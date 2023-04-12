На каждую хитрую санкцию найдется свой софт

Под западными санкциями сейчас находятся около десятка российских банков. С введением против них недружественных мер, из магазина AppStore сразу же исчезли приложения, которые обеспечивали взаимодействие финансовых организаций и клиентов. Владельцы айфонов больше не могут устанавливать и обновлять онлайн-банк и рискуют вовсе не попасть в свой личный кабинет.

Казалось бы, дело безнадежное. Санкции в ближайшем будущем точно не отменят, так что для финансовых операций яблочное устройство по функционалу превращается в огрызок. Но, как гласит народная мудрость, на каждую хитрую гайку найдется свой болт с резьбой.

Первое, что порекомендовали пользователям в первую волну санкций – отключить функцию автоматического обновления приложений. Те версии, которые были обновлены раньше, вполне работоспособны. А значит, удалять с айфона банковское приложение не стоит.

Те, кто более-менее разбирается в цифре, использовали разные программы, с помощью которых устанавливали на свой айфон практически любой софт. В этом случае не важно, есть он в App Store, или нет. В последнее время появились и платные сервисы, которые предлагают пользователям установить приложения в обход санкций. Но следует быть аккуратным – опасайтесь мошенников и не доверяйте неофициальным ресурсам!

Сами банки тоже не бездействуют. Например, Сбер, который одним из первых попал под «раздачу яблок», в прошлом году загружал в App Store свою новую разработку - приложение СБОЛ. Это мобильный вариант «Сбербанк онлайн», который, правда, в «яблочном магазине» не задержался - его оттуда неоднократно удаляли.

Тогда Сбер нашел альтернативу. Приложение на айфон можно установить в отделении банка при помощи специальной утилиты. Этим занимаются специально обученные сотрудники.

Еще одна проблема связана с международными сертификатами безопасности. В начале прошлого года их попросту перестали выдавать российским сайтам и компаниям, а действующие и вовсе отозвали. А это повлекло за собой трудности для россиян к доступам к привычным ресурсам на некоторое время, потому что взамен международным в России появились свои, национальные сертификаты безопасности.

Однако зарубежные браузеры отказываются от поддержки национальных сертификатов, тем самым создают пользователям трудности при входе на сайт банка и в личный кабинет.

Впрочем, для россиян и здесь есть альтернативные варианты: либо установить национальные сертификаты на свои устройства, либо перейти на российские браузеры, поддерживающие их. Один из них Яндекс Браузер.

Есть еще одна альтернатива, которая, конечно же, вызовет шок у владельцев яблочных гаджетов – использовать запасной смартфон на Android. Все банковские приложения скачиваются в Google Play в штатном режиме. А многие банки регулярно обновляют свои сайты, выкладывая обновленные версии приложений.

Каков итог?

1. Приложение банка с айфона не удаляем.

2. В настройках отключаем функцию автоматического обновления

3. Отключаем выгрузку неиспользуемых приложений.

4. Устанавливаем российский браузер для бесперебойного доступа к сайтам.

5. Подключаем альтернативные каналы связи с банком – на всякий случай. Например, у всех финансовых учреждений есть свой телеграмм-канал.

6. Самостоятельно, или с помощью сотрудника банка устанавливаем последнюю версию приложения на гаджет.

7. Обзаводимся еще одним устройством, работающим на Андроиде.