель экспертного совета Центра международно-правового сотрудничества ЕАЭС Эдуард Буданцев считает, что прошедшие в Москве переговоры свидетельствуют о приверженности двух стран принципам добрососедства и справедливого сотрудничества.

«Россия и Казахстан имеют долгую историю партнёрства, которое в сегодняшних реалиях так же, как и все международные отношения в целом, претерпевают некую трансформацию. Как ранее высказывался глава республики Касым-Жомарт Токаев, это похоже на прохождение между Сциллой и Харибдой, учитывая жёсткий санкционный режим, действующий в отношении России. Тем более важно, что именно Москва стала первой столицей для визита нового главы МИД Казахстана. Это говорит о том, что обе страны нацелены на дальнейшее развитие отношений и реализацию уже действующих совместных программ. Переговоры Москвы и Астаны станут новой точкой отсчёта в интеграционных процессах Евразийского сообщества», – уверен эксперт.