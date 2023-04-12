Речь о кредитных каникулах «для всех» и для разных видов кредитов. Для ипотечников и мобилизованных действуют отдельные программы Фото: Shutterstock

НОВЫЕ СРОКИ КРЕДИТНЫХ КАНИКУЛ В РОССИИ В 2023 ГОДУ

Попросить у банка кредитные каникулы можно будет до конца 2023 года. Госдума в третьем чтении приняла закон, продлевающий срок этой поблажки для граждан и малого бизнеса. До этого он истек 31 марта 2023 года.

Кредитные каникулы для людей, у которых в кризисной ситуации резко упали доходы, впервые были введены в 2020 году как одна из «антиковидных» мер поддержки. С 1 марта 2022 года «каникулы» опять вернули — уже в связи с возможной потерей работы и дохода из-за санкций.

Параллельно Госдума обсуждает законопроект, по которому кредитные каникулы из временной меры поддержки превращаются в постоянную возможность. Он уже прошел первое чтение.

КАК И КТО МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ КРЕДИТНЫЕ КАНИКУЛЫ В РОССИИ В 2023 ГОДУ

Кто может просить кредитные каникулы «для всех» (не путать с кредитными каникулами для мобилизованных — это отдельная программа с немного другими условиями)? Для этого у граждан должны выполняться несколько условий:

- доход за предыдущий месяц снизился на 30% в сравнении со средним доходом за предыдущие 12 месяцев,

- кредит взят до 1 марта 2022 года,

- его размер не превышает определенной суммы, она разная для разных видов кредита: для долгов по кредитным картам - до 150 тысяч рублей, для потребительских кредитов — до 450 тысяч, по автокредитам — до 1,6 млн (эти суммы периодически пересматривают),

- по одному кредиту каникулы можно взять лишь один раз.

Каникулы даются на срок до полгода. Главное, что надо помнить, - отдавать его все же придется. И во время каникул продолжают начисляться проценты. Просто все платежи сдвигаются на время после каникул и пересчитываются. Аналитики утверждают, что это работает: порядка 75-85% (в зависимости от вида кредита) заемщиков по завершении каникул начинают все нормально выплачивать.

КСТАТИ

Какие еще виды банковских каникул сейчас есть

1) Ипотечные каникулы

Это постоянная мера поддержки, которая была введена еще до всяких коронавирусов, - с 2019 года. Претендовать на нее могут ипотечники, попавшие в тяжелую жизненную ситуацию. Такой, по закону, считается:

- потеря работы,

- получение инвалидности,

- существенное снижение доходов,

- появление новых иждивенцев вместе со снижением доходов,

- длительная потеря трудоспособности.

2) Кредитные каникулы для мобилизованных

Они появились с конца сентября 2022 года. Право на них есть у всех участников спецоперации и членов их семей. Главное отличие от остальных видов кредитных каникул — просить отсрочку можно не на полгода, а на срок участия в спецоперации (лечение в госпитале, если человек оказался ранен, тоже сюда засчитывается) плюс 30 дней после.