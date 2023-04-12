Солдат нацполка «Азов»* осужден на 16 лет

Фото: СК России

Солдат войсковой части 3057 восточного оперативно-территориального объединения Нацгвардии Украины (запрещенный в Российской Федерации полк «Азов»*) Евгений Ткаченко получил приговором Верховного суда Донецкой Народной Республики 16 лет за покушение на убийство мирной жительницы Донбасса.

«В марте 2022 года Ткаченко совместно с другими военнослужащими войсковой части 3057 вел наблюдение за Мариуполем. Вблизи жилого дома в селе Ильичевское, он увидел во дворе дома женщину. Несмотря на то, что он в ходе боевых действий должен был осуществлять защиту мирного населения, Ткаченко направил в ее сторону станковый противотанковый гранатомет 9 «Копье» и произвел выстрел. По независящим от него обстоятельствам женщина выжила, так как успела скрыться в подвальном помещении. Разрыв боеприпаса произошел в стене дома», - сообщила детали дела официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Ткаченко был осужден на основании собранных следствием доказательств.

«Вина Ткаченко подтверждена совокупностью доказательств, в том числе показаниями потерпевшей и свидетелей, а также признательными показаниями самого подсудимого», - отметили в СК России.

Отбывать наказание украинский националист будет в исправительной колонии строгого режима.

Отметим, ранее Верховным судом ДНР осуждены несколько других военнослужащих нацполков ВСУ, что применяли методы, запрещенные Женевской конвенцией, совершали преступления связанные с посягательством на жизнь и физическую неприкосновенность лиц, не принимающих участия в боевых действиях.

Осужденные из числа солдат и офицеров националистических подразделений ВСУ расстреливали мирных граждан Мариуполя из стрелкового оружия и гранатометов. Одни так развлекались, а другие пристреливали свое оружие.

*Запрещен в РФ