Как выбрать отдых для всей семьи и не волноваться: остановитесь на тематическом круизе

Фото предоставлено гипермаркетом круизов «Инфофлот».

Душа в отпуске требует зрелищ, изысканных дегустаций и невероятных природных красот. Но как добраться все это в одном месте? Очень просто: отправляйтесь навстречу впечатлениям о тематическом круизе. Такой отдых покорит как новичков, так и опытных путешественников.

По своей сути тематический круиз не отличается от обычного: вы также неспешно плывете по живописным маршрутам, открывая для себя красоту различных регионов, наслаждаясь огромным сервисом и имея возможность в любой момент уединиться в комфортабельной каюте.

Разница в развлекательной программе. Какие же форматы тематических круизов можно попробовать в 2023 году?

Театральные круизы

Фото предоставлено гипермаркетом круизов «Инфофлот».

По классике театр начинается с вешалки. А что, если театр сразу пойдет на борт теплохода? Такие круизы бывают двух типов. Первый тип - во время стоянок в городах гости отправляются в знаковые театры страны, а билеты уже включены в стоимость круиза. Например, удовлетворенный «Театральный круиз» летом доставит гостей к центральным подмосткам Ярославля, Костромы и Твери.

Второй тип - спектакли занимают прямо на борту. Обычно это большие теплоходы, такие как «Мустай Карим»: в ближайшее время по маршруту Пермь круиз - Нижний Новгород, в котором участвуют артисты Санкт-Петербургского академического театра имени Ленсовета, Театра юного зрителя и Театра комедии. В роли художественного руководителя выступил народный артист России Сергей Мигицко, известный по ролям в кинокартинах «Соломенная шляпка», «Виват, гардемарины!», «Андерсен. Жизнь без любви». В программе спектакли, музыкальные и поэтические вечера, творческие встречи.

Там, где встречаются история, искусство и архитектура

Фото предоставлено гипермаркетом круизов «Инфофлот».

Программы многих круизов строятся вокруг какой-то оригинальной идеи, которая раскрывает лекции или экскурсии. Кстати, сам маршрут тоже может быть установлен. В круизе «Старые усадьбы» для вас откроются романтические парки, аллеи с многовековыми деревьями, которые сочетаются с избранными русскими дворянами и тайнами прошлого. В этом круизе вас не покинет ощущение особого мира, в котором жили и работали знаменитые поэты, писатели, художники и меценаты. В программе Берново (там когда-то гостил Александр Сергеевич Пушкин), усадьба дворян Леонтьевых (здесь писал Николай Некрасов), Щелыково (великий драматург Александр Островский сравнивал его «беспрецедентные места посещения и Италии») и многое другое. Вы выбираете из списка знаковых мест, что именно поместья сами обязательно необходимо увидеть своими глазами.

Тема традиций будоражит создателей круизов — поэтому туристов ждет много оригинальных новинок, например, этнографические круизы по Русскому Северу и Карелии на теплоходе «Волга-Стар», погружающие в ускользающую красоту старинного быта и традиций.

Для влюбленных в романтику

Фото предоставлено гипермаркетом круизов «Инфофлот».

Отдельное направление круизной индустрии - варианты для пар, которые актуальны не только в День святого Валентина, но и весь год. Круиз «Большая свадьба» создан специально для счастливых людей - создатели обещают помочь «заново пережить самые счастливые моменты вашего брака». Это отличный вариант для годовщины, будь то один год или 50 лет семейной жизни. В программе множество активных участников для совместного досуга: мастер-классы, танцевальные вечера и даже торжественная «свадебная церемония» прямо на борт.

Фото: Дмитриева Юлия.

Гастрономические удовольствия

Фото предоставлено гипермаркетом круизов «Инфофлот».

Каждый круиз вкусными кулинарными находками. Но есть и особые путешествия, которые откроют вкусы вашей стороны.

Так, «Академия вина» собирает на пороге различных теплоходов ценителей вина и предлагает лекции, мастер-классы и дегустации, объединяя яркую палитру вкусов от культовых производителей и нишевых семейных хозяйств, только собирая мировую ценность. Гости могут продегустировать вина, понять различия разных сортов винограда и особенности технологий различных хозяйств.

А для фанатов ЗОЖа предлагают круиз «Свое. Родное. Полезное», который поможет переосмыслить свои взгляды под чутким вниманием профессионального нутрициолога и доктора наук. Это не только путешествие по новым интересным местам, но и уникальный способ быстро и интересно узнать об эффективном методе питания, работе над своим телом и безопасных диетах. Осознанный выбор продукта и правильное питание будут сопровождаться специальной тематической программой в городах стоянок.

Маршрут круиза может заказывать его кулинарный вектор. Например, круиз «Енисейская экспедиция» помогает раскрыть этнографический, культурный и, конечно же, гастрономический колорит северного региона. Специально для люксового лайнера «Максим Горький» было разработано эксклюзивное меню возрожденной сибирской кухни с акцентом на редкие виды рыбы (муксун, пелядь, сиг, нельма, таймень, омуль, язь, чир). И, конечно, вас ждет незабываемая рыбалка.

Детский мир

Фото предоставлено гипермаркетом круизов «Инфофлот».

Крупные теплоходы, входящие в комплект больших зон для детей, включают специальные расширенные детские программы развлечений со специальной анимационной программой. Такие поездки будут отличной альтернативой классическому каникулярному отдыху. Расписание продумано до мелочей - от утренней зарядки до вечерних шоу-программ.

При чем можно подобрать программа под любой возраст и тему: «Остров сокровищ», «В космос», «За тридевять земель», «В гостях у сказки», «Школа волшебства» и даже «В кадре» (для юных покорителей мира видеоблогов).

Фото: Дмитриева Юлия.

Круизы-экспедиции

Фото предоставлено гипермаркетом круизов «Инфофлот».

Почувствовать в себе дух первооткрывателя? Легко! Отправление в экспедиционный круиз по сибирским рекам и озерам. Вас ждет нетронутая природа и настоящий детокс от внешнего мира.

В каждом сезоне это постоянное явление, ведь суровый климат края совсем немного времени для круизных путешествий. Тех, кто отправляется в экспедицию на бортовом теплоходе «Империя», ждут бесконечный простор Байкала и красота острова Ольхон, где до сих пор живут шаманы. В пути от тайги к полярному кругу по реке Обь и Иртыш приглашает судно «Северная сказка», а охватный Енисей с его загадочными красотами можно покорить на люксовом «Максиме Горьком». Иными словами, это возможность добраться до места, куда нельзя добраться на автомобиле или поезде, и поразиться, насколько у нас большая и красивая страна. И все это с ночевками в уютных каютах, а не в палатках.

Осталось только определиться с кругом интересов, и можно отправиться в круиз навстречу совершенно новым эмоциям без единого шанса заскучать.

Читайте другие полезные статьи для путешественников в нашем разделе «Круизы».