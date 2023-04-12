Котлетки из мамонта не желаете? Биохакеры синтезировали "мясо" шерстяного гиганта и тут же съели его

Наши предки из палеолита только мамонта и ели, и человек в каком-то смысле состоит из мамонта. Не его ли мясо сделало нас царями природы, и не пора ли вернуться к истокам? Фото: Shutterstock

Биохакеры из австралийской компании Vow вывели мутанта, помесь овцы и мамонта. Сами ели, но на рынок предложить почему-то не решились. Их главный конкурент, бельгийский стартап Paleo, тут же подсуетился, подсадил ДНК мамонта в сою, и слепил бургер. «Это невероятно вкусно, мамонтовое мясо намного более мясисто, чем самая лучшая говядина», распинается глава Paleo, известный под псевдонимом Гермес Санкторум (то есть Святейший Гермес; хотя он был даже членом парламента Бельгии, как его зовут на самом деле, не знает никто).

Наши предки из палеолита только мамонта и ели, и человек в каком-то смысле состоит из мамонта. Не его ли мясо сделало нас царями природы, и не пора ли вернуться к истокам?

ОТВРАТИТЕЛЬНОГО ВИДА ЖИЖА

Ученые всего мира пытаются получить искусственное мясо. Зачем? Население Земли растет, а уже сейчас около миллиарда человек мяса-то и не видят. Дальше будет только хуже. Еще: производство свинины, говядины и курятины здорово портит природу. Где разводят домашних животных, дикой природе каюк. Наконец, подспудно в головах сидит мысль, что с человечеством что-то случится, и придется питаться из тюбиков. То ли на Марс всех погонят, то ли в бункеры после ядерной атаки вынуждены будем залезть. Так или иначе, на такие исследования дают миллиарды. Вот только результаты пока не очень.

Есть несколько способов получить искусственное мясо:

- перемолоть насекомых. Китайцы уже вовсю едят, и нахваливают. Нет-нет, в западной прессе появляются странные статьи, где народ убеждают: нечего брезговать, это вкусно, а уж как полезно! При этом все понимают, что богачам стейк из тараканов лучше не предлагать.

- соя и другие растительные продукты, из которых можно слепить что-то похожее на фрикадельку, полить соусом и подключить воображение. По этому пути еще в 90-е пошли израильские компании, пытавшиеся продвинуть соевые котлетки и в Россию. Россия, которая тогда наяривала Сникерсы, хлебала Юпи (Yupi) и вообще была падка до диковинок, котлеток поела, но – как-то без энтузиазма. Не то в мире: считается, что в год на планете продают соевых заменителей на 12 млрд. долларов.

– синтезировать собственно мясо. То есть буквально в пробирке из химических элементов. Пока что на выходе ученые получают мерзкого вида жижу, а не стейк. Сформировать мышечные волокна не получается.

Гермес Санкторум – один из темных гениев, которые решили дать рынку что-то такое, что сорвет башню. Чтобы все съели без вопросов. Мамонт – это же круто? Предок ел и нам велел.

КАК ОНИ ЭТО ДЕЛАЮТ

Воспроизвести мясо мамонта – все равно, что слепить Франкенштейна, то есть монстра, в котором части тел перемешаны с искусственными механизмами. Вкратце рецепт такой:

- у нас есть мамонтовая кость. Выделяем из нее миоглобин, мамонтовый белок скелетных мышц. Получаем набор подлинных «ДНК-кирпичиков». Это будет основа нашей конструкции;

- сооружаем из кирпичиков основу ДНК-цепочки мышечной ткани;

- видим в этой цепочке пробелы. А что вы хотели? Кость это кость, а мышца это мышца. Не беда. Берем недостающее в ДНК слона;

- теперь нам надо произвести из ДНК-цепочки, то есть жидкости в пробирке, стейк, который можно жарить и подавать на стол. Берем овцу. Вкалываем ей инъекцию мамонтятины со слонятиной, и отправляем пастись на луг. Все, ее мясо и есть мясо мамонта. Вариант: вводим эту смесь в еще растущую сою.

То есть погодите. Мы подаем на стол овцу, и заявляем, что это мамонт? Генетик Эрнст Вольветанг подсчитал: ген мамонта приходится на 25 тысяч овечьих генов. Тем не менее, многие исследователи признают: хотя мутант блеет, как овца, технически это мамонт.

Австралийцы из Vow сами ели, но продавать продукт не решились. Мол, нужна всесторонняя проверка, не навредит ли. Бельгийцы, подсадившие мамонта в сою, действуют без сантиментов. Опробовать будут в Сингапуре, где официально разрешили продавать модифицированное мясо. Туда летит профессор Лав Дален из Стокгольма. Он ел замороженного мамонта в Сибири, ощущения невероятные, надо повторить.

ДУРЯТ НАШЕГО БРАТА МИЛЛИАРДЕРА

Настоящего, не овечьего, мамонта современный человек едал. В отличие от натурального динозавра. Того точно не попробовать. Совсем древние животные (динозавры жили десятки миллионов лет назад), за столь огромное время испытали химические превращения. Даже от костей остается только форма, а вещество самой кости заменено (биологи говорят, «замещено») горными породами. А вот мамонты (обитали всего десятки тысяч лет назад) сохранились, как были, иногда – с шерстью и мясом. В мерзлоте.

Редко, но находят мясо мамонта, и пытаются есть. С этим связано несколько странных историй.

В 1901 году на банкете в Петербурге подали филе мамонта, пшеницу из египетских гробниц и хлеб из римских Помпей. Но геолог Иннокентий Толмачев, раскопавший того самого мамонта, которым кормили гостей, уже после революции настаивал: зверь вонял, так что випам подсунули говядину.

История повторилась в 1951 году в США. Охотник за костями Бернард Хаббарт сервировал мамонта с Аляски, и гости разошлись в восторге, но потом выяснилось: одним ученый говорил, «отведайте мамонта», другим – «мастодонта», третьим – «мегатерия», а анализ (некий гость прихватил кусочек) показал, что это вообще была черепаха. Дурят нашего брата-миллиардера.

Уже в наши дни вышло исследование: есть мясо мамонта, как говядину, нельзя. Мерзлая, только из земли, она выглядит неплохо. Но не зубами же грызть. Потом, заразы-то сколько. А приготовить такое мясо нельзя. Химические процессы даже в мерзлоте все-таки идут. В мясе появляется вещество адипоцир. Именно оно воняет, как сортир на вокзале, и не дает толком прожарить: мясо растекается липкой жижей. Похоже, единственные, кто ел настоящего мамонта – собаки, им геологи любят шутки ради кинуть мерзлую плоть. Что же в таком случае ел швед Лав Дален в Сибири? Ну, видимо, что дали, то и ел.

СИЛА ПАЛЕОЛИТА

Хотя со школьных лет нас учат, что именно древние люди истребили мамонтов, только недавно ученые доказали, что это действительно так. Изучали химический состав человеческих костей, ДНК современного человека и многое подобное. Выяснили: растительная пища для «дикарей» просто не существовала. И вообще, не ели никого, ни медведя, ни зайца, только мамонта. Почему и истребили. Видать, было вкусно, а еще практично: одного завалили – все племя сыто.

То есть человек по сути состоит из мамонта. А если так, может, именно мамонт, а не труд, сделал человека человеком? Дал ему энергию и всякие вещества, чтобы мозг человека развивался, а сам принес себя, так сказать, в жертву? А может, как такое отрицать. А может, нам сейчас именно мамонта и надо возрождать? Чтобы поумнеть немного, прикоснуться, так сказать, к истокам, откуда предки черпали силы? Вот тут, конечно, столь однозначного ответа нет.

Ответа нет, а человека разве остановишь? Захотел мамонта, получил мамонта. В мире нет преград для нас. Царь природы, одно слово.